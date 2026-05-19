Bloomberg: Το ΝΑΤΟ εξετάζει στρατιωτική αποστολή πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

Η Βορειοατλαντική Συμμαχία (NATO) βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη καμπή, καθώς εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αναλάβει δράση για τη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Bloomberg, ανώτερος αξιωματούχος του ΝΑΤΟ αποκάλυψε ότι εξετάζεται μια στρατιωτική αποστολή στα Στενά του Ορμούζ, με ορίζοντα υλοποίησης τις αρχές Ιουλίου, εφόσον η κρίσιμη αυτή θαλάσσια δίοδος παραμείνει κλειστή από το Ιράν. Η πρόταση προβλέπει την παροχή υποστήριξης ή και την απευθείας προστασία των εμπορικών πλοίων που μεταφέρουν πετρέλαιο και υγροποιημένο φυσικό αέριο, καθώς ο αποκλεισμός έχει προκαλέσει ασφυξία στις διεθνείς αγορές, σπρώχνοντας την τιμή του πετρελαίου κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι.

Η ιδέα αυτή φαίνεται να κερδίζει έδαφος ανάμεσα σε αρκετά κράτη-μέλη, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί ακόμη η απαραίτητη ομοφωνία που απαιτείται για τη λήψη επίσημων αποφάσεων.

Οι πολιτικές ισορροπίες και η σύνοδος στην Άγκυρα

Το ζήτημα της αποστολής αναμένεται να κυριαρχήσει στην επερχόμενη σύνοδο κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα στις 7 και 8 Ιουλίου 2026. Η συζήτηση αυτή έρχεται σε μια στιγμή έντονης διπλωματικής πίεσης, καθώς η Ουάσιγκτον και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχουν εκφράσει επανειλημμένα τη δυσαρέσκειά τους για τη στάση των Ευρωπαίων συμμάχων απέναντι στη σύγκρουση με το Ιράν, φτάνοντας μάλιστα πρόσφατα στην ανακοίνωση για απόσυρση 5.000 Αμερικανών στρατιωτών από τη Γερμανία.

Πάντως, μια τέτοια κίνηση θα σηματοδοτούσε ριζική ανατροπή στην έως τώρα στρατηγική της Συμμαχίας. Μέχρι σήμερα, η επίσημη γραμμή προέβλεπε ότι οποιαδήποτε παρέμβαση στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να εξεταστεί μόνο μετά τον τερματισμό των εχθροπραξιών και αποκλειστικά στο πλαίσιο ενός ευρύτερου διεθνούς συνασπισμού με τη συμμετοχή χωρών εκτός του ΝΑΤΟ.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Ανώτατος Συμμαχικός Διοικητής Ευρώπης, Άλεξους Γκρίνκεβιτς, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις Βρυξέλλες, οι συνθήκες υπό τις οποίες θα μπορούσε να επιχειρήσει η Συμμαχία στην περιοχή αποτελούν ξεκάθαρα μια πολιτική απόφαση. Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι εξετάζει το συγκεκριμένο σενάριο, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι ο επίσημος στρατιωτικός σχεδιασμός θα ξεκινήσει μόνο αφού δοθεί η απαραίτητη πολιτική κατεύθυνση από τους ηγέτες.

Το ρίσκο της επιχείρησης και οι εσωτερικές αντιδράσεις

Το πώς ακριβώς θα μπορούσε το ΝΑΤΟ να εγγυηθεί την ασφάλεια των πλοίων παραμένει ένα εξαιρετικά περίπλοκο παζλ. Η πρόσφατη προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να οργανώσουν μια παρόμοια επιχείρηση στην περιοχή ανεστάλη μέσα σε ελάχιστες ημέρες, γεγονός που αποδεικνύει τις τεράστιες δυσκολίες του εγχειρήματος παρά την αμερικανική στρατιωτική ισχύ.

Παράλληλα, οι εσωτερικές διαφωνίες στους κόλπους της Συμμαχίας παραμένουν ισχυρές. Χώρες όπως η Ισπανία έχουν εκφράσει την ανοιχτή αντίθεσή τους στον πόλεμο, απαγορεύοντας μάλιστα τη χρήση του εναέριου χώρου τους και των βάσεών τους για αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν, ενώ η Βρετανία και η Γαλλία φαίνεται να επεξεργάζονται εναλλακτικά σχέδια για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε μεταγενέστερο χρόνο, όταν θα έχουν κοπάσει οι εχθροπράξεις.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν τη σημαντικότερη ενεργειακή αρτηρία του πλανήτη, καθώς από εκεί διέρχεται καθημερινά περίπου το ένα πέμπτο των παγκόσμιων προμηθειών πετρελαίου και LNG. Ο αποκλεισμός τους, ο οποίος ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου μετά τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς στο Ιράν, συνεχίζει να προκαλεί τριγμούς στην παγκόσμια οικονομία, αναγκάζοντας τους συμμάχους να ξανασκέφτονται τα όρια της εμπλοκής τους, καθώς οι προοπτικές ανάπτυξης υποχωρούν διεθνώς και ο πληθωρισμός απειλεί εκ νέου τις ευρωπαϊκές αγορές.

