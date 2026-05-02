Η Κίνα κυριαρχεί μέσω του λογισμικού πλατφορμών
Εταιρείες όπως η BYD, η Geely και η NIO πρωτοστατούν σε αυτή τη μετάβαση, επενδύοντας σε καινοτόμες πλατφόρμες.
Η παγκόσμια κυριαρχία της Κίνας στην αυτοκινητοβιομηχανία δεν βασίζεται πλέον μόνο στο χαμηλό κόστος παραγωγής, αλλά κυρίως στην τεχνολογική υπεροχή και την έμφαση στο λογισμικό. Το 2025, η χώρα παρήγαγε περίπου 34,5 εκατομμύρια οχήματα, σχεδόν όσα οι έξι επόμενες μεγαλύτερες αυτοκινητοπαραγωγές χώρες μαζί, επιβεβαιώνοντας τη μετατόπιση ισχύος στον κλάδο.
Καθοριστικός παράγοντας είναι η ραγδαία ανάπτυξη των ηλεκτρικών οχημάτων. Οι κινεζικές εταιρείες κάλυψαν περίπου το 80% των εγχώριων πωλήσεων EV, αξιοποιώντας την πλήρη καθετοποίηση της παραγωγής και την ισχυρή εφοδιαστική αλυσίδα μπαταριών.
