Η Γη της ελιάς spoiler: Η Αλεξάνδρα ξεσκεπάζει τη Χριστιάννα και τον Αντώνη

Τι θα δούμε τις επόμενες εβδομάδες στη Γη της ελιάς…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

  • Η Αλεξάνδρα ενημερώνεται από τον Παυλή για νέες φωτογραφίες που περιπλέκουν την υπόθεση με τη Μαρουσώ και αναζητά στοιχεία στην Ιταλία για τον θάνατο του Ορέστη.
  • Ο Ρούσσος μπαίνει στη λίστα των υπόπτων και απάγεται από τον Παυλή, ο οποίος τον κρατά δεμένο και τον ανακρίνει με βία για παράνομες δραστηριότητες.
  • Η Χριστιάνα γίνεται όλο και πιο ανήσυχη για τη συμπεριφορά της Αλεξάνδρας και της Ερωφίλης, ενώ ο Αντώνης αναζητά τον Ρούσσο χωρίς να προκαλεί ανησυχία.
  • Ο Μιχάλης εκδικείται την Ισμήνη υπενθυμίζοντάς της τους δύο φόνους που έγιναν στο σπίτι που της πήρε.
  • Η Αλεξάνδρα μαθαίνει μια συγκλονιστική πληροφορία από τον αδελφό ενός φίλου του Ορέστη, που μπορεί να φέρει νέα στοιχεία στην υπόθεση.
Η σειρά του MEGA, «Η Γη της ελιάς», οδεύει προς το οριστικό φινάλε και οι εξελίξεις τις επόμενες εβδομάδες είναι καθηλωτικές.

Ο Παυλής ενημερώνει την Αλεξάνδρα για τις νέες φωτογραφίες που τράβηξε ο ντετέκτιβ με τη Μαρουσώ, γεγονός που περιπλέκει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Την ίδια ώρα, η Αλεξάνδρα βρίσκει μία άκρης στην Ιταλία κι ελπίζει ότι θα ανακαλύψει κάτι που θα τη βοηθήσει να λύσει το μυστήριο γύρω από τον θάνατο του Ορέστη.

Ο Παυλής ενημερώνει την Αλεξάνδρα ότι μπήκε κι ο Ρούσσος στη λίστα των υπόπτων. Η αγωνία του Στάθη μεγαλώνει όσο περιμένει τα αποτελέσματα των εξετάσεων και ο Λυκούργος του δίνει κουράγιο. Η άρνηση της Αναστασίας να γυρίσει στο σπίτι προκαλεί τύψεις στη Μαργαρίτα. Ο Μιχάλης εκδικείται την Ισμήνη που του πήρε το σπίτι μέσα από τα χέρια, θυμίζοντάς της ότι εκεί μέσα έγιναν δύο φόνοι. Ο Παυλής, αποφασισμένος να βρει στοιχεία, βγαίνει εκτός ορίων κι απάγει τον Ρούσσο.

Ο Παυλής κλείνει τον Ρούσσο δεμένο και φιμωμένο σε μια αποθήκη, στους στάβλους. Ο Μανώλης βλέπει κατά τύχη τη Μαρουσώ με τον Αντώνη να τρώνε σε ένα εστιατόριο. Κάθε μέρα που περνάει, η Χριστιάνα είναι όλο και πιο ανήσυχη από τη συμπεριφορά της Αλεξάνδρας και της Ερωφίλης απέναντί της και καταλαβαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Στο μεταξύ, ο Αντώνης ψάχνει να βρει τον Ρούσσο, ρωτάει και τη Μαρουσώ αν τον είδε, αλλά κανείς δεν έχει αρχίσει να ανησυχεί ιδιαίτερα.

Ο Παυλής, με απειλές και σωματική βία, προσπαθεί να κάνει τον Ρούσσο να ομολογήσει για τις παράνομες δραστηριότητές του με τον Αντώνη, τη Χριστιάνα και τη Μαρουσώ. Η Αλεξάνδρα μιλάει με τον αδελφό ενός φίλου του Ορέστη και μαθαίνει μία πληροφορία που τη συγκλονίζει.

