Αναβάθμιση για το Mazda2 Hybrid

Του Γιάννη Σκουφή

Η Mazda προχωρά σε μια ανανέωση του 2 Hybrid, αναβαθμίζοντας τον εξοπλισμό και προσθέτοντας νέα χρώματα, σε μια προσπάθεια να διατηρήσει το μοντέλο της ανταγωνιστικό στην κατηγορία των supermini.

Την ίδια στιγμή, το «αυθεντικό» Mazda 2, που έχει εξελίξει η ίδια η εταιρεία, φαίνεται να αποσύρεται σταδιακά από την Ευρώπη.

Το Mazda2 Hybrid, που έκανε την εμφάνισή του το 2021 ως ουσιαστικά ένα Toyota Yaris με άλλα σήματα, αποτέλεσε μια πρακτική λύση για τη συμμόρφωση με τους αυστηρούς κανονισμούς εκπομπών ρύπων.

Για το 2026, αποκτά τρία νέα χρώματα, ενώ οπτικά οι αλλαγές είναι περιορισμένες. Στην έκδοση Exclusive-Line προστίθενται full LED φώτα εμπρός και πίσω, ενώ σε αρκετές εκδόσεις τα καλύμματα των καθρεπτών είναι πλέον στο χρώμα του αμαξώματος.

Η ουσία των αλλαγών εντοπίζεται στον εξοπλισμό. Η βασική έκδοση διαθέτει πλέον θερμαινόμενα καθίσματα, ρυθμιζόμενο κάθισμα συνοδηγού, πίσω ηλεκτρικά παράθυρα, αναβαθμισμένο ηχοσύστημα και ηλεκτροχρωμικό εσωτερικό καθρέπτη.

Παράλληλα, το πακέτο ADAS εμπλουτίζεται με σύστημα παρακολούθησης οδηγού που ανιχνεύει σημάδια κόπωσης.

Μηχανικά δεν υπάρχουν αλλαγές, με το 2 να διατηρεί το φουλ υβριδικό σύνολο της Toyota. Η συνδυαστική απόδοση φτάνει τους 116 ίππους από έναν κινητήρα βενζίνης 1.500 κυβικών και έναν ηλεκτροκινητήρα, με αποτέλεσμα το 0-100 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε 9,7 δεύτερα με τελική ταχύτητα τα 175 χλμ./ώρα.

Την ίδια ώρα, το απλό Mazda 2 με ήπια υβριδική τεχνολογία δεν υπάρχει στους διαμορφωτές σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ενισχύοντας τα σενάρια οριστικής κατάργησής του.

Σε κάθε περίπτωση, το βάρος φαίνεται να μετατοπίζεται προς εξηλεκτρισμένες λύσεις, με το Mazda2 Hybrid να καλείται να καλύψει το κενό, έστω και ως «δανεική» πρόταση.

