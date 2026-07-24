Η Range Rover ετοιμάζει το πιο εντυπωσιακό ηλεκτρικό μοντέλο της

Η Jaguar Land Rover επιβεβαίωσε την εξέλιξη ενός νέου αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου με την ονομασία Range Rover GT, το οποίο θα αποτελέσει μια νέα πρόταση στην πολυτελή κατηγορία, χωρίς να αντικαταστήσει το Velar.

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Η Range Rover ετοιμάζει το πιο εντυπωσιακό ηλεκτρικό μοντέλο της
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Αντίθετα, θα τοποθετηθεί ανάμεσα στα coupe-crossover και τα παραδοσιακά SUV, συνδυάζοντας τη δυναμική σχεδίαση ενός Grand Tourer με την πρακτικότητα και τις δυνατότητες ενός Range Rover.

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