Τι σημαίνει όταν ανάβει η κόκκινη ένδειξη θερμομέτρου στο ταμπλό αυτοκινήτου

Εάν ενώ οδηγείτε βλέπετε να εμφανίζεται στο ταμπλό το σύμβολο ενός κόκκινου θερμομέτρου, το αυτοκίνητό σας σας λέει ότι υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα στο σύστημα ψύξης του κινητήρα.

Οι μηχανικοί αυτοκινήτων θεωρούν το σήμα αυτό ως κρίσιμη προειδοποίηση, σε αντίθεση με τα κίτρινα φωτάκια που υποδεικνύουν την ανάγκη για έλεγχο βραχυπρόθεσμα. Η αγνόηση αυτής της προειδοποίησης, ακόμη και για λίγα χιλιόμετρα, εκθέτει τον κινητήρα σας σε δομικές ζημιές που συχνά είναι ανεπανόρθωτες.

Τι σηματοδοτεί η ένδειξη

Για να καταλάβετε τη σοβαρότητα της κατάστασης, πρέπει πρώτα να λάβετε υπόψη σας πώς ανάβει η ένδειξη. Το κόκκινο φως του ψυκτικού υγρού δεν ενεργοποιείται πάντα για τον ίδιο λόγο, ας δούμε λοιπόν τις διάφορες περιπτώσεις:

Σταθερό κόκκινο φως: Η θερμοκρασία του υγρού έχει ξεπεράσει το όριο ασφαλείας, το οποίο συνήθως ορίζεται πάνω από τους 115°C.

Αναβοσβήνον κόκκινο φως: Σε αυτή την περίπτωση σηματοδοτεί ότι η στάθμη του ψυκτικού υγρού έχει πέσει κάτω από το επιτρεπόμενο ελάχιστο και ο αισθητήρας ανιχνεύει την έλλειψη υγρού.

Μήνυμα στον υπολογιστή ταξιδιού: Στα πιο σύγχρονα αυτοκίνητα, η ένδειξη συνοδεύεται από κείμενο που ζητά να σταματήσετε τον κινητήρα αμέσως ή αναφέρει έλλειψη του ψυκτικού υγρού.

Δείκτης θερμοκρασίας: Εάν το αυτοκίνητο διαθέτει όργανο ένδειξης θερμοκρασίας, βλέπετε φυσικά τον δείκτη να ανεβαίνει προς τους 130°C ή την κόκκινη ζώνη, που αποτελεί σημάδι ότι το υγρό ήδη βράζει.

Η κατανόηση αυτών των διαφορών σάς βοηθά να αναφέρετε σωστά το πρόβλημα στο συνεργείο: στην πρώτη περίπτωση ο κινητήρας ασφυκτιά από τη θερμότητα, ενώ στη δεύτερη λείπει η βασική ύλη για να τον προστατεύσει.

Μπορώ να συνεχίσω ή πρέπει να σταματήσω αμέσως;

Η απάντηση είναι μία: πρέπει να σταματήσετε το συντομότερο δυνατό για να ελέγξετε την κατάσταση. Μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες κυκλοφορίας, κάντε στην άκρη και σβήστε τον κινητήρα. Η συνέχιση της οδήγησης με την κόκκινη ένδειξη αναμμένη χωρίς έλεγχο σημαίνει κίνδυνο κολλήματος των εμβόλων ή παραμόρφωσης της κυλινδροκεφαλής. Μόλις σταματήσετε, ενεργήστε με προσοχή για να καταλάβετε τι συνέβη:

Παρατηρήστε το καπό: Αν δείτε ατμό να βγαίνει από τις σχισμές, απομακρυνθείτε και μην επιχειρήσετε να επέμβετε. Περιμένετε να σταματήσει εντελώς η έξοδος καπνού.

Μην ανοίγετε την τάπα: Η πίεση που δημιουργείται στο εσωτερικό θα προκαλέσει βίαιη εκτίναξη του καυτού υγρού, προκαλώντας σας πολύ σοβαρά εγκαύματα.

Ελέγξτε τη στάθμη: Εάν μετά τον έλεγχο διαπιστώσετε ότι το υγρό βρίσκεται στο ελάχιστο, μπορείτε να προχωρήσετε με εξαιρετική προσοχή μέχρι το πλησιέστερο συνεργείο.

Ελέγξτε το δοχείο διαστολής: Εάν το δείτε εντελώς άδειο, μην επιχειρήσετε να ξεκινήσετε και καλέστε την οδική βοήθεια, καθώς η κίνηση του αυτοκινήτου σε αυτές τις συνθήκες θα κατέστρεφε τον κινητήρα.

Εάν το υγρό είναι λίγο κάτω από το ελάχιστο, η συμπλήρωση είναι η μόνη λύση για να μπορέσετε να συνεχίσετε τη διαδρομή με ασφάλεια χωρίς να χρειαστεί να καλέσετε οδική βοήθεια. Ωστόσο, θυμηθείτε ότι πριν προχωρήσετε, είναι απαραίτητο να περιμένετε τουλάχιστον τριάντα ή σαράντα λεπτά για να πέσει η πίεση και να αποφύγετε πιθανούς καυτούς ψεκασμούς.

Οι συμβουλές του μηχανικού

Για να αποφύγετε να βρεθείτε ακινητοποιημένοι στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης, πρέπει να αλλάξετε προσέγγιση όσον αφορά τη συντήρηση του αυτοκινήτου σας. Στο συνεργείο βλέπω συχνά σοβαρές ζημιές που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί με λίγη παραπάνω προσοχή. Ακολουθούν ορισμένες συμβουλές που μπορώ να σας δώσω για να προστατεύσετε τον κινητήρα σας: