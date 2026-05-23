Πέθανε ο ράπερ Rob Base σε ηλικία 59 ετών - Έγινε γνωστός με το hit τραγούδι «It Takes Two»

Ο Rob Base κατά τη διάρκεια του 10ου Ετήσιου Γκαλά «Unbridled Eve Kentucky Derby» στο ξενοδοχείο The Galt House στις 5 Μαΐου 2023 στο Λούισβιλ του Κεντάκι.

Ο Rob Base, ράπερ και το μέλος του αμερικανικού χιπ χοπ ντουέτου Rob Base και DJ E-Z Rock από το Χάρλεμ της Νέας Υόρκης, πέθανε σε ηλικία 59 ετών έπειτα από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο.

Ο Base, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Robert Ginyard, έγινε γνωστός το 1988 με το κομμάτι «It Takes Two», ένα τραγούδι που συνδυάζει χιπ-χοπ και house μουσική, το οποίο είχε φτάσει στην κορυφή των charts εκείνη την εποχή.

«Η μουσική, η ενέργεια και η κληρονομιά του Rob βοήθησαν μια ολόκληρη γενιά στο να διαμορφωθεί και έφεραν χαρά σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο», αναφέρεται σε ανάρτησή στον προσωπικό λογαριασμό του ράπερ στο Instagram, η οποία ανακοίνωνε τον θάνατό του. «Πέρα από τη μουσική, ήταν ένας στοργικός πατέρας, οικογενειάρχης, φίλος και είχε μια δημιουργική δύναμη, η επίδραση της οποίας δεν θα ξεχαστεί ποτέ».

Ο συνεργάτης του Base, ο Rodney «Skip» Bryce, γνωστός με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμο DJ E-Z Rock, πέθανε το 2014 σε ηλικία 46 ετών έπειτα επιπλοκές που είχε με τον διαβήτη.

Η καριέρα του Rob Base και το χιτ του 1988

Οι Rob Base και ο DJ E-Z Rock γνωρίστηκαν στην πέμπτη δημοτικού σε ένα σχολείο στο Χάρλεμ. Οι δύο τους έχουν δηλώσει πολλές φορές στο παρελθόν ότι εμπνεύστηκαν να ασχοληθούν με τη μουσική από την επιτυχία ενός άλλου συγκροτήματος με έδρα το Χάρλεμ, των Crash Crew. Το 1987, υπέγραψαν συμβόλαιο με την Profile Records, μία από τις πρώτες δισκογραφικές εταιρείες χιπ-χοπ.

Την επόμενη χρονιά, το «It Takes Two» μπήκε στο Billboard Hot 100 και έφτασε στο Νο3 του chart Hot Dance/Club Songs του Billboard. Από τότε, το τραγούδι έχει χρησιμοποιηθεί ως δείγμα από άλλους καλλιτέχνες, όπως ο Snoop Dogg και οι Black Eyed Peas, και έχει εμφανιστεί σε αρκετές ταινίες.

Το επόμενο single του ντουέτου, το «Get on the Dance Floor», γνώρισε παρόμοια επιτυχία στα chart των club songs.