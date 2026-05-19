Η Γη της ελιάς spoiler: Η Αλεξάνδρα ξεσκεπάζει τη Χριστιάννα και τον Αντώνη

Η Αλεξάνδρα μαθαίνει μια συγκλονιστική πληροφορία από τον αδελφό ενός φίλου του Ορέστη, που μπορεί να φέρει νέα στοιχεία στην υπόθεση.

Η σειρά του MEGA, «Η Γη της ελιάς», οδεύει προς το οριστικό φινάλε και οι εξελίξεις τις επόμενες εβδομάδες είναι καθηλωτικές.

Ο Παυλής ενημερώνει την Αλεξάνδρα για τις νέες φωτογραφίες που τράβηξε ο ντετέκτιβ με τη Μαρουσώ, γεγονός που περιπλέκει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Την ίδια ώρα, η Αλεξάνδρα βρίσκει μία άκρης στην Ιταλία κι ελπίζει ότι θα ανακαλύψει κάτι που θα τη βοηθήσει να λύσει το μυστήριο γύρω από τον θάνατο του Ορέστη.

Ο Παυλής ενημερώνει την Αλεξάνδρα ότι μπήκε κι ο Ρούσσος στη λίστα των υπόπτων. Η αγωνία του Στάθη μεγαλώνει όσο περιμένει τα αποτελέσματα των εξετάσεων και ο Λυκούργος του δίνει κουράγιο. Η άρνηση της Αναστασίας να γυρίσει στο σπίτι προκαλεί τύψεις στη Μαργαρίτα. Ο Μιχάλης εκδικείται την Ισμήνη που του πήρε το σπίτι μέσα από τα χέρια, θυμίζοντάς της ότι εκεί μέσα έγιναν δύο φόνοι. Ο Παυλής, αποφασισμένος να βρει στοιχεία, βγαίνει εκτός ορίων κι απάγει τον Ρούσσο.

Ο Παυλής κλείνει τον Ρούσσο δεμένο και φιμωμένο σε μια αποθήκη, στους στάβλους. Ο Μανώλης βλέπει κατά τύχη τη Μαρουσώ με τον Αντώνη να τρώνε σε ένα εστιατόριο. Κάθε μέρα που περνάει, η Χριστιάνα είναι όλο και πιο ανήσυχη από τη συμπεριφορά της Αλεξάνδρας και της Ερωφίλης απέναντί της και καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Στο μεταξύ, ο Αντώνης ψάχνει να βρει τον Ρούσσο, ρωτάει και τη Μαρουσώ αν τον είδε, αλλά κανείς δεν έχει αρχίσει να ανησυχεί ιδιαίτερα.

Ο Παυλής, με απειλές και σωματική βία, προσπαθεί να κάνει τον Ρούσσο να ομολογήσει για τις παράνομες δραστηριότητές του με τον Αντώνη, τη Χριστιάνα και τη Μαρουσώ. Η Αλεξάνδρα μιλάει με τον αδελφό ενός φίλου του Ορέστη και μαθαίνει μία πληροφορία που τη συγκλονίζει.

