Αυτή η λιγότερο γνωστή χοληστερόλη μπορεί να τετραπλασιάσει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής

Η λιποπρωτεΐνη(α), Lp(a), είναι ένα λιγότερο γνωστό σωματίδιο που μεταφέρει χοληστερόλη και μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής, εγκεφαλικού επεισοδίου, στένωσης αορτής και περιφερικής αρτηριακής νόσου.

Η σημαντική λεπτομέρεια είναι ότι η Lp(a) είναι ως επί το πλείστον κληρονομική, συχνά δεν προκαλεί συμπτώματα και συνήθως δεν περιλαμβάνεται σε μια τυπική εξέταση αίματος για τα επίπεδα χοληστερόλης.

Αυτό σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να έχει LDL («κακή») χοληστερόλη εντός φυσιολογικών ορίων, αλλά να εξακολουθεί να έχει κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο.

Τι είναι η λιποπρωτεΐνη(α);

Η Lp(a) είναι παρόμοια με την LDL χοληστερόλη, αλλά έχει μια επιπλέον πρωτεΐνη που ονομάζεται απολιποπρωτεΐνη(α). Αυτή η δομή μπορεί να την κάνει πιο επιβλαβή, επειδή μπορεί να συμβάλει στη συσσώρευση πλάκας, στη φλεγμονή και στην πήξη του αίματος μέσα στις αρτηρίες.

Όταν οι πλάκες στενεύουν ή σπάνε μέσα στα αιμοφόρα αγγεία, μπορούν να εμποδίσουν τη ροή του αίματος προς την καρδιά ή τον εγκέφαλο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η υψηλή Lp(a) συνδέεται με καρδιακές προσβολές και εγκεφαλικά επεισόδια.

Γιατί μπορεί η Lp(a) να είναι επικίνδυνη;

Η υψηλή Lp(a) είναι επικίνδυνη κυρίως επειδή οι άνθρωποι συνήθως δεν γνωρίζουν ότι την έχουν αυξημένη. Δεν προκαλεί προειδοποιητικά συμπτώματα και τα επίπεδα καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από τη γενετική και όχι από τον τρόπο ζωής.

Σύμφωνα με την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία, περίπου 1 στους 5 ανθρώπους παγκοσμίως έχει υψηλή Lp(a). Ένα επίπεδο 125 nmol/L, ή 50 mg/dL, θεωρείται συνήθως αυξημένο. Ο κίνδυνος αυξάνεται με δοσοεξαρτώμενο τρόπο: τα ελαφρώς αυξημένα επίπεδα μπορεί να αυξήσουν τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων, ενώ τα πολύ υψηλά επίπεδα γύρω στα 430 nmol/L μπορεί να συνδέονται με τετραπλάσια αύξηση του κινδύνου.

Ένας υψηλός αριθμός δεν εγγυάται καρδιακή προσβολή. Αλλά μπορεί να αλλάξει σημαντικά το προφίλ κινδύνου ενός ατόμου, ειδικά όταν συνδυάζεται με υψηλή LDL χοληστερόλη, υψηλή αρτηριακή πίεση, διαβήτη, κάπνισμα, νεφρική νόσο ή οικογενειακό ιστορικό.

Ποιος πρέπει να κάνει εξέταση Lp(a);

Επειδή η Lp(a) είναι κληρονομική, πολλοί ειδικοί υποστηρίζουν πλέον την εξέταση τουλάχιστον μία φορά στην ενήλικη ζωή, ειδικά για άτομα με πρότυπα υψηλότερου κινδύνου. Η εξέταση αξίζει ιδιαίτερα να συζητηθεί εάν έχετε:

Προσωπικό ή οικογενειακό ιστορικό πρώιμης καρδιακής νόσου

Γονέα, αδελφό ή παιδί με υψηλή Lp(a)

Οικογενή υπερχοληστερολαιμία

Καρδιακή προσβολή ή εγκεφαλικό επεισόδιο παρά τους φαινομενικά ελεγχόμενους παράγοντες κινδύνου

Ανεξήγητη στένωση αορτής

Υψηλή LDL χοληστερόλη ή ισχυρό οικογενειακό ιστορικό αγγειακής νόσου

Εάν η Lp(a) σας είναι υψηλή, στενοί συγγενείς μπορεί επίσης να χρειαστούν εξέταση.

Μπορεί ο τρόπος ζωής να μειώσει την Lp(a);

Όχι. Η υγιεινή διατροφή, η άσκηση και η διαχείριση του βάρους είναι απαραίτητες για την υγεία της καρδιάς, αλλά δεν μειώνουν αισθητά την Lp(a). Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο τρόπος ζωής είναι άχρηστος.

Εάν η Lp(a) είναι υψηλή, στόχος είναι να μειωθεί κάθε άλλος παράγοντας κινδύνου όσο το δυνατόν πιο επιθετικά. Αυτό σημαίνει:

μείωση της LDL χοληστερόλης

υπό έλεγχο αρτηριακή πίεση

θεραπεία για τυχόν διαβήτη

αποχή ή διακοπή του καπνίσματος

τακτική σωματική δραστηριότητα

υγιεινή για την καρδιά διατροφής

Οι στατίνες δεν μειώνουν αξιόπιστα την Lp(a), αλλά μπορεί να συνιστώνται, επειδή μειώνουν την LDL χοληστερόλη και τον συνολικό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Ορισμένες νεότερες θεραπείες που στοχεύουν ειδικά την Lp(a) μελετώνται, αλλά δεν αποτελούν ακόμη συνήθη θεραπεία για τους περισσότερους ασθενείς.

Τι πρέπει να κάνετε εάν η Lp(a) σας είναι υψηλή;

Μην πανικοβάλλεστε και μην ερμηνεύετε μόνο τον αριθμό. Ρωτήστε τον γιατρό σας τι σημαίνει αυτός ο αριθμός στο πλαίσιο του πλήρους προφίλ κινδύνου σας. Μερικοί μπορεί να χρειάζονται πιο εντατική θεραπεία για τη χοληστερόλη, στενότερη παρακολούθηση, οικογενειακό έλεγχο ή πρόσθετη αξιολόγηση κινδύνου, όπως η βαθμολόγηση ασβεστίου στις στεφανιαίες αρτηρίες.

Η κύρια αξία της εξέτασης δεν είναι ο φόβος. Είναι η έγκαιρη επίγνωση και ένα πιο εξατομικευμένο σχέδιο πρόληψης.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι πρέπει να ρωτήσω τον γιατρό μου εάν η Lp(a) σας είναι υψηλή;

Ρωτήστε πώς το αποτέλεσμά σας αλλάζει τον συνολικό καρδιαγγειακό κίνδυνο, εάν ο στόχος της LDL χοληστερόλης σας θα πρέπει να είναι χαμηλότερος, εάν πρέπει να εξεταστούν μέλη της οικογένειας και εάν είναι κατάλληλη πρόσθετη αξιολόγηση κινδύνου, όπως το τεστ ασβεστίου στις στεφανιαίες αρτηρίες.

Υπάρχουν φάρμακα που μειώνουν ειδικά την λιποπρωτεΐνη(a);

Όχι ακόμη ως συνήθης θεραπεία. Μελετώνται αρκετά στοχευμένα φάρμακα για την Lp(a), αλλά προς το παρόν, οι γιατροί συνήθως επικεντρώνονται στην μείωση του συνολικού κινδύνου, αντιμετωπίζοντας επιθετικά τη χοληστερόλη LDL, την αρτηριακή πίεση, τον διαβήτη, το κάπνισμα και άλλους τροποποιήσιμους παράγοντες.

Συμπέρασμα

Η λιποπρωτεΐνη(α) είναι ένας κρυφός παράγοντας κινδύνου που σχετίζεται με τη χοληστερόλη και για τον οποίο πολλοί δεν έχουν ποτέ εξεταστεί. Τα υψηλά επίπεδα μπορούν να αυξήσουν τον κίνδυνο καρδιακής προσβολής, εγκεφαλικού επεισοδίου, στένωσης αορτής και αρτηριακής νόσου, ακόμη και όταν τα τυπικά αποτελέσματα χοληστερόλης φαίνονται καθησυχαστικά.

Μια απλή, αλλά εξειδικευμένη εξέταση αίματος μπορεί να εντοπίσει τον κίνδυνο. Εάν η Lp(a) είναι αυξημένη, το επόμενο βήμα δεν είναι ο πανικός, αλλά η ισχυρότερη πρόληψη: καλύτερος έλεγχος της LDL χοληστερόλης, της αρτηριακής πίεσης, του διαβήτη, του καπνίσματος και άλλων τροποποιήσιμων καρδιακών κινδύνων.

Πηγές:

nationalgeographic.com

heart.org

cdc.gov

clevelandclinic.org

acc.org