Η OpenAI υπό έρευνα από «συμμαχία» εισαγγελέων

Νομικές ενέργειες εναντίον της τεχνητής νοημοσύνης αναλαμβάνουν οι αμερικανικές πολιτείες, κρούοντας κώδωνα κινδύνου για τις δραστηριότητές της και τον αντίκτυπό της στους ανθρώπους

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Η OpenAI υπό έρευνα από «συμμαχία» εισαγγελέων
Associated Press
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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  • Μία σύμπραξη γενικών εισαγγελέων πολιτειών των ΗΠΑ διενεργεί έρευνα για τις δραστηριότητες της OpenAI και τον αντίκτυπό τους στους χρήστες.
  • Η OpenAI έλαβε κλήτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης για παροχή εγγράφων σχετικά με διαχείριση δεδομένων, διαφήμιση, αφοσίωση χρηστών και άλλες πολιτικές της εταιρείας.
  • Η Φλόριντα άσκησε αγωγή κατά της OpenAI και του CEO Sam Altman, κατηγορώντας τους για κυκλοφορία μη ασφαλούς προϊόντος που σχετίζεται με μια επίθεση με πυροβολισμούς.
  • Οι γενικοί εισαγγελείς εξετάζουν επίσης άλλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης, απαιτώντας μέτρα προστασίας για ευάλωτους χρήστες και προειδοποιώντας για πιθανή ευθύνη των προγραμματιστών.
  • Η Καλιφόρνια ξεκίνησε έρευνα σχετικά με τη μαζική παραγωγή και διακίνηση σεξουαλικών εικόνων γυναικών και παιδιών μέσω του chatbot Grok της xAI.
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Στις ΗΠΑ, πολλές πολιτείες στρέφονται νομικά κατά των εταιρειών της τεχνητής νοημοσύνης, με μία σύμπραξη γενικών εισαγγελέων των πολιτειών να έχει θέσει υπό έρευνα την OpenAI.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της Wall Street Journal, η OpenAI έλαβε την Παρασκευή κλήτευση από τον Γενικό Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης, με την οποία ζητούνται έγγραφα σχετικά με μια σειρά δραστηριοτήτων της και τον αντίκτυπό τους στους χρήστες, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης, της αφοσίωσης και της διατήρησης των χρηστών, της διαχείρισης δεδομένων καταναλωτών και υγείας, δραστηριοτήτων που σχετίζονται με ανηλίκους και ηλικιωμένους, μοντέλων βαθιάς μάθησης, συκοφαντίας μοντέλων και πολιτικών της εταιρείας, ανέφεραν ορισμένα από τα άτομα.

Σε δήλωσή του, εκπρόσωπος της OpenAI ανέφερε: «Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια νέα και ισχυρή τεχνολογία και εργαζόμαστε καθημερινά για να προσφέρουμε τα οφέλη της στους ανθρώπους με ασφαλή και υπεύθυνο τρόπο. Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη τις ανησυχίες που εκφράζουν οι γενικοί εισαγγελείς των πολιτειών και σκοπεύουμε να συνεργαστούμε εποικοδομητικά με τα γραφεία τους».

Νωρίτερα αυτό το μήνα, η Φλόριντα έγινε η πρώτη πολιτεία που άσκησε αγωγή κατά της OpenAI και του διευθύνοντος συμβούλου της, Sam Altman, κατηγορώντας τους, ότι κυκλοφόρησαν εν γνώσει τους ένα μη ασφαλές προϊόν και αγνόησαν τις προειδοποιήσεις ότι θα μπορούσε να βλάψει τους χρήστες.

Η υπόθεση αφορά στο να διακριβωθεί ο ρόλος που έπαιξε το chatbot της σε μια μαζική επίθεση με πυροβολισμούς που σκότωσε δύο άτομα στο Πανεπιστήμιο της Φλόριντα πέρυσι. Ο ύποπτος φέρεται να στράφηκε στο ChatGPT ως έμπιστο πρόσωπο και σύμβουλο για να σχεδιάσει την επίθεση, και το chatbot του έδωσε συμβουλές.

Οι γενικοί εισαγγελείς των πολιτειών εξετάζουν επίσης τους ανταγωνιστές της OpenAI στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης.

Τον Δεκέμβριο, μια συμμαχία 42 γενικών εισαγγελέων πολιτειών με επικεφαλής τον Ντέιβ Σάντεϊ της Πενσυλβανίας έστειλε επιστολή σε εταιρείες όπως η OpenAI, η Meta, η Anthropic, η Google της Alphabet και η xAI.

Στην επιστολή, απαίτησαν μέτρα προστασίας για την προστασία ευάλωτων χρηστών από επιβλαβείς αλληλεπιδράσεις με chatbots, προειδοποιώντας ότι «οι προγραμματιστές ενδέχεται να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τα αποτελέσματα των προϊόντων GenAI τους» για «ενθάρρυνση ενός ατόμου να διαπράξει εγκληματική πράξη».

Τον Ιανουάριο, ο γενικός εισαγγελέας της Καλιφόρνιας Rob Bonta ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας σχετικά με τη μαζική παραγωγή σεξουαλικών εικόνων γυναικών και παιδιών που δημιουργήθηκαν με τη χρήση του chatbot Grok της xAI και διακινήθηκαν μέσω της πλατφόρμας Χ, που ανήκουν στον Έλον Μασκ.

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