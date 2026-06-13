Ειδικός Φρουρός και ένστολοι διακινούσαν ναρκωτικά - Πώς δρούσε η οργάνωση - Οι κωδικές συνομιλίες

Snapshot Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά στην Αττική, με τη συμμετοχή έξι συλληφθέντων, μεταξύ των οποίων ένας αστυνομικός 28 ετών και ένας Ειδικός Φρουρός.

Ο 32χρονος αρχηγός της ομάδας, πρώην επαγγελματίας αθλητής, εκμεταλλευόταν τη δημόσια εικόνα του για τη διακίνηση κοκαΐνης σε νυχτερινά κέντρα.

Ο 28χρονος αστυνομικός φέρεται να διευκόλυνε τη δράση της οργάνωσης μέσω προσωπικών επαφών και διακίνησης μικροποσοτήτων ναρκωτικών.

Η οργάνωση χρησιμοποιούσε κωδικές λέξεις και μέτρα αντιπαρακολούθησης για να αποφεύγει τον εντοπισμό, όπως διαδικτυακές εφαρμογές και περιορισμένη ορατότητα σε χώρους διασκέδασης.

Κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών, χρήματα, ηλεκτρονική ζυγαριά και άλλα αντικείμενα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση των δραστηριοτήτων και των διασυνδέσεων της οργάνωσης. Snapshot powered by AI

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αττικής, με την υπόθεση να προκαλεί έντονο προβληματισμό λόγω της εμπλοκής ενστόλων.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης 10 Ιουνίου 2026, σε περιοχές της Αττικής, με αποτέλεσμα τη σύλληψη έξι μελών της οργάνωσης, ανάμεσά τους ένας 28χρονος αστυνομικός. Για την ίδια υπόθεση κατηγορούνται επιπλέον 24 άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας Ειδικός Φρουρός.

Οργάνωση με δομή και «καλυμμένη» δράση

Σύμφωνα με την έρευνα, η εγκληματική ομάδα δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2026, με βασικό αντικείμενο τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών – κυρίως κοκαΐνης – με σκοπό το παράνομο οικονομικό όφελος.

Αρχηγικό ρόλο φέρεται να είχε 32χρονος άνδρας, ο οποίος εργαζόταν σε κέντρα νυχτερινής διασκέδασης της Αττικής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, εκμεταλλευόταν τη δημόσια εικόνα του ως πρώην επαγγελματίας αθλητής για να διακινεί ποσότητες ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

Ο ρόλος αστυνομικών και ειδικού φρουρού

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση έχει η εμπλοκή στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας. Ο 28χρονος αστυνομικός, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., είχε βοηθητικό ρόλο στην οργάνωση, αξιοποιώντας προσωπικές επαφές με τον βασικό κατηγορούμενο. Φέρεται να διευκόλυνε τη δράση της ομάδας, διακινώντας μικροποσότητες ναρκωτικών ή διαθέτοντάς τες σε οικείους του.

Όπως διευκρίνισε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας το πρωί του Σαββάτου στην ΕΡΤ, από την έρευνα προέκυψε η εμπλοκή αστυνομικών σε διαφορετικά επίπεδα. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι πρόκειται για «αστυνομικό ο οποίος εμπλέκεται σε υπόθεση ναρκωτικών, καθώς και πρώην αθλητή που εργαζόταν σε νυχτερινά κέντρα και διακινούσε ναρκωτικές ουσίες σε διάφορες ποσότητες». Παράλληλα σημείωσε ότι ο αστυνομικός είχε «βοηθητικό ρόλο λόγω της προσωπικής σχέσης που είχε με τον αθλητή», ενώ από την ίδια έρευνα διαπιστώθηκε και η εμπλοκή ενός Ειδικού Φρουρού, ο οποίος φέρεται να έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών για προσωπική χρήση, καθώς και ενός ακόμη αστυνομικού σε συναφείς υποθέσεις.

Οι κωδικοποιημένες συνομιλίες

Τα μέλη του κυκλώματος, σύμφωνα με την αστυνομία, είχαν αναπτύξει συγκεκριμένες τακτικές για να αποφεύγουν τον εντοπισμό τους. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν η χρήση διαδικτυακών εφαρμογών με κωδικές λέξεις για τις ναρκωτικές ουσίες, η μετακίνηση με ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα οχήματα και ταξί, καθώς και η διακίνηση σε χώρους νυχτερινής διασκέδασης με περιορισμένη ορατότητα.

Οι αρχές έχουν καταγράψει φράσεις-κώδικες όπως «γραμμή», «στίχους» και άλλες συνθηματικές εκφράσεις που χρησιμοποιούνταν στις επικοινωνίες τους.

Στο πλαίσιο της έρευνας, διαπιστώθηκε ότι ο 28χρονος αστυνομικός και συγγενικό του πρόσωπο, αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ., φέρονται να εμπλέκονται και σε άλλες αξιόποινες πράξεις, όπως απάτη, παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου και δωροληψία υπαλλήλου.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής, φερόμενος ως αρχηγικό μέλος του κυκλώματος

Όσον αφορά τον Ειδικό Φρουρό, κατηγορείται για τρεις περιπτώσεις προμήθειας ναρκωτικών για προσωπική χρήση.

Κατά τις έρευνες σε οικίες και οχήματα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, χρηματικό ποσό άνω των 6.000 ευρώ, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, σύνεργα χρήσης, κινητά τηλέφωνα και μία μοτοσυκλέτα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα των Εσωτερικών Υποθέσεων συνεχίζεται για την πλήρη χαρτογράφηση του κυκλώματος και των διασυνδέσεών του.

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