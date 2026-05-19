Επίσημο: Ανανέωσε με Euroleague η Φενέρμπαχτσε - Η αναφορά στο NBA Europe

Η Φενέρμπαχτσε παραμένει κι επίσημα στη Euroleague.

Newsbomb

Επίσημο: Ανανέωσε με Euroleague η Φενέρμπαχτσε - Η αναφορά στο NBA Europe
ΜΠΑΣΚΕΤ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Φενέρμπαχτσε επιβεβαίωσε τη μακροχρόνια δέσμευσή της στη Euroleague, ανακοινώνοντας την υπογραφή νέας συμφωνίας διάρκειας 10 ετών, σε μια περίοδο όπου το ευρωπαϊκό μπάσκετ βρίσκεται στο επίκεντρο σημαντικών εξελίξεων και ανακατατάξεων.

Μέσα από την επίσημη τοποθέτησή της, η Φενέρμπαχτσε έστειλε σαφές μήνυμα σταθερότητας και στρατηγικής συνέχειας, υπογραμμίζοντας ότι παραμένει προσηλωμένη στην ενότητα, τη συνεργασία και τον ανοιχτό διάλογο μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων του αθλήματος.

Στήριξη στη Euroleague και... βλέμμα στο NBA Europe

Ο τουρκικός σύλλογος ξεκαθάρισε ότι θεωρεί τη Euroleague βασικό πυλώνα ανάπτυξης του ευρωπαϊκού μπάσκετ και επιθυμεί να συνεχίσει να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διοργάνωση για την επόμενη δεκαετία.

Την ίδια στιγμή, η Φενέρμπαχτσε παρακολουθεί στενά τις κινήσεις γύρω από το project του NBA Europe, αναγνωρίζοντας ότι πιθανές συνεργασίες ή νέες πρωτοβουλίες μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην παγκόσμια ανάπτυξη του αθλήματος.

Σύμφωνα με τη θέση του συλλόγου, η εξέλιξη του ευρωπαϊκού μπάσκετ δεν πρέπει να βασίζεται σε συγκρούσεις ή διαχωρισμούς, αλλά σε κοινή στρατηγική και συνεργασία ανάμεσα στις κορυφαίες μπασκετικές δυνάμεις.

Μήνυμα ενότητας και στρατηγικής για το μέλλον

Η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε έρχεται σε μια περίοδο έντονης φημολογίας σχετικά με πιθανές αλλαγές στη δομή του ευρωπαϊκού μπάσκετ και τη δημιουργία νέων διοργανώσεων.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο σύλλογος επιχειρεί να παρουσιάσει μια εικόνα σταθερότητας και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία ανάμεσα σε Euroleague, συλλόγους και διεθνείς μπασκετικούς οργανισμούς μπορεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε

«Η Φενέρμπαχτσε αναφέρει ότι το τελευταίο διάστημα αξιολογεί με εποικοδομητικό τρόπο τα διάφορα σχέδια και οργανωτικές πρωτοβουλίες που έχουν εμφανιστεί σχετικά με το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Όπως τονίζει, η προσέγγισή της δεν υπήρξε ποτέ διχαστική· αντιθέτως, ήταν πάντοτε ενωτική, με στόχο να συμβάλει στην ανάπτυξη του αθλήματος μέσα από συλλογική προσπάθεια.

Ο σύλλογος υπογραμμίζει ότι σε όλη αυτήν τη διαδικασία διατήρησε ακλόνητη την πεποίθηση πως ο διάλογος με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς είναι απαραίτητος για το μέλλον του αθλήματος και ότι παραμένει σταθερά προσηλωμένος σε αυτή τη θέση.

Παράλληλα, η Φενέρμπαχτσε παρακολουθεί στενά το όραμα του NBA Europe για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και τη συνολική του προσέγγιση στην παγκόσμια ανάπτυξη του παιχνιδιού. Θεωρεί ότι το ενδιαφέρον αυτό, όπως και άλλες επενδυτικές πρωτοβουλίες, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το μέλλον του αθλήματος στην ήπειρο.

Στον πυρήνα της φιλοσοφίας της, η Φενέρμπαχτσε πιστεύει ότι το πραγματικό δυναμικό του ευρωπαϊκού μπάσκετ μπορεί να επιτευχθεί μόνο όταν ο ανταγωνισμός περιορίζεται στο παρκέ, ενώ εκτός αυτού όλοι οι φορείς πορεύονται ενωμένοι κάτω από ένα κοινό όραμα. Γι’ αυτό εκφράζει την πεποίθηση ότι μελλοντικές συνεργασίες και κοινές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες μεταξύ Euroleague και NBA Europe μπορούν να προσφέρουν ουσιαστική ώθηση στο άθλημα.

Στη συνέχεια, ο σύλλογος ανακοινώνει ότι αποφάσισε να ανανεώσει την άδειά του με την Euroleague, η οποία έληγε στο τέλος της τρέχουσας σεζόν. Όπως σημειώνει, ο στόχος του δεν περιορίζεται στην αγωνιστική επιτυχία, αλλά επεκτείνεται στη βιώσιμη ανάπτυξη, την οικονομική ενδυνάμωση και την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Η Φενέρμπαχτσε καταλήγει ότι θα συνεχίσει να αναλαμβάνει ευθύνη για την πρόοδο του αθλήματος, να διατηρεί εποικοδομητική στάση και να εργάζεται σταθερά για το μέλλον του παιχνιδιού, όπως έχει πράξει μέχρι σήμερα».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:55ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Στην Ελλάδα ο Λαμίν Γιαμάλ με τη νέα εντυπωσιακή σύντροφό του - Βίντεο

20:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάος στη Βουλή: Μετωπική Κωνσταντοπούλου με βουλευτή του ΚΚΕ και Φλωρίδη - Οι βαριές κουβέντες που διέκοψαν τη συνεδρίαση - «Είσαι τόσο ξεφτιλισμένη;» - «Φασίστες»

20:49ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: 200 Ρώσοι στρατιώτες εκπαιδεύτηκαν κρυφά στην Κίνα για να πολεμήσουν στην Ουκρανία

20:45ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026 - Ιστορία: Προτεινόμενα θέματα και απαντήσεις για τους υποψήφιους

20:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξαφνικό μπουρίνι στην Αττική - Πότε αλλάζει το σκηνικό

20:36LIFESTYLE

Μέριλ Στριπ και Μάρτιν Σορτ σε τρυφερά τετ α τετ στο Λονδίνο

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε μέσα στο δικαστήριο φορώντας χειροπέδες εν αναμονή των κατηγοριών

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: Βίντεο από επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε καταυλισμούς - Εντοπίστηκαν όπλα και ναρκωτικά

20:12ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος σε πτήση: Τουρίστες ταξίδευαν με καταδικασμένο εγκληματία εκτός ορίων - Δάγκωνε τους φρουρούς και έφτυνε τους επιβάτες - Βίντεο

20:11ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αμερικανός αξιωματούχος δεν αποκλείει ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων στο Ιράν

20:05ΚΟΣΜΟΣ

Εύρημα από τη Σιβηρία ανατρέπει δεδομένα: Νεάντερταλ έκαναν οδοντιατρική πριν από 60.000 χρόνια

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Γυναίκα έπεσε με δίκυκλο σε ακάλυπτη τρύπα οπτικών ινών - «Δεν κατάλαβα πώς έγινε»

19:52ΚΟΣΜΟΣ

Ανησυχητική εμφάνιση της πριγκίπισσας της Νορβηγίας - Με σωληνάκια οξυγόνου στην παρέλαση

19:46ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Το ΝΑΤΟ εξετάζει στρατιωτική αποστολή πλοίων στα Στενά του Ορμούζ για την προστασία της εμπορικής ναυτιλίας

19:40LIFESTYLE

Σπαράζει καρδιές η σύντροφος του Γιώργου Δασκαλάκη 1,5 χρόνο μετά τον θάνατό του από καρκίνο - «Σε αγάπησα σαν αδελφή ψυχή»

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άνδρας έπεσε με ΙΧ στη θάλασσα στη δυτική προβλήτα του Ρίου - Εντοπίστηκε νεκρός

19:38ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με τη μυρωδιά υγραερίου στα νότια προάστια – Το σενάριο που οδηγεί στη... θάλασσα και τον Σαρωνικό!

19:37ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στη Μεσόγειο: Εκρήξεις και βύθιση ρωσικού πλοίου με ύποπτο φορτίο

19:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Επίσημο: Ανανέωσε με Euroleague η Φενέρμπαχτσε - Η αναφορά στο NBA Europe

19:20ΚΟΣΜΟΣ

Συρίας: Έκρηξη παγιδευμένου αυτοκινήτου κοντά στο υπουργείο Άμυνας - Ένας στρατιώτης νεκρός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:38ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο με τη μυρωδιά υγραερίου στα νότια προάστια – Το σενάριο που οδηγεί στη... θάλασσα και τον Σαρωνικό!

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε σταματούν να ισχύουν οι παλιές- Τι θα συμβεί αν δεν βγάλετε μέχρι το καλοκαίρι

20:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξαφνικό μπουρίνι στην Αττική - Πότε αλλάζει το σκηνικό

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: «Αποφάσισα να σταματήσω να δω το ηλιοβασίλεμα, εμφανίστηκαν 50 Ρομά», λέει η Ανδριάνα Φωτακοπούλου

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρές εικόνες: Άνδρας παγιδέυτηκε σε κυλιόμενες σκάλες και πέθανε στη Βοστώνη - Αδιάφοροι οι περαστικοί που περνούσαν δίπλα του

14:27WHAT THE FACT

Βάλτε αλουμινόχαρτο στους τοίχους του σπιτιού σας: Γιατί οι εργολάβοι προτείνουν αυτή τη μέθοδο

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: Βίντεο από επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. σε καταυλισμούς - Εντοπίστηκαν όπλα και ναρκωτικά

10:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

20:49ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάος στη Βουλή: Μετωπική Κωνσταντοπούλου με βουλευτή του ΚΚΕ και Φλωρίδη - Οι βαριές κουβέντες που διέκοψαν τη συνεδρίαση - «Είσαι τόσο ξεφτιλισμένη;» - «Φασίστες»

14:47ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μπλε Σελήνη: Πότε και τι ώρα θα δούμε τη δεύτερη πανσέληνο του Μαΐου

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Ποιοι Metallica και Iron Maiden; Ιερέας από το Ναύπλιο ένωσε τη βυζαντινή παράδοση με τον metal ήχο και έβγαλε δίσκο

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άνδρας έπεσε με ΙΧ στη θάλασσα στη δυτική προβλήτα του Ρίου - Εντοπίστηκε νεκρός

11:54ΚΑΙΡΟΣ

El Niño: Επιβεβαίωση από την NOAA/CPC - Θα είναι το χειρότερο των τελευταίων 30 ετών

20:19ΚΟΣΜΟΣ

Γέννησε μέσα στο δικαστήριο φορώντας χειροπέδες εν αναμονή των κατηγοριών

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται τριήμερο με χαλάζι και καταιγίδες - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

19:40LIFESTYLE

Σπαράζει καρδιές η σύντροφος του Γιώργου Δασκαλάκη 1,5 χρόνο μετά τον θάνατό του από καρκίνο - «Σε αγάπησα σαν αδελφή ψυχή»

05:30ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

19:14ΚΟΣΜΟΣ

Mango: Ελεύθερος με εγγύηση €1.000.000 ο Τζόναθαν Άντιτς - Και επισήμως ύποπτος για την δολοφονία του πατέρα του

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο δάσος του Ρούβα: Πήγε για περίπατο και πέθανε - Κατέρρευσε μπροστά στη σύζυγό του

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Καρχαρίας εμφανίστηκε στα Λουτρά Ωραίας Ελένης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ