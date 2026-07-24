Πήγαν να ανοίξουν μπαρ και οι τοίχοι αποκάλυψαν ένα μυστικό που έμενε κρυφό για πάνω από 100 χρόνια

Κατά την ανακαίνιση κτιρίου 115 ετών στις ΗΠΑ, ιδιοκτήτης ανακάλυψε δύο γιγάντιες τοιχογραφίες του 1915, κρυμμένες πίσω από σοβά για πάνω από έναν αιώνα.

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