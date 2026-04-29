Αλεξανδρούπολη: Στο σκαμνί 4 γονείς και 2 νηπιαγωγοί για την υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης 5χρονου

Αναβιώνει στο δικαστήριο της Αλεξανδρούπολης η υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης ενός 5χρονου παιδιού από δύο συμμαθητές του στο νηπιαγωγείο.

Το συμβάν που είχε λάβει χώρα τον Σεπτέμβριο του 2024 είχε προκαλέσει σοκ στο πανελλήνιο, καθώς είχε θύτες και θύμα παιδάκια προσχολικής ηλικίας.

Το 5χρονο παιδάκι όταν επέστρεψε στο σπίτι του, υποστήριξε ότι πονούσε, και εξομολογήθηκε στους γονείς του, τι είχε συμβεί στο νηπιαγωγείο. Οι γονείς απευθύνθηκαν στις Αρχές και το παιδί υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση. Ο ιατροδικαστής εντόπισε ευρήματα που παρέπεμπαν σε κακοποίηση κι έτσι κινήθηκαν οι ποινικές διαδικασίες.

Η δίκη διεξάγεται σε φορτισμένο κλίμα στην Αλεξανδρούπολη, όπου στο εδώλιο των κατηγορουμένων κάθονται οι τέσσερις γονείς των δύο παιδιών που φέρονται να κακοποίησαν σεξουαλικά τον συμμαθητή τους, καθώς και οι δύο νηπιαγωγοί που είχαν βάρδια εκείνη τη μέρα στο νηπιαγωγείο. Η δίκη ξεκίνησε με την κατάθεση του πατέρα του παθόντα μαθητή και συνεχίζεται.