Viral βίντεο: Γάτα πήρε στο κυνήγι πελάτες κομμωτηρίου - Έφυγαν τρέχοντας

Viral έχει γίνει ένα βίντεο, με πρωταγωνίστρια μία γάτα στην Τουρκία, η οποία πήρε στο κυνήγι δύο πελάτες, διώχνοντάς τους κυριολεκτικά μέσα από ένα κομμωτήριο, και τρέποντάς τους σε φυγή.

Στα πλάνα φαίνονται δύο νεαροί να εισέρχονται στο κομμωτήριο, σε περιοχή της Κωνσταντινούπολης και να στέκονται σε ένα σημείο, πιθανόν εκεί όπου βρίσκεται η γάτα, η οποία σύμφωνα με αναφορές είχε μαζί της τα τρία γατάκια της.

Ξαφνικά, το μικρό αιλουροειδές, με σηκωμένη την ουρά, επιτίθεται στους δύο νεαρούς και αρχίζει να τους κυνηγάει, οδηγώντας τους έξω από το κατάστημα, στο οποίο εκείνη τη στιγμή υπήρχαν και άλλοι πελάτες.

Στο επόμενο καρέ, οι δύο άνδρες παίρνουν αντίθετες κατευθύνσεις με τη γάτα να κυνηγάει τον έναν, ενώ σε άλλο πλάνο φαίνεται ένας από τους νεαρούς να ξαναμπαίνει στο κομμωτήριο με τη γάτα ξοπίσω του.

Το σκηνικό, όπως ήταν φυσικό προκάλεσε έκπληξη, ενώ όσοι ήταν στην είσοδο, προσπάθησαν να ηρεμήσουν το ταραγμένο ζώο.

Τώρα όσο για τα κίνητρα αυτής της επίθεσης, είτε προσπάθησε να προστατεύσει τα μικρά της ή δεν πείστηκε από τις «αγαθές» προθέσεις των δύο νεαρών που την πλησίασαν.

Δείτε το βίντεο