«Μπαμπά, θα με αγαπάς ακόμα;» – Σοκάρει η κατάθεση του πατέρα για την κακοποίηση του 5χρονου

Ξεκίνησε η δίκη για τη σεξουαλική κακοποίηση 5χρονου στο νηπιαγωγείο – Συγκλονίζει ο πατέρας του για το ανοιχτό τραύμα της οικογένειας

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

ΕΛΛΑΔΑ
  • Ξεκίνησε η δίκη για τη σεξουαλική κακοποίηση 5χρονου σε νηπιαγωγείο της Αλεξανδρούπολης με έξι κατηγομενους, ανάμεσά τους δύο νηπιαγωγοί και γονείς.
  • Ο πατέρας του παιδιού περιέγραψε συγκινητικά το τραύμα του γιου του και την αδυναμία του σχολείου να ανταποκριθεί στην περίπτωση.
  • Η δικηγόρος της οικογένειας κατήγγειλε την εγκατάλειψη του παιδιού από την δημόσια ψυχολόγο λόγω προβλημάτων κατανόησης της γλώσσας.
  • Οι γονείς των άλλων παιδιών κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας και οι νηπιαγωγοί για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ συνεχίζεται η ΕΔΕ για το εκπαιδευτικό προσωπικό.
  • Η δίκη διακόπηκε για τις 24 Ιουνίου και αναμένεται η συμπληρωματική κατάθεση του 5χρονου που θα καθορίσει την εξέλιξη της διαδικασίας.
Στην αίθουσα του δικαστηρίου αναβιώνει η εφιαλτική υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης ενός 5χρονου αγοριού σε νηπιαγωγείο της Αλεξανδρούπολης, με τη δίκη να διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών. Στο εδώλιο κάθονται έξι άτομα, ανάμεσα στους οποίους δύο νηπιαγωγοί και οι γονείς των ανήλικων φερόμενων ως δραστών.

«Το παιδί παλεύει με το τραύμα»

Η κατάθεση του πατέρα του μικρού αγοριού προκάλεσε ρίγη συγκίνησης, καθώς περιέγραψε τη στιγμή που το παιδί βρήκε το θάρρος να μιλήσει για όσα βίωσε.

«Όταν ήρθε ο μικρός να μου εκμυστηρευτεί το περιστατικό, μου είπε: “Μπαμπά, θα με αγαπάς ακόμη αν σου πω τι έγινε;”. Όσα μου είπε τα επανέλαβε και στους γιατρούς και τους νοσηλευτές αργότερα. Το σχολείο, δυστυχώς, δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων... Ήταν και είναι ακόμη μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδος για εμάς. Κάνουμε ό,τι μπορούμε, ό,τι περνάει από το χέρι μας, για να ξεπεράσει το παιδάκι μας το τραύμα. Δυστυχώς, ακόμη και σήμερα είναι μια ανοιχτή πληγή», δήλωσε ο πατέρας του παιδιού μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Star.

Καταγγελίες για εγκατάλειψη από την Πολιτεία

Η υπόθεση, που χρονολογείται από τον Σεπτέμβριο του 2024, φέρνει στο φως όχι μόνο το περιστατικό εντός του σχολείου, αλλά και τις ελλείψεις των κρατικών δομών. Η δικηγόρος της οικογένειας, Ανθούλα Ανάσογλου, κατήγγειλε πως η δημόσια ψυχολόγος που είχε αναλάβει το παιδί διέκοψε τη διαδικασία επικαλούμενη «πρόβλημα κατανόησης της γλώσσας».

«Η δημόσια λειτουργός, η ψυχολόγος που το παρακολουθούσε, το εγκατέλειψε λέγοντας ότι υπήρχε πρόβλημα κατανόησης της γλώσσας. Ένα παιδάκι που παλεύει ακόμη και δεν εισπράττει την αγάπη της Πολιτείας», υπογράμμισε η κυρία Ανάσογλου.

Το δικαστικό μέτωπο

Στο εδώλιο αντιμετωπίζουν κατηγορίες οι γονείς των δύο συνομήλικων αγοριών για παραμέληση εποπτείας, καθώς και δύο νηπιαγωγοί για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, οι οποίοι αρνούνται το κατηγορητήριο. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη ΕΔΕ για το εκπαιδευτικό προσωπικό. Η δίκη έχει διακοπεί για τις 24 Ιουνίου, ενώ αναμένεται η συμπληρωματική κατάθεση του 5χρονου θύματος που θα κρίνει την περαιτέρω εξέλιξη της ακροαματικής διαδικασίας.

