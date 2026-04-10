Άγιος Έρωτας spoiler: Ένα διαζύγιο φέρνει μεγάλες ανατροπές

Μετά το Πάσχα, ο «Άγιος Έρωτας» επιστρέφει με καθηλωτικά επεισόδια στη

συχνότητα του ALPHA.

Η Χλόη τσακώνεται πολύ έντονα με τον Κυριάκο στην προσπάθειά της να

υπερασπιστεί την Ελένη και να πείσει τον νονό της πως κάνει λάθος που την έχει

στείλει στο Δρομοκαΐτειο. Και ο πατήρ Νικόλαος είναι ένα βήμα πριν πάρει μια

μεγάλη απόφαση, που θ΄ αλλάξει τις ζωές όλων.

Ο πατήρ Νικόλαος ζητάει από τον πατέρα Ιάκωβο να συγκαλέσει Ιερά Σύνοδο

προκειμένου να εγκαταλείψει τον κλήρο για τη Χλόη, ενώ η Χλόη συγκρούεται

με τον Κυριάκο και την Θάλεια υπερασπιζόμενη την Ελένη. Ο Πέτρος δείχνει να

ξανασκέφτεται το ενδεχόμενο του διαζυγίου του με τη Χλόη, ενώ το επόμενο

βράδυ με τον Στέφανο κάνουν ένα ακόμα κοντραμπάντο για τους Ιταλούς

προκειμένου να ελευθερώσουν τον Αντρέα.

Τα νέα για την προαγωγή του πατέρα Νικόλαου σε διευθυντή του σχολείου

χαροποιούν τη Χλόη, όπως και η απόφαση του Πέτρου να προχωρήσει το διαζύγιό τους. Η Χλόη έχει πλέον πειστεί πως η σχέση της με τον πατέρα Νικόλαο θα έχει

αίσια κατάληξη, ωστόσο η άφιξη του σεβασμιότατου Ιάκωβου δυναμιτίζει και

πάλι τις εξελίξεις… Ο Λεωνίδας μαθαίνει ότι η Χλόη είναι κόρη του Παύλου,

συγκρούεται μαζί της και απαιτεί από τον Νικόλαο να διαλέξει πλευρά.