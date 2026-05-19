Πάτρα: Άνδρας έπεσε με ΙΧ στη θάλασσα στη δυτική προβλήτα του Ρίου - Εντοπίστηκε νεκρός
Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από ιδιώτη δύτη
- Όχημα έπεσε στη θαλάσσια περιοχή της δυτικής προβλήτας του Ρίου, προκαλώντας συναγερμό στις Αρχές.
- Ανδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από ιδιώτη δύτη.
- Στην επιχείρηση διάσωσης συμμετείχαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος και το ΕΚΑΒ.
- Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ρίου για ιατρική φροντίδα.
- Τα αίτια της πτώσης του οχήματος στη θάλασσα διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές έπειτα από πτώση οχήματος στη θαλάσσια περιοχή της δυτικής προβλήτας του Ρίου.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από ιδιώτη δύτη που βρέθηκε στο σημείο. Στην επιχείρηση συμμετείχαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκε και το ΕΚΑΒ.
Ο άνδρας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ρίου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.
Τα αίτια κάτω από τα οποία το όχημα κατέληξε στη θάλασσα διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.
