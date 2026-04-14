Η Γη της Ελιάς spoiler: Την κακοποιεί βάναυσα – Ποια ηρωίδα περνά δύσκολες ώρες

Καθηλωτικές θα είναι οι εξελίξεις στην αγαπημένη σειρά του MEGA, Η Γη της Ελιάς. Οι ήρωες δοκιμάζονται και κάποιοι εξ αυτώ περνούν δύσκολες στιγμές…

Η Χριστιάνα, σοκαρισμένη από την παράνομη σχέση του Αντώνη και της Μαρουσώς, ζητάει από τον Αντώνη να χωρίσει με την αδελφή της, αλλιώς θα της τα αποκαλύψει όλα. Εκείνος αρνείται και την απειλεί, με αποτέλεσμα η Χριστιάνα να του ομολογήσει ότι η Ερωφίλη είχε παράλληλο δεσμό με τον Στάθη. Η Μαρουσώ προειδοποιεί τον Μανώλη ότι στη Μάνη έχει αποκτήσει εχθρούς και ο Κουράκος προσπαθεί να βρει στοιχεία εις βάρος του. Η Άννα εξομολογείται στη Βασιλική ότι δεν νιώθει πια ερωτευμένη με τον Ρούσσο. Η Ασπασία μπαίνει στο χειρουργείο κι ο Στάθης με την Κούλα βρίσκονται διαρκώς στο πλευρό της. Η Αλεξάνδρα ανακαλύπτει ότι το σημείωμα του Ορέστη ήταν πλαστό κι υποψιάζεται ότι κάποιος τον δολοφόνησε.



Η Αλεξάνδρα ενημερώνει τη Μαρουσώ για το πλαστό σημείωμα κι εκείνη αναλαμβάνει να την αποπροσανατολίσει για να καλύψει τη Χριστιάνα. Η Μαρία δείχνει αποφασισμένη να παντρευτεί τον Ζακ και η Αθηνά προσπαθεί να τη συνετίσει. Ο Τζον μαθαίνει ότι ο Μιχάλης χώρισε τη Χριστιάνα και φεύγει αμέσως για το Σούνιο προκειμένου να επιβεβαιώσει ότι η Αθηνά είναι μόνη εκεί. Η Ισμήνη παλεύει να φέρει κοντά της τον Κωνσταντίνο, αλλά δεν τα καταφέρνει. Η Άννα χωρίζει τον Ρούσσο κι εκείνος εξοργίζεται. Η κατάσταση της υγείας της Ασπασίας χειροτερεύει, καθώς παρουσιάζει λοίμωξη του αναπνευστικού, και μεταφέρεται στην εντατική. Η Ισμήνη, απελπισμένη, μπαίνει με το ζόρι στο σπίτι της Αριάδνης για να δει το μωρό. Η Ερωφίλη εμφανίζεται στη Μάνη και διεκδικεί μια θέση στη ζωή του Στάθη.



Η Αριάδνη απαιτεί να κάνουν μήνυση στην Ισμήνη για την εισβολή στο σπίτι τους, αλλά ο Κουράκος, πιο διαλλακτικός, προσπαθεί να βρει μια μέση λύση. Ο Στάθης και η Ερωφίλη ζουν τον έρωτά τους κι εκείνη του ανακοινώνει ότι αυτή τη φορά θα χωρίσει οριστικά. Ο Ρούσσος εισβάλλει στο σπίτι της Άννας και την κακοποιεί επειδή τον χώρισε.

