Rolls-Royce Nightingale: Ηλεκτρική πολυτέλεια με τιμή 9 εκατομμύρια

Η Rolls-Royce παρουσιάζει τη νέα Rolls-Royce Nightingale, ένα εξαιρετικά αποκλειστικό ηλεκτρικό μοντέλο που εντάσσεται στη σειρά Coachbuild και φιλοδοξεί να αποτελέσει την πιο «προσιτή» δημιουργία του προγράμματος, με τιμή εκκίνησης περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ πριν από εξατομικεύσεις.

Το διθέσιο κάμπριο, μήκους 5,76 μέτρων, αντλεί έμπνευση από τη ναυπηγική αισθητική, με μακρύ πίσω μέρος, έντονα κεκλιμένο παρμπρίζ και τροχούς 24 ιντσών που θυμίζουν προπέλες σκαφών.

Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr

Διαβάστε επίσης