Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (24/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.

Newsbomb

Διακοπές ρεύματος την Παρασκευή (24/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:

Από ημ/νία και ώρα

Έως ημ/νία και ώρα

Δήμος/κοινότητα

Περιγραφή περιοχής

Αριθμός Σημειώματος

Σκοπός διακοπής

24/7/2026 8:00:00 πμ24/7/2026 11:00:00 πμΜΟΣΧΑΤΟΥΖυγά οδός:ΠΕΙΡΑΙΩΣ απο κάθετο: ΝΟ 260 έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΠΕΙΡΑΙΩΣ απο κάθετο: ΥΔΡΑΣ έως κάθετο: ΛΕΥΚΑΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΥΚΑΔΟΣ απο κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ έως κάθετο: ΛΕΥΚΑΔΟΣ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Κατασκευές
24/7/2026 8:00:00 πμ24/7/2026 11:00:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΑΝΔΡΕΑ ΣΥΓΓΡΟΥ απο κάθετο: ΔΡΑΚΟΥ έως κάθετο: ΜΑΡΚ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΜΑΡΚ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ απο κάθετο: ΦΑΛΗΡΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΑΝΔΡΕΑ ΣΥΓΓΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΔΡΑΚΟΥ ΝΟ 3 απο κάθετο: ΦΑΛΗΡΟΥ έως κάθετο: ΛΕΩΦ. ΑΝΔΡΕΑ ΣΥΓΓΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ970Κατασκευές
24/7/2026 8:00:00 πμ24/7/2026 11:30:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΖυγά οδός:ΚΡΕΟΥΣΗΣ απο κάθετο: ΑΧΝΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΕΛΑΣΙΔΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ823Λειτουργία
24/7/2026 8:00:00 πμ24/7/2026 11:30:00 πμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά/Ζυγά οδός:Κ. ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ απο κάθετο: ΑΝ. ΓΕΝΑΔΙΟΥ έως κάθετο: ΒΑΡΒΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ859Λειτουργία
24/7/2026 8:00:00 πμ24/7/2026 12:00:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥΣ απο κάθετο: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΑΛΗ απο κάθετο: ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥΣ έως κάθετο: ΜΙΛΗΤΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Ζυγά οδός:ΠΡΑΞΙΤΕΛΟΥΣ ΝΟ 74 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΝΟ 373 από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ962Κατασκευές
24/7/2026 8:00:00 πμ24/7/2026 12:00:00 μμΧΑΙΔΑΡΙΟΥΣΥΝΤ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ - ΠΑΝΟΥΤΣΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΕΛ. ΑΛΑΜΕΙΝ - ΘΗΒΩΝ - ΠΙΝΔΟΥ - ΚΑΛΒΟΥ - ΠΑΡΟΔΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ322Κατασκευές
24/7/2026 8:00:00 πμ24/7/2026 1:00:00 μμΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΛΑΥΡΙΟ - Λ ΛΑΥΡΙΟΥ. ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ1711Λειτουργία
24/7/2026 8:00:00 πμ24/7/2026 1:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ απο κάθετο: ΑΚΤΑΙΟΥ έως κάθετο: ΕΡΥΣΘΧΘΟΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΥΔΗ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ έως κάθετο: ΝΗΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΒΑΣΙΛΗΣ απο κάθετο: ΑΚΤΑΙΟΥ έως κάθετο: ΑΜΦΙΚΤΥΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΚΤΥΩΝΟΣ απο κάθετο: ΛΥΚΟΜΙΔΩΝ έως κάθετο: ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΛΥΚΟΜΙΔΩΝ απο κάθετο: ΑΚΤΑΙΟΥ έως κάθετο: ΑΜΦΙΚΤΥΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΗΠΙΟΥ απο κάθετο: ΑΚΤΑΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΥΔΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ861Λειτουργία
24/7/2026 8:00:00 πμ24/7/2026 1:00:00 μμΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΛΑΥΡΙΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΜΙΝΟΟΣ - ΗΦΑΙΣΤΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ - ΠΕΡΣΕΩΣ - ΠΑΡΟΔΟΣ ΜΙΝΟΟΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ1712Λειτουργία
24/7/2026 8:00:00 πμ24/7/2026 1:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ απο κάθετο: ΑΚΤΑΙΟΥ έως κάθετο: ΕΡΥΣΘΧΘΟΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΡΥΔΗ απο κάθετο: ΗΡΑΚΛΕΙΔΩΝ έως κάθετο: ΝΗΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΒΑΣΙΛΗΣ απο κάθετο: ΑΚΤΑΙΟΥ έως κάθετο: ΑΜΦΙΚΤΥΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΜΦΙΚΤΥΩΝΟΣ απο κάθετο: ΛΥΚΟΜΙΔΩΝ έως κάθετο: ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά οδός:ΛΥΚΟΜΙΔΩΝ απο κάθετο: ΑΚΤΑΙΟΥ έως κάθετο: ΑΜΦΙΚΤΥΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:ΗΠΙΟΥ απο κάθετο: ΑΚΤΑΙΟΥ έως κάθετο: ΚΑΡΥΔΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ861Λειτουργία
24/7/2026 8:00:00 πμ24/7/2026 2:00:00 μμΕΛΕΥΣΙΝΑΣΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ: ΟΔΟΙ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΤΑΜΟΥ, ΣΤΡΑΤΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥ, ΚΤΕΝΙΔΗ ΦΙΛΩΝΑ, ΔΑΦΝΗ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΚΟΜΝΗΜΩΝ, ΑΓΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΞ ΑΥΤΩΝ.4368Συντήρηση
24/7/2026 8:00:00 πμ24/7/2026 3:00:00 μμΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣΛΑΥΡΙΟ - ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ - ΑΝΩΝΟΙΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΔΡΟΜΟΙ.1714Λειτουργία
24/7/2026 8:00:00 πμ24/7/2026 4:00:00 μμΚΡΩΠΙΑΣΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΟΔΟΙ:ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΝΘΕΩΝ, ΣΕΡΙΦΟΥ, ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ, ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΘΕΟΔΟΣΗ494Λειτουργία
24/7/2026 8:00:00 πμ24/7/2026 4:00:00 μμΠ.ΨΥΧΙΚΟΥΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΜΑΡΑ, ΚΙΣΣΑΒΟΥ ΚΑΙ ΕΛΙΚΩΝΟΣ.491Κατασκευές
24/7/2026 8:00:00 πμ24/7/2026 4:00:00 μμΓΛΥΦΑΔΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΑΡΕΤΗΣ απο κάθετο: ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ έως κάθετο: ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ απο κάθετο: ΑΡΕΤΗΣ έως κάθετο: ΛΑΣΙΘΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΚΗΝΩΝ απο κάθετο: ΛΑΣΙΘΙΟΥ έως κάθετο: ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΣΙΘΙΟΥ απο κάθετο: ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑΣ έως κάθετο: ΑΝΘΕΩΝ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΝΘΕΩΝ απο κάθετο: ΛΑΣΙΘΙΟΥ έως κάθετο: ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΩΝ απο κάθετο: ΑΝΘΕΩΝ έως κάθετο: ΜΥΚΗΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΡΙΝΙΟΥ απο κάθετο: ΚΟΝΙΤΣΗΣ έως κάθετο: ΑΜΘΕΩΝ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ961Κατασκευές
24/7/2026 8:00:00 πμ24/7/2026 4:00:00 μμΓΛΥΦΑΔΑΣΜονά/Ζυγά οδός:ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ απο κάθετο: ΑΝΘΕΩΝ έως κάθετο: ΚΟΝΙΤΣΗΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΝΙΤΣΗΣ απο κάθετο: ΛΑΣΙΘΙΟΥ έως κάθετο: ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ961Κατασκευές
24/7/2026 9:00:00 πμ24/7/2026 12:00:00 μμΚΑΛΛΙΘΕΑΣΜονά οδός:ΤΑΓ. ΠΛΕΣΣΑ απο κάθετο: ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ έως κάθετο: ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά οδός:ΤΑΓ. ΠΛΕΣΣΑ ΝΟ 73 από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ965Κατασκευές
24/7/2026 11:30:00 πμ24/7/2026 5:00:00 μμΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ: ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΦΥΛΗΣ ΕΩΣ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ.16Συντήρηση
24/7/2026 12:00:00 μμ24/7/2026 2:30:00 μμΧΑΙΔΑΡΙΟΥΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟ ΦΛΟΥΝΤΖΗ ΕΩΣ ΙΕΡΟΥ ΛΟΧΟΥ323Κατασκευές
24/7/2026 2:00:00 μμ24/7/2026 4:00:00 μμΑΘΗΝΑΙΩΝΜονά οδός:ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ απο κάθετο: ΟΜΗΡΟΥ έως κάθετο: ΣΙΝΑ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΟΜΗΡΟΥ 9 από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ860Λειτουργία
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