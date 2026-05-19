Ζάκυνθος: Γυναίκα έπεσε με δίκυκλο σε ακάλυπτη τρύπα οπτικών ινών - «Δεν κατάλαβα πώς έγινε»

Η γυναίκα περιέγραψε σοβαρό πόνο και τάσεις λιποθυμίας μετά το ατύχημα και τόνισε την απουσία προειδοποιητικών κωνών ή άλλων μέτρων ασφαλείας.

Ένα σοβαρό τροχαίο περιστατικό σημειώθηκε στη Ζάκυνθο, όταν μια γυναίκα που οδηγούσε δίκυκλο έχασε τον έλεγχο του οχήματός της και έπεσε στο οδόστρωμα.

Όπως προκύπτει από τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το ατύχημα συνέβη όταν ο τροχός της μηχανής εγκλωβίστηκε σε ανοιχτό χαντάκι που είχε ανοιχτεί για έργα οπτικών ινών στην περιοχή του Αργασίου.

«Έκανα να στρίψω, η ρόδα από τη βέσπα μου μπήκε σε ένα χαντάκι, κανάλι. Δεν κατάλαβα πώς έγινε, ξέρω πως βρέθηκε στον δρόμο. Ξέρω ότι βρέθηκα κάτω, ότι το κράνος μου βρέθηκε μέτρα μακριά, φώναζα από τον πόνο».

Η ίδια, μαζί με κατοίκους της περιοχής, καταγγέλλουν ότι τα έργα οπτικών ινών έχουν αφήσει τους δρόμους σε επικίνδυνη κατάσταση, μετατρέποντάς τους σε παγίδες για οδηγούς δικύκλων, άτομα με αναπηρικά αμαξίδια, γονείς με καροτσάκια και γενικά για ανθρώπους με δυσκολίες μετακίνησης.

«Σκεφτόμουν ότι σκοτώθηκα. Είχα τάσεις λιποθυμίας, δεν μπορούσα να ανοίξω τα μάτια μου. Προσπαθούσαν να με κουνήσουν, να δω πώς είμαι, τι έχω πάθει. Έτυχε να είναι εκεί πέρα ανοιγμένοι οι δρόμοι. Χωρίς τα προστατευτικά. Δεν είπα ότι δεν πρέπει να γίνουν έργα, αλλά δεν είμαι η μόνη που δεν έπεσα. Δεν υπήρχε κάποιος κώνος για να μην πάω».