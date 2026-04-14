Άγιος Έρωτας spoiler: Ο πατήρ Νικόλαος βγάζει τα ράσα για την καρδιά της Χλόης

Snapshot Ο πατήρ Νικόλαος ζητά από τον πατέρα Ιάκωβο να συγκαλέσει Ιερά Σύνοδο για να εγκαταλείψει τον κλήρο εξαιτίας της σχέσης του με τη Χλόη.

Η Χλόη συγκρούεται έντονα με τον Κυριάκο και την Θάλεια υπερασπιζόμενη την Ελένη, που έχει νοσηλευτεί στο Δρομοκαΐτειο.

Ο Πέτρος σκέφτεται να προχωρήσει σε διαζύγιο από τη Χλόη και συμμετέχει σε παράνομο κοντραμπάντο για να ελευθερώσει τον Αντρέα.

Ο Αντρέας επιστρέφει ζωντανός, αλλά κρύβει μυστικά για την περίοδο της απαγωγής του, δημιουργώντας αμφιβολίες στη Χριστίνα.

Η άφιξη του σεβασμιότατου Ιάκωβου ανατρέπει τα σχέδια της Χλόης και του πατέρα Νικόλαου για μια ευτυχισμένη σχέση.

Ο «Άγιος Έρωτας» αποτελεί τη μεγάλη επιτυχία του ALPHA, ωστόσο φέτος αποχαιρετά οριστικά το κοινό.

Όσο πλησιάζουμε προς το μεγάλο φινάλε, οι εξελίξεις θα είναι καθηλωτικές. Τις επόμενες εβδομάδες, η Χλόη τσακώνεται πολύ έντονα με τον Κυριάκο στην προσπάθειά της να υπερασπιστεί την Ελένη και να πείσει τον νονό της πως κάνει λάθος που την έχει στείλει στο Δρομοκαΐτειο. Και ο πατήρ Νικόλαος είναι ένα βήμα πριν πάρει μια μεγάλη απόφαση, που θ΄ αλλάξει τις ζωές όλων. Ο πατήρ Νικόλαος ζητάει από τον πατέρα Ιάκωβο να συγκαλέσει Ιερά Σύνοδο προκειμένου να εγκαταλείψει τον κλήρο για τη Χλόη, ενώ η Χλόη συγκρούεται με τον Κυριάκο και την Θάλεια υπερασπιζόμενη την Ελένη.

Ο Πέτρος δείχνει να ξανασκέφτεται το ενδεχόμενο του διαζυγίου του με τη Χλόη, ενώ το επόμενο βράδυ με τον Στέφανο κάνουν ένα ακόμα κοντραμπάντο για τους Ιταλούς προκειμένου να ελευθερώσουν τον Αντρέα. Παράλληλα, η Στεργίου σπέρνει αμφιβολίες στη Χριστίνα για το ποιος είναι πραγματικά ο Αντρέας! Στο Δρομοκαΐτειο η Ελένη και η Σοφία συναντιούνται, ενώ ένα απρόσμενο γεγονός ταράζει την Ελένη και ζητά εξηγήσεις από τον Ηλία.

Ο Αντρέας επιστρέφει ζωντανός, όμως όσα κρύβει από τη Χριστίνα για την περίοδο της απαγωγής του γεννούν ερωτήματα. Τα νέα για την προαγωγή του πατέρα Νικόλαου σε διευθυντή του σχολείου χαροποιούν τη Χλόη, όπως και η απόφαση του Πέτρου να προχωρήσει το διαζύγιό τους. Ο Λεωνίδας επιστρέφει στη Στέρνα, αποφασισμένος να μείνει μόνιμα εκεί αυτή τη φορά, αλλά τα σχέδιά του για εκδίκηση ανησυχούν τον Λάμπρο. Στο Δρομοκαΐτειο, η Σοφία δηλώνει στον Ηλία την πρόθεσή της να στηρίξει την Ελένη, ενώ η Ελένη του εκμυστηρεύεται την ανησυχία της για τον Περικλή. Κι ενώ η Χλόη έχει πλέον πειστεί πως η σχέση της με τον πατέρα Νικόλαο θα έχει αίσια κατάληξη αυτή τη φορά, η άφιξη του σεβασμιότατου Ιάκωβου δυναμιτίζει και πάλι τις εξελίξεις…

