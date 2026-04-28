ΗΠΑ: Στιγμές αγωνίας σε πτήση της Delta – Κοριτσάκι γεννήθηκε στον αέρα

Το πλήρωμα και υγειονομικοί που βρίσκονταν στην πτήση παρείχαν άμεση βοήθεια στη μητέρα και το νεογέννητο.

Η πτήση έκανε κατεπείγουσα προσγείωση χωρίς προβλήματα και με προτεραιότητα από τον πύργο ελέγχου.

Στην πτήση επέβαιναν 152 επιβάτες, δύο πιλότοι και τέσσερις αεροσυνοδοί με εκπαίδευση σε έκτακτες καταστάσεις.

Η Delta δεν επιβάλλει περιορισμούς ή ιατρικά πιστοποιητικά για εγκύους σε προχωρημένη κύηση, σε αντίθεση με άλλες αεροπορικές εταιρείες.

Επιβάτιδα σε πτήση της Delta Airlines γέννησε ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν στους αιθέρες, έμεναν περίπου τριάντα λεπτά προτού αφιχθεί στον τελικό προορισμό του, όπου έκανε κατεπείγουσα προσγείωση, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η αμερικανική αεροπορική εταιρεία.

Η έγκυος επιβιβάστηκε την Παρασκευή σε αεροσκάφος στην Ατλάντα, για πτήση περίπου πέντε ωρών, με προορισμό την Πόρτλαντ. Η άφιξη προβλεπόταν να γίνει περί τις 22:00 (τοπική ώρα).

Σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία, το βρέφος, ένα κοριτσάκι βάρους 2,5 κιλών όπως διευκρίνισαν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, γεννήθηκε περίπου δύο εβδομάδες νωρίτερα απ’ ό,τι αναμενόταν, την ώρα που το αεροσκάφος, τύπου Boeing 737, είχε ακόμη μισή ώρα πτήσης προτού φτάσει στον προορισμό.

Το Associated Press δημοσίευσε φωτογραφίες της μητέρας και της νεογέννητης κόρης της.

01 02 (Tina Fritz via AP) Πηγή: AP 02 02 (Tina Fritz via AP) Πηγή: AP

«Ευχαριστούμε το πλήρωμα και τους αγαθοεργούς υγειονομικούς που βρίσκονταν στην πτήση κι επενέβησαν για να προσφέρουν φροντίδες σε πελάτισσα στην πτήση πριν από την προσγείωση στο Πόρτλαντ», ανέφερε η Delta σε ανακοίνωσή της που έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο, ευχόμενη «ό,τι καλύτερο στη νέα οικογένεια».

Μέλη του πληρώματος προσέφεραν βοήθεια στην επιβάτιδα, όπως και γιατρός και δυο νοσοκόμες, που ήταν ανάμεσα στους υπόλοιπους 152 επιβάτες της πτήσης DL478.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν δυο πιλότοι και τέσσερις αεροσυνοδοί που έχουν εκπαιδευτεί για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων αυτής της φύσης.

Οι υπηρεσίες άμεσης βοήθειας στο έδαφος περίμεναν για να παραλάβουν τη μητέρα και το νεογέννητο μετά την προσγείωση, η οποία έγινε χωρίς το παραμικρό πρόβλημα και στην οποία, εύλογα, δόθηκε άμεση προτεραιότητα από τον πύργο ελέγχου.

Ορισμένες αεροπορικές εταιρείες επιβάλλουν σε κάποιες περιπτώσεις περιορισμούς στα ταξίδια εγκύων, είτε αρνούμενες να μεταφέρουν επιβάτιδες σε προχωρημένη φάση της κύησης ή/και αξιώνοντας να διαθέτουν ιατρικά πιστοποιητικά.

Η Delta πάντως, τονίζεται τον ιστότοπό της, δεν επιβάλλει κανέναν τέτοιο περιορισμό.