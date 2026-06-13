Ρωμαίος και Ιουλιέτα: Το τραγικό φινάλε σε παράσταση γράφτηκε... αλλιώς λόγω μια γάτας - Βίντεο

Το απρόσμενο περιστατικό συνέβη στο υπαίθριο θέατρο Bornova

Μάνος Χατζηγιάννης

Ρωμαίος και Ιουλιέτα: Το τραγικό φινάλε σε παράσταση γράφτηκε... αλλιώς λόγω μια γάτας - Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Σε υπαίθρια παράσταση του «Ρωμαίου και Ιουλιέτας» στην Τουρκία, μια γάτα διέκοψε το δραματικό φινάλε ανεβαίνοντας στη σκηνή.
  • Η γάτα ξάπλωσε δίπλα στον «νεκρό» Ρωμαίο και έπαιζε με τα μαλλιά του, προκαλώντας έκπληξη στους θεατές.
  • Η παράσταση δόθηκε στο υπαίθριο θέατρο Bornova με πρωταγωνιστές τον Βραζιλιάνο χορευτή Πέδρο Σέαρα και τη Ρωσίδα μπαλαρίνα Τατιάνα Μπόργκερ.
  • Το απρόσμενο περιστατικό έκανε τη σκηνή διαφορετική από το παραδοσιακό τραγικό φινάλε του έργου.
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Η τελευταία σκηνή του σαιξπηρικού αριστουργήματος «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» έχει μείνει στην ιστορία για το τραγικό φινάλε του ζευγαριού στη Βερόνα, πλην όμως σε μια παράσταση στην Τουρκία μια γάτα είχε άλλη άποψη...

Σε υπαίθρια θεατρική παράσταση στην Τουρκία, ένας γάτος ανέβηκε στη σκηνή την στιγμή του δραματικού φινάλε και κέρδισε τις εντυπώσεις.

Το απρόσμενο περιστατικό συνέβη στο υπαίθριο θέατρο Bornova, την ώρα που ο Βραζιλιάνος χορευτής Πέδρο Σέαρα και η Ρωσίδα μπαλαρίνα Τατιάνα Μπόργκερ ερμήνευαν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Η παράσταση είχε φτάσει στο δραματικό φινάλε, με τον Ρωμαίο να βρίσκεται νεκρός και την Ιουλιέτα να θρηνεί πάνω από το σώμα του.

Εκείνη ακριβώς τη στιγμή εμφανίστηκε στη σκηνή ο γάτος, πλησίασε τον «νεκρό» Ρωμαίο, ξάπλωσε δίπλα στο κεφάλι του και άρχισε να παίζει με τα μαλλιά του, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των θεατών.

https://www.instagram.com/reel/DZejmk_unJY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

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