Αναστασία Γιούσεφ: «Νιώθω ότι έχω κάνει μία αναβάθμιση σαν γυναίκα και ότι ολοκληρώνομαι»

Η Αναστασία Γιούσεφ,βρίσκεται στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της και ανακοίνωσε πριν από δύο εβδομάδες ότι περιμένει το πρώτο της παιδί. Σε βίντεο που δημοσίευσε την Παρασκευή 22 Μαΐου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, εξήγησε τον λόγο που τόσο καιρό έκρυβε την ευχάριστη είδηση, ενώ παράλληλα μοιράστηκε τα συναισθήματά της γι' αυτή την ιδιαίτερη περίοδο που διανύει.

Όπως είπε η Αναστασία Γιούσεφ, περίμενε να κάνει τις απαραίτητες εξετάσεις για να μιλήσει δημόσια για την εγκυμοσύνη της και να εξοικειωθεί με τις αλλαγές που βιώνει τόσο σωματικά, όσο και ψυχολογικά.

Συγκεκριμένα, η χορεύτρια τόνισε ότι έχοντας πραγματοποίησει όλα όσα θα ήθελε μέχρι σήμερα, ένιωσε έτοιμη να κάνει το επόμενο βήμα στην προσωπική της ζωή: «Θέλω να σας πω επειδή με ρωτάτε πολλά πράγματα, είμαι στον έκτο μήνα. Το έκρυβα αυτόν τον καιρό, γιατί ήθελα να κάνω κάποιες απαραίτητες εξετάσεις. Αρχικά, ήθελα να εξοικειωθώ με το σώμα μου και να είμαι έτοιμη να το ανακοινώσω, γιατί ήταν κάτι πολύ προσωπικό και πολύ ευαίσθητο για εμένα, οπότε το μοιράστηκα τώρα που ήμουν έτοιμη. Νιώθω ολοκληρωμένη, πολύ χαρούμενη με αυτό, λίγο αγχωμένη, αλλά νομίζω ότι τα έκανα όλα στη ζωή μου, αυτά που ήθελα να καταφέρω και ήταν η κατάλληλη στιγμή. Νιώθω ότι έχω κάνει μία αναβάθμιση σαν γυναίκα και ότι ολοκληρώνομαι και είναι πάρα πολύ όμορφο».