Πήγαν να ανοίξουν μπαρ και οι τοίχοι αποκάλυψαν ένα μυστικό που έμενε κρυφό για πάνω από 100 χρόνια
Δύο τοιχογραφίες μήκους 18 μέτρων
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Κατά την ανακαίνιση κτιρίου 115 ετών στις ΗΠΑ, ιδιοκτήτης ανακάλυψε δύο γιγάντιες τοιχογραφίες του 1915, κρυμμένες πίσω από σοβά για πάνω από έναν αιώνα.
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