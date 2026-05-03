Η BYD κυριαρχεί στην ελληνική αγορά ηλεκτροκίνησης το 2026

Η BYD κατέκτησε την πρώτη θέση στις πωλήσεις οχημάτων νέας ενέργειας στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της σε μια αγορά που συνεχίζει να αναπτύσσεται.

Η εταιρεία σημείωσε 746 ταξινομήσεις, αυξημένες κατά 41,3% σε σχέση με το 2025, κατακτώντας την κορυφή τόσο στα ηλεκτρικά όσο και στα plug-in υβριδικά μοντέλα.

