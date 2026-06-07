Ελληνική η παραλία που αναδείχθηκε δεύτερη καλύτερη στον κόσμο - Με κρυστάλλινα, τιρκουάζ νερά

Αυτές είναι οι 50 καλύτερες παραλίες του κόσμου για το 2026

Επιμέλεια - Κυριάκος Κουζούμης

Ελληνική η παραλία που αναδείχθηκε δεύτερη καλύτερη στον κόσμο - Με κρυστάλλινα, τιρκουάζ νερά
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  • Η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά αναδείχθηκε ως η καλύτερη παραλία της Ευρώπης για το 2026 από το World’s 50 Beaches.
  • Η κατάταξη βασίζεται σε κριτήρια όπως η φυσική ομορφιά, η ποιότητα των νερών, η ηρεμία και η συνολική εμπειρία του επισκέπτη.
  • Η παραλία Entalula στις Φιλιππίνες κατέλαβε την πρώτη θέση παγκοσμίως για το 2026.
  • Η Ελλάδα έχει τρεις παραλίες στη λίστα με τις 50 καλύτερες: Φτέρη, Πόρτο Κατσίκι και Πόρτο Τιμόνι.
  • Η πρόσβαση στην παραλία Φτέρη γίνεται κυρίως με σκάφος ή από ένα δύσβατο μονοπάτι, γεγονός που προστατεύει την ηρεμία και την παρθένα φύση της.
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Η αναμονή για τους λάτρεις των ταξιδιών τελείωσε, καθώς το World’s 50 Beaches έδωσε στη δημοσιότητα την ετήσια λίστα του με τους 50 κορυφαίους παραθαλάσσιους παραδείσους του πλανήτη. Και ανάμεσά τους, μία παραλία ελληνική.

Η κατάταξη δεν είναι τυχαία. Προκύπτει μετά από ψηφοφορία και αξιολογήσεις κορυφαίων επαγγελματιών του τουρισμού, δημοσιογράφων και travel influencers. Για να κερδίσει μια παραλία μια θέση στη χρυσή λίστα, κρίνεται αυστηρά για:

  • Τη φυσική της ομορφιά και το γύρω περιβάλλον.

  • Την ποιότητα των νερών και το τοπίο.

  • Τα επίπεδα ηρεμίας και τη συνολική εμπειρία που προσφέρει στον επισκέπτη.

Η «κρυφή» ελληνική πρωτιά που μάγεψε την Ευρώπη

Το μεγάλο νέο για τη χώρα μας; Η καλύτερη παραλία της Ευρώπης για το 2026 είναι ελληνική. Πρόκειται για την Παραλία Φτέρη, κρυμμένη στη χερσόνησο της Παλικής στην Κεφαλονιά. Το World’s 50 Beaches την αποθεώνει ως ένα παρθένο καταφύγιο, αποκομμένο από τον μαζικό τουρισμό. Η πρόσβαση γίνεται κυρίως με σκάφος ή μέσα από ένα απαιτητικό, απότομο μονοπάτι, γεγονός που προστατεύει τη γαλήνια ατμόσφαιρά της. Επιβλητικά λευκά βράχια αγκαλιάζουν μια ακτή από ολόλευκα βότσαλα και άμμο, η οποία σβήνει στα κρυστάλλινα, τιρκουάζ νερά του Ιονίου, προσφέροντας μια βαθιά σύνδεση με την ανέγγιχτη φύση.

Στην κορυφή του κόσμου: Η απόλυτη παραλία για το 2026

Το χρυσό μετάλλιο παγκοσμίως ανήκει φέτος στην παραλία Entalula, στο εξωτικό Παλαουάν των Φιλιππίνων.

«Είναι από εκείνα τα μέρη που πρέπει να δεις για να πιστέψεις ότι υπάρχουν», αναφέρει χαρακτηριστικά η ομάδα του World’s 50 Beaches.

Η Entalula κλέβει τις εντυπώσεις χάρη στους πανύψηλους ασβεστολιθικούς βράχους που ορθώνονται σαν τείχος πίσω από μια μεταξένια, λευκή αμμουδιά. Καθώς η πρόσβαση γίνεται αποκλειστικά με βάρκα, η παραλία διατηρεί μια μοναδική ηρεμία, μακριά από τα πλήθη των γειτονικών προορισμών. Τα νερά της είναι τόσο καθαρά και γαλήνια που μοιάζουν με φυσική πισίνα, δημιουργώντας ένα σκηνικό που είναι ταυτόχρονα δραματικό και απόλυτα χαλαρωτικό.

https://www.instagram.com/reel/DYON3brqWMF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

World’s 50 Beaches: Η πλήρης λίστα

Ανακαλύψτε ολόκληρη τη λίστα με τις 50 κορυφαίες παραλίες του κόσμου, στην οποία η Ελλάδα δίνει δυναμικό «παρών» με τρεις συνολικά συμμετοχές (Φτέρη, Πόρτο Κατσίκι, Πόρτο Τιμόνι):

  1. Entalula Beach (Φιλιππίνες)

  2. Fteri Beach (Ελλάδα)

  3. Wharton Beach (Αυστραλία)

  4. Nosy Iranja (Μαδαγασκάρη)

  5. East Beach, Vomo Island (Φίτζι)

  6. Shoal Bay East (Ανγκουίλα)

  7. Dhigurah (Μαλδίβες)

  8. Playa Balandra (Μεξικό)

  9. Koh Rong (Καμπότζη)

  10. Donald Duck Bay (Ταϊλάνδη)

  11. Cayo De Agua (Βενεζουέλα)

  12. Cala Macarella (Ισπανία)

  13. One Foot Island (Νήσοι Κουκ)

  14. Princess Diana Beach (Μπαρμπούντα)

  15. Turquoise Bay (Αυστραλία)

  16. PK 9 Beach (Γαλλική Πολυνησία)

  17. Grace Bay (Τερκς και Κέικος)

  18. Cala Dei Gabbiani (Ιταλία)

  19. Saadiyat Beach (Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα)

  20. Canto De La Playa (Δομινικανή Δημοκρατία)

  21. Wineglass Bay (Αυστραλία)

  22. Pink Beach (Ινδονησία)

  23. Paradise Beach (Ταϊλάνδη)

  24. Anse Sourse d'Argent (Σεϋχέλλες)

  25. Kalanggaman (Φιλιππίνες)

  26. Seven Mile Beach (Νήσοι Κέιμαν)

  27. Freedom Beach (Ταϊλάνδη)

  28. Siesta Beach (ΗΠΑ)

  29. Kaputas Beach (Τουρκία)

  30. Cayo Zapatilla (Παναμάς)

  31. The Baths (Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι)

  32. Cabo San Juan Del Guia (Κολομβία)

  33. Baia Do Sancho (Βραζιλία)

  34. Porto Katsiki (Ελλάδα) ??

  35. Santa Giulia (Γαλλία)

  36. Blue Lagoon (Φίτζι)

  37. Playa Xpu Ha (Μεξικό)

  38. Ofu Beach (Αμερικανική Σαμόα)

  39. Playa Cofete (Ισπανία)

  40. Le Morne Beach (Μαυρίκιος)

  41. Flamenco Beach (Πουέρτο Ρίκο)

  42. Grand Anse (Γρενάδα)

  43. Praia Da Falesia (Πορτογαλία)

  44. Pontal Do Atalaia (Βραζιλία)

  45. Boulder Beach (Νότια Αφρική)

  46. Porto Timoni (Ελλάδα) ??

  47. Paje Beach (Ζανζιβάρη)

  48. La Pelosa (Ιταλία)

  49. Cas Abao (Κουρασάο)

  50. Keem Beach (Ιρλανδία)

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