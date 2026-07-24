Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (24/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
|24/7/2026 8:00:00 πμ
|24/7/2026 11:00:00 πμ
|ΜΟΣΧΑΤΟΥ
|Ζυγά οδός:ΠΕΙΡΑΙΩΣ απο κάθετο: ΝΟ 260 έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΠΕΙΡΑΙΩΣ απο κάθετο: ΥΔΡΑΣ έως κάθετο: ΛΕΥΚΑΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΑΔΟΣ απο κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ έως κάθετο: ΛΕΥΚΑΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|Κατασκευές
|24/7/2026 8:00:00 πμ
|24/7/2026 11:00:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΑΝΔΡΕΑ ΣΥΓΓΡΟΥ απο κάθετο: ΔΡΑΚΟΥ έως κάθετο: ΜΑΡΚ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΜΑΡΚ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ απο κάθετο: ΦΑΛΗΡΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΑΝΔΡΕΑ ΣΥΓΓΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΔΡΑΚΟΥ ΝΟ 3 απο κάθετο: ΦΑΛΗΡΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΑΝΔΡΕΑ ΣΥΓΓΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
|970
|Κατασκευές
|24/7/2026 8:00:00 πμ
|24/7/2026 11:30:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Ζυγά οδός:ΚΡΕΟΥΣΗΣ απο κάθετο: ΑΧΝΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΕΛΑΣΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
|823
|Λειτουργία
|24/7/2026 8:00:00 πμ
|24/7/2026 11:30:00 πμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά/Ζυγά οδός:Κ. ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ απο κάθετο: ΑΝ. ΓΕΝΑΔΙΟΥ έως κάθετο: ΒΑΡΒΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
|859
|Λειτουργία
|24/7/2026 8:00:00 πμ
|24/7/2026 12:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΑΛΗ απο κάθετο: ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΜΙΛΗΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ ΝΟ 74 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΝΟ 373 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
|962
|Κατασκευές
|24/7/2026 8:00:00 πμ
|24/7/2026 12:00:00 μμ
|ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
|ΣΥΝΤ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ - ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΕΛ. ΑΛΑΜΕΙΝ - ΘΗΒΩΝ - ΠΙΝΔΟΥ - ΚΑΛΒΟΥ - ΠΑΡΟΔΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ
|322
|Κατασκευές
|24/7/2026 8:00:00 πμ
|24/7/2026 1:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|ΛΑΥΡΙΟ - Λ ΛΑΥΡΙΟΥ. ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ
|1711
|Λειτουργία
|24/7/2026 8:00:00 πμ
|24/7/2026 1:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ απο κάθετο: ΑΚΤΑΙΟΥ έως κάθετο: ΕΡΥΣΘΧΘΟΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΥΔΗ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ έως κάθετο: ΝΗΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΒΑΣΙΛΗΣ απο κάθετο: ΑΚΤΑΙΟΥ έως κάθετο: ΑΜΦΙΚΤΥΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΚΤΥΩΝΟΣ απο κάθετο: ΛΥΚΟΜΙΔΩΝ έως κάθετο: ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΛΥΚΟΜΙΔΩΝ απο κάθετο: ΑΚΤΑΙΟΥ έως κάθετο: ΑΜΦΙΚΤΥΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΗΠΙΟΥ απο κάθετο: ΑΚΤΑΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΥΔΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
|861
|Λειτουργία
|24/7/2026 8:00:00 πμ
|24/7/2026 1:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|ΛΑΥΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΜΙΝΟΟΣ - ΗΦΑΙΣΤΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ - ΠΕΡΣΕΩΣ - ΠΑΡΟΔΟΣ ΜΙΝΟΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
|1712
|Λειτουργία
|24/7/2026 8:00:00 πμ
|24/7/2026 1:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ απο κάθετο: ΑΚΤΑΙΟΥ έως κάθετο: ΕΡΥΣΘΧΘΟΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΥΔΗ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ έως κάθετο: ΝΗΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΒΑΣΙΛΗΣ απο κάθετο: ΑΚΤΑΙΟΥ έως κάθετο: ΑΜΦΙΚΤΥΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΚΤΥΩΝΟΣ απο κάθετο: ΛΥΚΟΜΙΔΩΝ έως κάθετο: ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΛΥΚΟΜΙΔΩΝ απο κάθετο: ΑΚΤΑΙΟΥ έως κάθετο: ΑΜΦΙΚΤΥΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΗΠΙΟΥ απο κάθετο: ΑΚΤΑΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΥΔΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
|861
|Λειτουργία
|24/7/2026 8:00:00 πμ
|24/7/2026 2:00:00 μμ
|ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
|ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: ΟΔΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ, ΣΤΡΑΤΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ, ΚΤΕΝΙΔΗ ΦΙΛΩΝΑ, ΔΑΦΝΗ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΚΟΜΝΗΜΩΝ, ΑΓΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ.
|4368
|Συντήρηση
|24/7/2026 8:00:00 πμ
|24/7/2026 3:00:00 μμ
|ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
|ΛΑΥΡΙΟ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ - ΑΝΩΝΟΙΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ.
|1714
|Λειτουργία
|24/7/2026 8:00:00 πμ
|24/7/2026 4:00:00 μμ
|ΚΡΩΠΙΑΣ
|ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΟΔΟΙ:ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΝΘΕΩΝ, ΣΕΡΙΦΟΥ, ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ, ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΘΕΟΔΟΣΗ
|494
|Λειτουργία
|24/7/2026 8:00:00 πμ
|24/7/2026 4:00:00 μμ
|Π.ΨΥΧΙΚΟΥ
|ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΜΑΡΑ, ΚΙΣΣΑΒΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΚΩΝΟΣ.
|491
|Κατασκευές
|24/7/2026 8:00:00 πμ
|24/7/2026 4:00:00 μμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΕΤΗΣ απο κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ έως κάθετο: ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ απο κάθετο: ΑΡΕΤΗΣ έως κάθετο: ΛΑΣΙΘΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΚΗΝΩΝ απο κάθετο: ΛΑΣΙΘΙΟΥ έως κάθετο: ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΣΙΘΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ έως κάθετο: ΑΝΘΕΩΝ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΘΕΩΝ απο κάθετο: ΛΑΣΙΘΙΟΥ έως κάθετο: ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ απο κάθετο: ΑΝΘΕΩΝ έως κάθετο: ΜΥΚΗΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΡΙΝΙΟΥ απο κάθετο: ΚΟΝΙΤΣΗΣ έως κάθετο: ΑΜΘΕΩΝ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|961
|Κατασκευές
|24/7/2026 8:00:00 πμ
|24/7/2026 4:00:00 μμ
|ΓΛΥΦΑΔΑΣ
|Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ απο κάθετο: ΑΝΘΕΩΝ έως κάθετο: ΚΟΝΙΤΣΗΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΝΙΤΣΗΣ απο κάθετο: ΛΑΣΙΘΙΟΥ έως κάθετο: ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
|961
|Κατασκευές
|24/7/2026 9:00:00 πμ
|24/7/2026 12:00:00 μμ
|ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
|Μονά οδός:ΤΑΓ. ΠΛΕΣΣΑ απο κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΤΑΓ. ΠΛΕΣΣΑ ΝΟ 73 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
|965
|Κατασκευές
|24/7/2026 11:30:00 πμ
|24/7/2026 5:00:00 μμ
|ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
|ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΗΣ ΕΩΣ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ.
|16
|Συντήρηση
|24/7/2026 12:00:00 μμ
|24/7/2026 2:30:00 μμ
|ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
|ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟ ΦΛΟΥΝΤΖΗ ΕΩΣ ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ
|323
|Κατασκευές
|24/7/2026 2:00:00 μμ
|24/7/2026 4:00:00 μμ
|ΑΘΗΝΑΙΩΝ
|Μονά οδός:ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ απο κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ έως κάθετο: ΣΙΝΑ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΟΜΗΡΟΥ 9 από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ
|860
|Λειτουργία
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