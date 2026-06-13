Σκόπελος: Στα δίχτυα εντυπωσιακό και εξαιρετικά σπάνιο «λοφόψαρο»

Ένα παράξενο ψάρι αλιεύτηκε ανοιχτά της Σκοπέλου από τον ντόπιο ψαρά Σπύρο Ραμαντάνη.

Σύμφωνα με το Sporades News ο έμπειρος αλιέας, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή ψαρεύοντας μπακαλιάρους, είδε με έκπληξη το σπάνιο αυτό ψάρι, μήκους περίπου 1 μέτρου, να έχει πιαστεί στο παραγάδι του. Το ψάρι ανασύρθηκε από το εντυπωσιακό βάθος των 500 μέτρων, έχοντας τσιμπήσει σε δόλωμα σαφρίδι.

Πρόκειται για το είδος Lophotus guentheri (κοινώς γνωστό ως Crested Bandfish ή λοφόψαρο), έναν μόνιμο αλλά «αόρατο» κάτοικο των βαθιών υδάτων της Μεσογείου και των ωκεανών, που ελάχιστες φορές έχει καταγραφεί στα ελληνικά χρονικά.

Το συγκεκριμένο δείγμα αιχμαλωτίζει το βλέμμα με την πρώτη ματιά. Διακρίνεται για το μακρόστενο, ταινιωτό του σώμα με τις χαρακτηριστικές ασημένιες και μεταλλικές γαλαζωπές αποχρώσεις. Στα πιο εντυπωσιακά του γνωρίσματα συγκαταλέγονται τα ασυνήθιστα μεγάλα μάτια του [απαραίτητα για να βλέπει στο απόλυτο σκοτάδι του βυθού] καθώς και το έντονο κόκκινο ραχιαίο πτερύγιο που εκτείνεται σαν λόφος κατά μήκος όλης της πλάτης του.

Λόγω του ότι κινείται σε τόσο μεγάλα βάθη, οι επιστήμονες γνωρίζουν ελάχιστα για τη συμπεριφορά του. Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα βιολογικά του χαρακτηριστικά είναι ότι διαθέτει έναν εσωτερικό σάκο με μελάνι (παρόμοιο με αυτόν των καλαμαριών). Όταν νιώσει απειλή, εκτοξεύει το μελάνι για να θολώσει το νερό και να ξεφεύγει από τους θηρευτές του.

Η σπουδαία αυτή καταγραφή από τον Σπύρο Ραμαντάνη επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τον τεράστιο θαλάσσιο πλούτο και την κρυμμένη βιοποικιλότητα του Αιγαίου. Η φωτογραφία που εξασφάλισε το sporadesnews.gr έχει ήδη κινήσει το ενδιαφέρον τόσο των κατοίκων των Σποράδων όσο και της επιστημονικής κοινότητας, που καταγράφει με μεγάλο ενδιαφέρον κάθε τέτοια σπάνια συνάντηση με τα μυστικά του βυθού.

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