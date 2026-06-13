Από 14€ έως 170€ για μια θέση στην παραλία - Ξαπλώστρα ή πετσέτα στην άμμο; Τι προτιμούν οι Έλληνες

Το Newsbomb χαρτογράφησε τις «χρυσές» τιμές στις οργανωμένες παραλίες της Αττικής και, μέσα από γκάλοπ αποτυπώνει πώς η ακρίβεια επηρεάζει τις καλοκαιρινές επιλογές των Ελλήνων ανάμεσα σε ξαπλώστρα και πετσέτα στην άμμο

Από 14€ έως 170€ για μια θέση στην παραλία - Ξαπλώστρα ή πετσέτα στην άμμο; Τι προτιμούν οι Έλληνες
Illustration: Εβελίνα Καράτζιου / Newsbomb.gr
ΕΛΛΑΔΑ
3'
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Snapshot
  • Το κόστος για ένα σετ ξαπλωστρών στις οργανωμένες παραλίες της Αττικής κυμαίνεται από 14 έως 170 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή και τις παροχές.
  • Οι οργανωμένες παραλίες προτιμώνται για την άνεση, την εξυπηρέτηση και τις παροχές όπως φαγητό και καφέ, παρά το αυξημένο κόστος.
  • Πολλοί λουόμενοι, ειδικά νέοι και φοιτητές, επιλέγουν ανοργάνωτες παραλίες λόγω του χαμηλότερου κόστους και της ηρεμίας που προσφέρουν.
  • Οι αυξημένες τιμές στις οργανωμένες παραλίες επηρεάζουν τις επιλογές των πολιτών, οδηγώντας τους σε πιο οικονομικές λύσεις.
Snapshot powered by AI

Η καλοκαιρινή έξοδος για μια βουτιά στη θάλασσα αποτελεί για πολλούς αγαπημένη συνήθεια. Ωστόσο, το κόστος στις οργανωμένες παραλίες της Αττικής φαίνεται να ανεβαίνει χρόνο με τον χρόνο, οδηγώντας αρκετούς λουόμενους να αναζητούν πιο οικονομικές λύσεις στις ανοργάνωτες ακτές.

Το Newsbomb.gr κατέγραψε τις απόψεις πολιτών για το αν προτιμούν οργανωμένες ή ανοργάνωτες παραλίες. Οι απαντήσεις ανέδειξαν δύο βασικές τάσεις: από τη μία όσους αναζητούν άνεση και παροχές και από την άλλη εκείνους που βάζουν σε πρώτη προτεραιότητα την οικονομία και την ηρεμία.

Δείτε το γκάλοπ του Newsbomb - Εικόνα: Χάρης Γκίκας

Οι τιμές που προκαλούν... ζάλη

Όπως προκύπτει από την έρευνα του Newsbomb, το κόστος για ένα σετ ξαπλώστρες σε οργανωμένες παραλίες της Αττικής μπορεί να κυμαίνεται από 14 ευρώ έως και 170 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή, την ημέρα και τις παροχές που προσφέρονται.

Σε δημοφιλείς προορισμούς των νοτίων προαστίων, οι τιμές τα Σαββατοκύριακα αγγίζουν ακόμη και τα 120 ευρώ στη Γλυφάδα, τα 125 ευρώ στο Λαγονήσι και τα 170 ευρώ στη Βάρκιζα (Ριβιέρα). Αντίθετα, πιο προσιτές επιλογές συναντά κανείς στον Σχινιά, όπου ένα σετ ξαπλώστρες με δύο καφέδες και δύο νερά ξεκινά από 14 ευρώ τις καθημερινές.

Τα αναλυτικά στοιχεία των τιμών παρουσιάζονται στο παρακάτω infographic του Newsbomb που επιμελήθηκε η Εβελίνα Καράτζιου:

tsouxteres vouties infographic
tsouxteres vouties infographic
tsouxteres vouties infographic
tsouxteres vouties infographic

«Η άνεση έχει κόστος»

Υπάρχουν βέβαια και οι λουόμενοι που δηλώνουν ξεκάθαρα ότι επιλέγουν οργανωμένες παραλίες, παρά το αυξημένο κόστος.

«Προτιμώ οργανωμένες για να μην είναι μπάχαλο, να βρίσκουμε να καθόμαστε και να έχουμε φαγητό και ό,τι χρειαζόμαστε», ανέφερε χαρακτηριστικά στην κάμερα του Newsbomb πολίτης που επιλέγει συχνά τις παραλίες των νοτίων προαστίων.

Άλλος λουόμενος εκτίμησε ότι για μια έξοδο στη θάλασσα μπορεί να χρειαστεί να δώσει ακόμη και 40 με 50 ευρώ, τονίζοντας ότι η άνεση και οι παροχές αποτελούν σημαντικό κριτήριο.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και άλλοι πολίτες που υποστήριξαν ότι στις οργανωμένες παραλίες δεν χρειάζεται να ψάχνεις θέση ή σκιά, ενώ μπορείς εύκολα να έχεις πρόσβαση σε καφέ, φαγητό και εξυπηρέτηση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Οι νέοι γυρίζουν την πλάτη στις ξαπλώστρες

Από την άλλη πλευρά, η πλειονότητα των πολιτών που μίλησαν στο Newsbomb.gr δήλωσε ότι προτιμά τις ανοργάνωτες παραλίες, κυρίως λόγω κόστους.

«Στην ησυχία σου είναι όλα πιο ήρεμα και πιο οικονομικά», ανέφερε μια νεαρή λουόμενη, σημειώνοντας ότι ειδικά για τους νέους τα έξοδα αποτελούν πλέον καθοριστικό παράγοντα.

«Σίγουρα ανοργάνωτες. Δεν κοστίζουν όπως οι οργανωμένες και συνήθως είναι πιο ήρεμα», είπε άλλος πολίτης.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστική ήταν η απάντηση ενός ανήλικου λουόμενου, ο οποίος δήλωσε: «Δεν έχω κάποια πηγή εισοδήματος, οπότε πάω ανοργάνωτα. Παίρνουμε πράγματα από το περίπτερο, βάζεις την πετσέτα σου κάτω και είσαι μια χαρά».

Παρόμοια ήταν και η άποψη φοιτητών που συμμετείχαν στο γκάλοπ, οι οποίοι εξήγησαν ότι οι ανοργάνωτες παραλίες αποτελούν τη μοναδική επιλογή όταν το διαθέσιμο εισόδημα είναι περιορισμένο.

Το γκάλοπ του Newsbomb.gr δείχνει ότι οι Έλληνες εξακολουθούν να αγαπούν τη θάλασσα, όμως οι αυξημένες χρεώσεις στις οργανωμένες παραλίες επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο τις επιλογές τους.

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