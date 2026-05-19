Μυστήριο στη Μεσόγειο: Εκρήξεις και βύθιση ρωσικού πλοίου με ύποπτο φορτίο

Νέα δημοσιογραφική έρευνα του Spiegel επαναφέρει στο προσκήνιο την υπόθεση του ρωσικού φορτηγού «Ursa Major», το οποίο βυθίστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στα ανοικτά της Ισπανίας το 2024, με αναφορές ότι ενδέχεται να μετέφερε εξαρτήματα πυρηνικών αντιδραστήρων με προορισμό τη Βόρεια Κορέα.

Επιμέλεια - Δημήτρης Μάνωλης

Νέα στοιχεία χωρίς ακόμη να διαλύουν το μυστήριο στην υπόθεση του ρωσικού φορτηγού πλοίου «Ursa Major», το οποίο βυθίστηκε τον Δεκέμβριο του 2024 στα ανοικτά της Καρθαγένης στην Ισπανία, έπειτα από σειρά εκρήξεων, φέρνει στο φως δημοσίευμα του γερμανικό Spiegel.

Το περιστατικό, που ήδη από την πρώτη στιγμή χαρακτηρίστηκε «θολό», επανέρχεται στην επικαιρότητα με αναφορές ότι το πλοίο πιθανώς μετέφερε εξοπλισμό υψηλής στρατηγικής σημασίας, ενδεχομένως ακόμη και εξαρτήματα για πυρηνικούς αντιδραστήρες με τελικό προορισμό τη Βόρεια Κορέα.

Το χρονικό του ναυαγίου

Στις 23 Δεκεμβρίου 2024, λίγο πριν από το μεσημέρι, οι ισπανικές υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης στην Καρθαγένη έλαβαν σήμα κινδύνου από το «Ursa Major». Το πλήρωμα ανέφερε έκτακτη κατάσταση μετά από τρεις διαδοχικές εκρήξεις, οι οποίες φέρονται να σημειώθηκαν κοντά στο μηχανοστάσιο.

Αρχικά, το πλοίο είχε δηλωθεί ότι μετέφερε βαρύ εξοπλισμό, όπως γερανούς, με τελικό προορισμό το ρωσικό λιμάνι Βλαδιβοστόκ. Ωστόσο, σύμφωνα με μεταγενέστερες αναφορές που επικαλούνται ισπανικά μέσα ενημέρωσης, το πραγματικό δρομολόγιο ενδέχεται να ήταν διαφορετικό, με πιθανό προορισμό το βορειοκορεατικό λιμάνι Rason.

Σενάρια για στρατιωτικό φορτίο και γεωπολιτικές προεκτάσεις

Οι αποκαλύψεις ενισχύουν την εκτίμηση ότι το πλοίο ίσως μετέφερε εξαρτήματα που σχετίζονται με πυρηνική τεχνολογία, γεγονός που θα μπορούσε να συνδέεται με τις ενισχυμένες σχέσεις Μόσχας–Πιονγκγιάνγκ, ιδιαίτερα στο πλαίσιο του πολέμου στην Ουκρανία.

Δυτικές υπηρεσίες φέρεται να είχαν λόγους να παρακολουθούν στενά τέτοιου είδους μεταφορές, καθώς εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να ενισχύσουν τεχνολογικά τη Βόρεια Κορέα, ιδίως σε προγράμματα πυρηνοκίνητων υποβρυχίων.

Σε αυτό το πλαίσιο, διεθνή μέσα, μεταξύ των οποίων και το CNN, έχουν θέσει το ερώτημα εάν οι εκρήξεις μπορεί να συνδέονται με πιθανή στοχευμένη παρέμβαση για την αποτροπή της μεταφοράς ευαίσθητου υλικού.

Οι τελευταίες ώρες πριν από τη βύθιση

Η επιχείρηση διάσωσης είχε αρχικά αποτέλεσμα, καθώς 14 από τα 16 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν. Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, το πλοίο εκείνη τη στιγμή δεν είχε ακόμη βυθιστεί πλήρως και παρέμενε σχετικά σταθερό.

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, η κατάσταση άλλαξε δραματικά.

Στις 19:27, ισπανικό πολεμικό πλοίο έφτασε στην περιοχή των συντεταγμένων. Περίπου μισή ώρα μετά, η ρωσική συνοδεία «Ivan Gren» φέρεται να ζήτησε από τα κοντινά σκάφη να απομακρυνθούν.

Λίγο πριν από τις 22:00, σύμφωνα με αναφορές που επικαλείται το CNN, καταγράφηκαν νέες εκρήξεις, ενώ ισπανικά σεισμολογικά δεδομένα εντόπισαν ταυτόχρονες δονήσεις που προσομοίαζαν με υποθαλάσσιες εκρήξεις ή πιθανές νάρκες.

Λίγο μετά τις 23:20, το «Ursa Major» είχε πλέον χαθεί οριστικά από την επιφάνεια της θάλασσας.

Ένα ναυτικό μυστήριο χωρίς απαντήσεις

Παρά τις έρευνες, το τι ακριβώς συνέβη στο ρωσικό φορτηγό παραμένει ανοιχτό ερώτημα. Οι εκρήξεις, το πιθανό στρατιωτικό φορτίο και η γεωπολιτική συγκυρία της περιόδου συνθέτουν ένα σκηνικό που εξακολουθεί να προκαλεί ερωτήματα για το αν πρόκειται για ατύχημα, δολιοφθορά ή στοχευμένη επιχείρηση.

