Τρόμος σε πτήση: Τουρίστες ταξίδευαν με καταδικασμένο εγκληματία εκτός ορίων - Βίντεο

Αδιανόητες σκηνές εκτυλίχθηκαν σε πτήση με προορισμό την Τουρκία

Ανθή Κουρεντζή

Σκηνές τρόμου έζησαν επιβάτες πτήσης, στην οποία επέβαινε καταδικασμένος εγκληματίας.

Καθ'όλη τη διάρκεια της πτήσης, ο εγκληματίας, όντας εκτός εαυτού, έφτυνε και δάγκωνε τους φρουρούς που τον συνόδευαν κατά τη διαδικασία απέλασής του.

Σοκαριστικά βίντεο και φωτογραφίες καταγράφουν τη στιγμή που ο κατάδικος — ο οποίος φέρεται να είναι δράστης σεξουαλικών εγκλημάτων και να μεταφερόταν από βρετανική φυλακή — παλεύει με τους συνοδούς ασφαλείας καθώς οδηγείται με τη βία στο αεροσκάφος στο Αεροδρόμιο «Gatwick».

Βρετανοί ταξιδιώτες είδαν τους αστυνομικούς και τους υπαλλήλους ασφαλείας να τον απομακρύνουν από βαν και να τον ανεβάζουν από τη σκάλα στο αεροσκάφος τύπου Airbus, πριν τον σύρουν μέχρι τις πίσω θέσεις της οικονομικής θέσης ενώ το αεροπλάνο βρισκόταν ακόμη στον διάδρομο πριν από την απογείωση.

Ο άνδρας ακούγεται να φωνάζει και να ουρλιάζει «Όχι, όχι», την ώρα που υπάλληλοι του βρετανικού Υπουργείου Εσωτερικών, φορώντας φωσφοριζέ γιλέκα, τον οδηγούν στην πτήση W95729.

Πηγές ανέφεραν ότι το περιστατικό προκάλεσε μικρή καθυστέρηση στην πτήση της περασμένης Τετάρτης, ενώ ορισμένοι επιβάτες κατάφεραν να αλλάξουν θέσεις.

Ο 50χρονος Kevin Leeson από το Μπρίστολ, ο οποίος ταξίδευε στην Τουρκία μαζί με τη σύντροφό του, Dawn Thomas, περιέγραψε το περιστατικό ως «φρικτή και τραυματική εμπειρία».

«Κανείς δεν μας προειδοποίησε για το τι συνέβαινε ούτε ότι θα επιβιβαζόταν στην πτήση», δήλωσε στην «The Sun». «Το πρώτο που καταλάβαμε ήταν όταν είδαμε ένα βαν να σταματά και εκείνον να βγαίνει με τη βία και να τον ανεβάζουν από τη σκάλα στο αεροπλάνο. Στη συνέχεια ούρλιαζε και αντιστεκόταν για τα πρώτα 90 λεπτά της πτήσης. Μετά φάνηκε να ηρεμεί και ζήτησε νερό. Του έδωσαν, αλλά εκείνος το έφτυσε στα πρόσωπα των φρουρών. Ήταν τρομερό αυτό που αναγκαστήκαμε να δούμε και να ζήσουμε ενώ πηγαίναμε διακοπές».

Η πτήση ήταν σχεδόν γεμάτη, αν και κάποιοι επιβάτες κατάφεραν να αλλάξουν θέσεις.

