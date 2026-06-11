Οι πέντε παραλίες της Ελλάδας που βρίσκονται ανάμεσα στις 10 καλύτερες της Ευρώπης για το 2026

Οι ελληνικές ακτές καταλαμβάνουν τις μισές θέσεις της πρώτης δεκάδας

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Οι πέντε παραλίες της Ελλάδας που βρίσκονται ανάμεσα στις 10 καλύτερες της Ευρώπης για το 2026

Η παραλία Ελαφονήσι

Unsplash
TRAVEL
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  • Πέντε ελληνικές παραλίες καταλαμβάνουν τις μισές θέσεις της πρώτης δεκάδας στις καλύτερες παραλίες της Ευρώπης για το 2026.
  • Η παραλία Βουτούμι στους Αντίπαξους αναδείχθηκε ως η ομορφότερη παραλία της Ευρώπης με τα κρυστάλλινα τιρκουάζ νερά και τα λευκά βότσαλα.
  • Η αξιολόγηση βασίστηκε σε κριτήρια όπως φυσικό κάλλος, καθαρότητα νερών, προσβασιμότητα, οικολογική προστασία και ποιότητα υπηρεσιών.
  • Οι ελληνικές παραλίες προσφέρουν ιδανικές συνθήκες για χαλάρωση, επαφή με τη φύση και ποιοτικές εμπειρίες για οικογένειες και ταξιδιώτες.
  • Άλλες ελληνικές παραλίες που ξεχωρίζουν είναι η Φτέρη στην Κεφαλονιά, το Ελαφονήσι στην Κρήτη, η Ροβινιά και η Παλαιοκαστρίτσα στην Κέρκυρα.
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Η χώρα μας εδραιώνει ξανά την κυριαρχία της στους κορυφαίους καλοκαιρινούς προορισμούς της Ευρώπης, με δυναμική παρουσία στην επίσημη λίστα των καλύτερων παραλιών για το 2026.

Μαγευτικές τοποθεσίες όπως οι Αντίπαξοι με τα καταγάλανα νερά, η άγρια ομορφιά της Κεφαλονιάς, η διάσημη ροζ αμμουδιά στο Ελαφονήσι και οι γραφικοί κολπίσκοι της Κέρκυρας ξεχωρίζουν φέτος στην ευρωπαϊκή κατάταξη.

Μάλιστα, οι ελληνικές ακτές καταλαμβάνουν τις μισές θέσεις της πρώτης δεκάδας, αποδεικνύοντας ότι η μοναδική φύση, τα πεντακάθαρα νερά και η παραδοσιακή φιλοξενία συνεχίζουν να αποτελούν μαγνήτη για τους τουρίστες παγκοσμίως.

Η διαδικασία ανάδειξης για το «European Best Destinations 2026» περιλάμβανε τρία βασικά στάδια:

  1. Η προεπιλογή: Η συντακτική ομάδα εξέτασε εκατοντάδες περιπτώσεις, ξεχωρίζοντας περίπου δέκα εξαιρετικές ακτές από κάθε ευρωπαϊκή χώρα.

  2. Τα κριτήρια: Η αξιολόγηση βασίστηκε σε πολλούς παράγοντες, όπως:

    • Φυσικό κάλλος και καθαρότητα νερών

    • Προσβασιμότητα και ασφάλεια για οικογένειες

    • Οικολογική προστασία και δραστηριότητες

    • Ποιότητα υπηρεσιών και κοντινών καταλυμάτων

  3. Η ψηφοφορία: Οι 30 παραλίες που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία τέθηκαν στην κρίση του διεθνούς κοινού, το οποίο ψήφισε για το τελικό αποτέλεσμα.

Οι παραλίες που διακρίθηκαν για το 2026 δεν προσφέρουν απλώς ωραία τοπία, αλλά αποτελούν ιδανικά καταφύγια για χαλάρωση, επαφή με τη φύση και ποιοτικές εμπειρίες, από τις ακτές του Ατλαντικού μέχρι τα πιο εμβληματικά σημεία της Μεσογείου.

Οι 10 καλύτερες παραλίες της Ευρώπης

1. Παραλία Monte Clérigo – Αλζεζούρ, Αλγκάρβε, Πορτογαλία

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H pαραλία Monte Clérigo

Unsplash

Η Praia de Monte Clérigo έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς της ακτής του Ατλαντικού. Αναγνωρισμένη ως μία από τις ομορφότερες παραλίες της Ευρώπης, προσελκύει ταξιδιώτες που αναζητούν αυθεντικότητα, φύση και διακριτική πολυτέλεια, μακριά από τα πολυσύχναστα τουριστικά θέρετρα.

Γνωστή για τους χρυσαφένιους βράχους, τα άγρια ατλαντικά τοπία και τα μαγευτικά ηλιοβασιλέματα, θεωρείται πλέον μία από τις κορυφαίες «παραλίες του ηλιοβασιλέματος» στην Πορτογαλία. Κάθε Παρασκευή, ντόπιοι και επισκέπτες συγκεντρώνονται ξυπόλητοι δίπλα στο κύμα για ζωντανή μουσική, φρέσκα θαλασσινά και ένα από τα ωραιότερα ηλιοβασιλέματα της χώρας.

Η περιοχή προσελκύει ολοένα και περισσότερο διεθνείς επισκέπτες υψηλού προφίλ. Πρόσφατα, ο Αλεξάντρ Γκριμάλντι, γιος του Πρίγκιπα Αλβέρτου Β΄ του Μονακό, εθεάθη στην περιοχή, ενώ και ο διάσημος σχεδιαστής Christian Louboutin επισκέπτεται συχνά τη Costa Vicentina.

Βρίσκεται μέσα στο προστατευόμενο Φυσικό Πάρκο Νοτιοδυτικού Αλεντέζου και Costa Vicentina και αποτελεί ιδανικό προορισμό για όσους αγαπούν τη φύση, το σέρφινγκ, την πεζοπορία και τις ήρεμες διακοπές.

2. Παραλία Βουτούμι – Αντίπαξοι, Ελλάδα

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Η παραλία Βουτούμι

Exploring Greece

Η παραλία Βουτούμι αναδείχθηκε ως η ομορφότερη παραλία της Ευρώπης. Φημίζεται για τα κρυστάλλινα τιρκουάζ νερά της και τα λευκά βότσαλα που δημιουργούν ένα ειδυλλιακό τοπίο. Περιβάλλεται από καταπράσινους λόφους και προσφέρει μια αίσθηση απόλυτης γαλήνης.

Βρίσκεται στη βορειοανατολική ακτή των Αντιπάξων και είναι προσβάσιμη κυρίως με σκάφος. Κατά τη θερινή περίοδο λειτουργεί παραδοσιακή ταβέρνα που προσφέρει τοπικές γεύσεις. Είναι ιδανική για οικογένειες, κολύμπι και snorkeling.

3. Παραλία Φτέρη – Κεφαλονιά, Ελλάδα

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Η παραλία Φτέρη

Exploring Greece

Η Φτέρη είναι ένας απομονωμένος παράδεισος με λευκά βότσαλα και καταγάλανα νερά, περιτριγυρισμένος από εντυπωσιακούς λευκούς βράχους. Η δυσκολότερη πρόσβαση διατηρεί τον παρθένο χαρακτήρα της και την καθιστά ιδανική για όσους αναζητούν ηρεμία και φυσική ομορφιά. Βρίσκεται στη βόρεια ακτή της Κεφαλονιάς, κοντά στο χωριό Ζόλα.

4. Παραλία Ελαφονήσι – Κρήτη, Ελλάδα

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H παραλία Ελαφονήσι

Unsplash

Το Ελαφονήσι βρίσκεται στο βάθρο των κορυφαίων παραλιών της Ευρώπης. Είναι διάσημο για τη χαρακτηριστική ροζ άμμο και τα ρηχά, διάφανα νερά του. Αποτελεί μέρος προστατευόμενου φυσικού οικοσυστήματος και προσφέρει μοναδική εμπειρία σε επισκέπτες κάθε ηλικίας. Στην περιοχή υπάρχουν ξαπλώστρες, ομπρέλες, αναψυκτήρια και υποδομές κατάλληλες για οικογένειες με παιδιά.

5. Παραλία Bogliasco – Λιγουρία, Ιταλία

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Η παραλία Bogliasco

Unsplash

Η Bogliasco είναι μια γοητευτική παραλία με βότσαλα, φωλιασμένη σε ένα γραφικό ψαροχώρι κοντά στη Γένοβα. Τα πολύχρωμα σπίτια, τα καθαρά νερά και η χαλαρή ατμόσφαιρα δημιουργούν ένα αυθεντικό ιταλικό σκηνικό δίπλα στη θάλασσα.

6. Cala Mesquida – Μαγιόρκα, Ισπανία

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Η Cala Mesquida

Unsplash

Η Cala Mesquida είναι ένας ειδυλλιακός κόλπος στη βορειοανατολική Μαγιόρκα με λευκή άμμο και τιρκουάζ νερά. Οι αμμοθίνες και οι λόφοι που την περιβάλλουν συνθέτουν ένα ιδιαίτερα όμορφο φυσικό τοπίο. Η παραλία διαθέτει πλήρεις υποδομές, εστιατόρια, beach bar, ναυαγοσώστες και εγκαταστάσεις κατάλληλες για οικογένειες.

7. Παραλία Kvalvika – Νήσος Moskenesøya, Νορβηγία

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Η Kvalvika

Unsplash

Η Kvalvika είναι μια απομονωμένη και εντυπωσιακή παραλία με χρυσαφένια άμμο και γαλαζοπράσινα νερά, περιτριγυρισμένη από επιβλητικά βουνά. Η πρόσβαση γίνεται μόνο μέσω πεζοπορίας, γεγονός που διατηρεί το φυσικό και ανέγγιχτο περιβάλλον της. Αποτελεί ιδανικό προορισμό για λάτρεις της φύσης και της περιπέτειας.

8. Παραλία Ροβινιά – Κέρκυρα, Ελλάδα

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Η παραλία Ροβινιά

Discover Corfu

Η Ροβινιά είναι μια κρυμμένη παραλία με βότσαλα και πεντακάθαρα νερά, περιτριγυρισμένη από καταπράσινη βλάστηση και βράχια. Η πρόσβαση γίνεται είτε με σκάφος είτε μέσω μονοπατιού από το χωριό Λιαπάδες. Η παραλία παραμένει φυσική και ανεπηρέαστη από εκτεταμένη τουριστική ανάπτυξη.

9. Παραλία Kaputaş – Τουρκία

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Η παραλία Kaputaş

Unsplash

Η Kaputaş είναι ένας εντυπωσιακός κολπίσκος ανάμεσα σε απόκρημνους βράχους, με χρυσή άμμο και ζωηρά τιρκουάζ νερά. Η πρόσβαση γίνεται μέσω περίπου 187 σκαλοπατιών από τον παραλιακό δρόμο. Παρά το μικρό της μέγεθος, θεωρείται μία από τις πιο φωτογραφημένες και όμορφες παραλίες της Μεσογείου.

10. Παλαιοκαστρίτσα – Κέρκυρα, Ελλάδα

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Η Παλαιοκαστρίτσα

Unsplash

Η Παλαιοκαστρίτσα συγκαταλέγεται στις πιο γνωστές και όμορφες παραλίες της Ευρώπης. Η περιοχή διαθέτει πολλούς μικρούς κόλπους και παραλίες με εξαιρετικά καθαρά νερά και καταπράσινο φυσικό περιβάλλον.

Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν οργανωμένες παραλίες, θαλάσσια σπορ, καταδύσεις, εκδρομές με σκάφος και παραδοσιακές κερκυραϊκές γεύσεις στις τοπικές ταβέρνες. Αποτελεί ιδανικό προορισμό τόσο για οικογένειες όσο και για ζευγάρια που αναζητούν μοναδικές καλοκαιρινές εμπειρίες.

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