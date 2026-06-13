Αυτή η λιγότερο γνωστή χοληστερόλη μπορεί να τετραπλασιάσει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής

Λιποπρωτεΐνη(α): Η εξέταση χοληστερόλης ίσως δεν περιλαμβάνει αυτόν τον κληρονομικό καρδιακό κίνδυνο.

Newsbomb

Αυτή η λιγότερο γνωστή χοληστερόλη μπορεί να τετραπλασιάσει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής
Bigstock®
ΥΓΕΙΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η λιποπρωτεΐνη(α), Lp(a), είναι ένα λιγότερο γνωστό σωματίδιο που μεταφέρει χοληστερόλη και μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής, εγκεφαλικού επεισοδίου, στένωσης αορτής και περιφερικής αρτηριακής νόσου.

Η σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι η Lp(a) είναι ως επί το πλείστον κληρονομική, συχνά δεν προκαλεί συμπτώματα και συνήθως δεν περιλαμβάνεται σε μια τυπική εξέταση αίματος για τα επίπεδα χοληστερόλης.

Αυτό σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να έχει LDL («κακή») χοληστερόλη εντός φυσιολογικών ορίων, αλλά να εξακολουθεί να έχει κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Τι είναι η λιποπρωτεΐνη(α);

Η Lp(a) είναι παρόμοια με την LDL χοληστερόλη, αλλά έχει μια επιπλέον πρωτεΐνη που ονομάζεται απολιποπρωτεΐνη(α). Αυτή η δομή μπορεί να την κάνει πιο επιβλαβή, επειδή μπορεί να συμβάλει στη συσσώρευση πλάκας, στη φλεγμονή και στην πήξη του αίματος μέσα στις αρτηρίες.

Όταν οι πλάκες στενεύουν ή σπάνε μέσα στα αιμοφόρα αγγεία, μπορούν να εμποδίσουν τη ροή του αίματος προς την καρδιά ή τον εγκέφαλο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η υψηλή Lp(a) συνδέεται με καρδιακές προσβολές και εγκεφαλικά επεισόδια.

Γιατί μπορεί η Lp(a) να είναι επικίνδυνη;

Η υψηλή Lp(a) είναι επικίνδυνη κυρίως επειδή οι άνθρωποι συνήθως δεν γνωρίζουν ότι την έχουν αυξημένη. Δεν προκαλεί προειδοποιητικά συμπτώματα και τα επίπεδα καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τη γενετική και όχι από τον τρόπο ζωής.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία, περίπου 1 στους 5 ανθρώπους παγκοσμίως έχει υψηλή Lp(a). Ένα επίπεδο 125 nmol/L, ή 50 mg/dL, θεωρείται συνήθως αυξημένο. Ο κίνδυνος αυξάνεται με δοσοεξαρτώμενο τρόπο: τα ελαφρώς αυξημένα επίπεδα μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, ενώ τα πολύ υψηλά επίπεδα γύρω στα 430 nmol/L μπορεί να συνδέονται με τετραπλάσια αύξηση του κινδύνου.

Ένας υψηλός αριθμός δεν εγγυάται καρδιακή προσβολή. Αλλά μπορεί να αλλάξει σημαντικά το προφίλ κινδύνου ενός ατόμου, ειδικά όταν συνδυάζεται με υψηλή LDL χοληστερόλη, υψηλή αρτηριακή πίεση, διαβήτη, κάπνισμα, νεφρική νόσο ή οικογενειακό ιστορικό.

Ποιος πρέπει να κάνει εξέταση Lp(a);

Επειδή η Lp(a) είναι κληρονομική, πολλοί ειδικοί υποστηρίζουν πλέον την εξέταση τουλάχιστον μία φορά στην ενήλικη ζωή, ειδικά για άτομα με πρότυπα υψηλότερου κινδύνου. Η εξέταση αξίζει ιδιαίτερα να συζητηθεί εάν έχετε:

  • Προσωπικό ή οικογενειακό ιστορικό πρώιμης καρδιακής νόσου
  • Γονέα, αδελφό ή παιδί με υψηλή Lp(a)
  • Οικογενή υπερχοληστερολαιμία
  • Καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο παρά τους φαινομενικά ελεγχόμενους παράγοντες κινδύνου
  • Ανεξήγητη στένωση αορτής
  • Υψηλή LDL χοληστερόλη ή ισχυρό οικογενειακό ιστορικό αγγειακής νόσου

Εάν η Lp(a) σας είναι υψηλή, στενοί συγγενείς μπορεί επίσης να χρειαστούν εξέταση.

τεστ αιματος

Μπορεί ο τρόπος ζωής να μειώσει την Lp(a);

Όχι. Η υγιεινή διατροφή, η άσκηση και η διαχείριση του βάρους είναι απαραίτητες για την υγεία της καρδιάς, αλλά δεν μειώνουν αισθητά την Lp(a). Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο τρόπος ζωής είναι άχρηστος.

Εάν η Lp(a) είναι υψηλή, στόχος είναι να μειωθεί κάθε άλλος παράγοντας κινδύνου όσο το δυνατόν πιο επιθετικά. Αυτό σημαίνει:

  • μείωση της LDL χοληστερόλης
  • υπό έλεγχο αρτηριακή πίεση
  • θεραπεία για τυχόν διαβήτη
  • αποχή ή διακοπή του καπνίσματος
  • τακτική σωματική δραστηριότητα
  • υγιεινή για την καρδιά διατροφής

Οι στατίνες δεν μειώνουν αξιόπιστα την Lp(a), αλλά μπορεί να συνιστώνται, επειδή μειώνουν την LDL χοληστερόλη και τον συνολικό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Ορισμένες νεότερες θεραπείες που στοχεύουν ειδικά την Lp(a) μελετώνται, αλλά δεν αποτελούν ακόμη συνήθη θεραπεία για τους περισσότερους ασθενείς.

Τι πρέπει να κάνετε εάν η Lp(a) σας είναι υψηλή;

Μην πανικοβάλλεστε και μην ερμηνεύετε μόνο τον αριθμό. Ρωτήστε τον γιατρό σας τι σημαίνει αυτός ο αριθμός στο πλαίσιο του πλήρους προφίλ κινδύνου σας. Μερικοί μπορεί να χρειάζονται πιο εντατική θεραπεία για τη χοληστερόλη, στενότερη παρακολούθηση, οικογενειακό έλεγχο ή πρόσθετη αξιολόγηση κινδύνου, όπως η βαθμολόγηση ασβεστίου στις στεφανιαίες αρτηρίες.

Η κύρια αξία της εξέτασης δεν είναι ο φόβος. Είναι η έγκαιρη επίγνωση και ένα πιο εξατομικευμένο σχέδιο πρόληψης.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι πρέπει να ρωτήσω τον γιατρό μου εάν η Lp(a) σας είναι υψηλή;

Ρωτήστε πώς το αποτέλεσμά σας αλλάζει τον συνολικό καρδιαγγειακό κίνδυνο, εάν ο στόχος της LDL χοληστερόλης σας θα πρέπει να είναι χαμηλότερος, εάν πρέπει να εξεταστούν μέλη της οικογένειας και εάν είναι κατάλληλη πρόσθετη αξιολόγηση κινδύνου, όπως το τεστ ασβεστίου στις στεφανιαίες αρτηρίες.

Υπάρχουν φάρμακα που μειώνουν ειδικά την λιποπρωτεΐνη(a);

Όχι ακόμη ως συνήθης θεραπεία. Μελετώνται αρκετά στοχευμένα φάρμακα για την Lp(a), αλλά προς το παρόν, οι γιατροί συνήθως επικεντρώνονται στην μείωση του συνολικού κινδύνου, αντιμετωπίζοντας επιθετικά τη χοληστερόλη LDL, την αρτηριακή πίεση, τον διαβήτη, το κάπνισμα και άλλους τροποποιήσιμους παράγοντες.

Συμπέρασμα

Η λιποπρωτεΐνη(α) είναι ένας κρυφός παράγοντας κινδύνου που σχετίζεται με τη χοληστερόλη και για τον οποίο πολλοί δεν έχουν ποτέ εξεταστεί. Τα υψηλά επίπεδα μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής, εγκεφαλικού επεισοδίου, στένωσης αορτής και αρτηριακής νόσου, ακόμη και όταν τα τυπικά αποτελέσματα χοληστερόλης φαίνονται καθησυχαστικά.

Μια απλή, αλλά εξειδικευμένη εξέταση αίματος μπορεί να εντοπίσει τον κίνδυνο. Εάν η Lp(a) είναι αυξημένη, το επόμενο βήμα δεν είναι ο πανικός, αλλά η ισχυρότερη πρόληψη: καλύτερος έλεγχος της LDL χοληστερόλης, της αρτηριακής πίεσης, του διαβήτη, του καπνίσματος και άλλων τροποποιήσιμων καρδιακών κινδύνων.

Πηγές:
nationalgeographic.com
heart.org
cdc.gov
clevelandclinic.org
acc.org

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:05ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μουντιάλ 2026: Σκωτσέζος οπαδός περπάτησε από το Λ.Α. στη Βοστώνη για την πρεμιέρα της Σκωτίας

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μετά την φθινοπωρινή παρένθεση φουλ καλοκαίρι - Πώς θα εξελιχθεί η επόμενη εβδομάδα

11:01ANNOUNCEMENTS

Παράθυρο ευκαιρίας για χιλιάδες δανειολήπτες «step up» στεγαστικών

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Από 14€ έως 170€ για μια θέση στην παραλία - Ξαπλώστρα ή πετσέτα στην άμμο; Τι προτιμούν οι Έλληνες

10:59ΚΟΣΜΟΣ

Μαθητές στην Κένυα έφτιαξαν φίλτρο εξάτμισης από καρύδες και καλαμπόκι: Μειώνει τη ρύπανση έως 93,3%

10:57ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Πήγαν να περάσουν μετεωρίτη αξίας 3,6 εκατ. ευρώ για «διακοσμητικό κήπου» και τους έπιασαν

10:54ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάνδρι: Βραβευμένος ο φαρμακοποιός που συνελήφθη για παράνομα σκευάσματα - Αυτός είναι ο ειδικός

10:54ΚΟΣΜΟΣ

Διευθυντής εστιατορίου σώζει κοριτσάκι που κρέμεται από το μπαλκόνι

10:47ΚΟΣΜΟΣ

Έπαθε... αντιπρόεδρο Εδεσσαϊκού: Η εξήγηση του διαιτητή του Μουντιάλ που κανείς δεν κατάλαβε- Βίντεο

10:35ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: 12χρονος πέθανε στο σχολείο από ένα ντόνατ - Έρευνα για σχέση με challenge στο TikTok

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Συντριβή αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας κατά την προσγείωση στην αεροπορική βάση

10:08ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η OpenAI υπό έρευνα από «συμμαχία» εισαγγελέων

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Νεκρό 18 μηνών βρέφος - Οι γιατροί έδωσαν μάχη επί 48 λεπτά για να το κρατήσουν στη ζωή - Συνελήφθη ο παππούς

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Ειδικός Φρουρός και ένστολοι διακινούσαν ναρκωτικά - Πώς δρούσε η οργάνωση - Οι κωδικές συνομιλίες

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Ρωμαίος και Ιουλιέτα: Το τραγικό φινάλε σε παράσταση στην Τουρκία γράφτηκε... αλλιώς λόγω μια γάτας - Βίντεο

10:00ΥΓΕΙΑ

Αυτή η λιγότερο γνωστή χοληστερόλη μπορεί να τετραπλασιάσει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής

09:46ΕΛΛΑΔΑ

Σκόπελος: Στα δίχτυα εντυπωσιακό και εξαιρετικά σπάνιο «λοφόψαρο»

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Άφησε πίσω της ζημιές - Χαλάζι, καταιγίδες και κατεστραμμένες καλλιέργειες

09:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σήμα κινδύνου από το ΔΝΤ: Πρόβλεψη για εκτίναξη του δημόσιου χρέους της ΕΕ στο 130% του ΑΕΠ το 2040 - Τα εύσημα στην Ελλάδα

09:22LIFESTYLE

Αντώνης Ρέμος: Στη Μύκονο πρώτη εμφάνιση μετά το χειρουργείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:03ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Νεκρό 18 μηνών βρέφος - Οι γιατροί έδωσαν μάχη επί 48 λεπτά για να το κρατήσουν στη ζωή - Συνελήφθη ο παππούς

07:45LIFESTYLE

Ηθοποιοί που επιστρέφουν, μετά από πολλά χρόνια, στην τηλεόραση

07:05ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: 30χρονη ξυλοκοπήθηκε άγρια από τέσσερις Τούρκους

08:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καρπούζι: Φεύγει απ' το χωράφι στα €0,10 και πωλείται €1,40 σε λαϊκές και σούπερ μάρκετ - «Δεν βγαίνει η χρονιά», λένε οι αγρότες στο Newsbomb

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 56χρονη εργαζόμενη σε εργατικό δυστύχημα – Συνεθλίβη από βιομηχανικό πλυντήριο

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Το θύμα είχε διώξει τον Ιταλό από το σπίτι κι εκείνος δεν έφευγε - Τι δείχνουν τα ευρήματα

08:46ΚΟΣΜΟΣ

«Η γιαγιά το έσκασε!» 92χρονη δραπέτευσε από γηροκομείο σκαρφαλώνοντας σε πόρτα άνω των 2 μέτρων

21:59ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Ιουνίου 2026: Πότε πέφτει το «Φεγγάρι της Φράουλας»

08:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το πακέτο της ΔΕΘ: Σενάριο για επιστροφή της 13ης σύνταξης... κατά το ήμισυ

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Ρωμαίος και Ιουλιέτα: Το τραγικό φινάλε σε παράσταση στην Τουρκία γράφτηκε... αλλιώς λόγω μια γάτας - Βίντεο

08:41ΕΛΛΑΔΑ

Κοκαΐνη σε 14χρονα: Ανατριχιαστικές αποκαλύψεις για το πώς δρούσαν τα κυκλώματα σε σχολεία, παιδικές χαρές και λεωφορεία

10:47ΚΟΣΜΟΣ

Έπαθε... αντιπρόεδρο Εδεσσαϊκού: Η εξήγηση του διαιτητή του Μουντιάλ που κανείς δεν κατάλαβε- Βίντεο

09:46ΕΛΛΑΔΑ

Σκόπελος: Στα δίχτυα εντυπωσιακό και εξαιρετικά σπάνιο «λοφόψαρο»

07:38LIFESTYLE

Δανάη Μπάρκα – Φάνης Μπότσης: Το εντυπωσιακό pre-wedding πάρτι λίγες ώρες πριν τον γάμο

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Άφησε πίσω της ζημιές - Χαλάζι, καταιγίδες και κατεστραμμένες καλλιέργειες

09:22LIFESTYLE

Αντώνης Ρέμος: Στη Μύκονο πρώτη εμφάνιση μετά το χειρουργείο

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Hφαίστειο «εκτοξεύει» χρυσό κάθε μέρα – Η ανακάλυψη που συναρπάζει τους επιστήμονες

10:00ΥΓΕΙΑ

Αυτή η λιγότερο γνωστή χοληστερόλη μπορεί να τετραπλασιάσει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής

15:47LIFESTYLE

Άγιος έρωτας spoiler: To τελευταίο επεισόδιο πριν παιχτεί στην τηλεόραση

07:57ΑΠΟΨΕΙΣ

Είναι η Ελλάδα ισχυρή στρατιωτικά;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ