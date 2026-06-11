FOX Sports για Πινέδα: «Δεν έχει δείξει πρόθεση να επιστρέψει στο Μεξικό» – Τα δεδομένα για Μοντερέι

Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα στο Μεξικό γύρω από το μέλλον του Ορμπελίν Πινέδα και το ενδιαφέρον της Μοντερέι, ιδιαίτερα μετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας από τον Ματίας Αλμέιδα.

Σύμφωνα με το FOX Sports Μεξικού, πάντως, η υπόθεση μόνο εύκολη δεν είναι, παρά τα όσα αναφέρονται το τελευταίο διάστημα σε μερίδα των ΜΜΕ της χώρας.

Το δημοσίευμα επισημαίνει πως η Μοντερέι έχει πράγματι στη λίστα της τον 30χρονο μέσο της ΑΕΚ και εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν αρκετά εμπόδια που δυσκολεύουν την πραγματοποίηση μιας ενδεχόμενης μεταγραφής.

Παράλληλα, τονίζεται ότι μέχρι στιγμής ο Πινέδα δεν έχει δείξει πως επιθυμεί να επιστρέψει στο μεξικανικό πρωτάθλημα, στοιχείο που αποτελεί σημαντικό παράγοντα στις εξελίξεις της υπόθεσης.

Το FOX Sports σημειώνει ότι αναμένονται νεότερες εξελίξεις μετά το τέλος των υποχρεώσεων του Πινέδα με το Μεξικό στο Μουντιάλ 2026, με το ενδιαφέρον της Μοντερέι να παραμένει υπαρκτό, αλλά την υπόθεση να χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σύνθετη.

Την ίδια ώρα, όπως έχετε διαβάσει, ΑΕΚ και Πινέδα παραμένουν θετικοί στο ενδεχόμενο επέκτασης της συνεργασίας τους. Τη δεδομένη χρονική στιγμή υπάρχει μια διαφορά στο οικονομικό, η οποία, πάντως, μπορεί να γεφυρωθεί, όταν ο Μάριος Ηλιόπουλος. Το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό να συμβεί, μετά την ολοκλήρωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όταν οι δύο πλευρές κάτσουν και πάλι στο τραπέζι.