Η Range Rover ετοιμάζει το πιο εντυπωσιακό ηλεκτρικό μοντέλο της

Αντίθετα, θα τοποθετηθεί ανάμεσα στα coupe-crossover και τα παραδοσιακά SUV, συνδυάζοντας τη δυναμική σχεδίαση ενός Grand Tourer με την πρακτικότητα και τις δυνατότητες ενός Range Rover.

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