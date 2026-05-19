ΗΠΑ: Γυναίκα πέθανε πέφτοντας σε ανοιχτό φρεάτιο στο Μανχάταν

Μια 56χρονη γυναίκα από την κομητεία Γουέστσεστερ έχασε τη ζωή της το βράδυ της Δευτέρας στο Midtown του Μανχάταν, όταν έπεσε σε ανοιχτό φρεάτιο, σύμφωνα με την αστυνομία της Νέας Υόρκης (NYPD).

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 11:20 μ.μ., στη συμβολή της East 52nd Street με τη 5th Avenue, μία από τις πιο πολυσύχναστες εμπορικές περιοχές της πόλης.

Σύμφωνα με τις αρχές, η γυναίκα μόλις είχε βγει από σταθμευμένο SUV αυτοκίνητο όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε σε ανοιχτό φρεάτιο της εταιρείας κοινής ωφέλειας Con Edison. Η πτώση της εκτιμάται περίπου στα 3 μέτρα (10 πόδια).

Περαστικοί και ομάδα Πρώτων Βοηθειών έφτασαν άμεσα στο σημείο και εντόπισαν τη γυναίκα αναίσθητη μέσα στο φρεάτιο. Αφού ανασύρθηκε, διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της λόγω των τραυμάτων.

Η ταυτότητά της δεν έχει δοθεί στη δημοσιότητα, καθώς οι αρχές αναμένουν την ενημέρωση των συγγενών της.

Η εταιρεία Con Edison, υπεύθυνη για το δίκτυο υποδομών στην περιοχή, ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα για το πώς το φρεάτιο παρέμεινε ανοιχτό.

«Είμαστε βαθιά λυπημένοι για τον θάνατο ενός μέλους του κοινού. Ερευνούμε ενεργά το πώς συνέβη το περιστατικό», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας, προσθέτοντας ότι η ασφάλεια αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης συνεχίζει την έρευνα, ενώ ο ιατροδικαστής αναμένεται να καθορίσει την ακριβή αιτία θανάτου.