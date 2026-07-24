Συνελήφθη ο Γερμανός παιδόφιλος και νούμερο ένα ύποπτος για την εξαφάνιση της Μαντλιν ΜακΚαν

Ο Κρίστιαν Μπρίκνερ, ο 49χρονος Γερμανός καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα και βασικός ύποπτος στην υπόθεση της εξαφάνισης της Μαντλίν ΜακΚαν, βρίσκεται αντιμέτωπος με νέα ποινική έρευνα στη Γερμανία, έπειτα από περιστατικό στο οποίο φέρεται να αντιστάθηκε και να επιτέθηκε σε αστυνομικούς.

Σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό Der Spiegel, η εισαγγελία της πόλης Κίελ διερευνά τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στις 6 Ιουνίου έξω από σούπερ μάρκετ. Όπως αναφέρεται, ο Μπρίκνερ φέρεται να φωτογράφιζε με το κινητό του τηλέφωνο αστυνομικούς που βρίσκονταν στο σημείο.

Όταν οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν ότι τους φωτογράφιζε, του ζήτησαν να παραδώσει τη συσκευή του. Εκείνος φέρεται να αρνήθηκε, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει συμπλοκή.

Εκπρόσωπος της γερμανικής αστυνομίας δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της διαχείρισης του περιστατικού σημειώθηκε «σωματική επίθεση ή αντίσταση κατά αστυνομικών», ενώ ένας αστυνομικός τραυματίστηκε στο γόνατο. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα του τραυματισμού ή για τον ακριβή τρόπο με τον οποίο προκλήθηκε.

Παράλληλα, οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν εάν οι φωτογραφίες που τράβηξε ο Μπρίκνερ παραβιάζουν τη γερμανική νομοθεσία σχετικά με τη δημοσίευση εικόνων προσώπων.

Ο συνήγορός του, Φίλιπ Μάρκουορτ, επιβεβαίωσε ότι σημειώθηκε το περιστατικό, ωστόσο χαρακτήρισε υπερβολική την αντίδραση των αστυνομικών. Όπως υποστήριξε, «η φωτογραφία τραβήχτηκε από απόσταση μεγαλύτερη των 40 μέτρων και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα», κάνοντας λόγο για «δίωξη ενός αθώου ανθρώπου».

Ο Μπρίκνερ εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην εξαφάνιση της τρίχρονης Μαντλίν ΜακΚαν, η οποία χάθηκε τον Μάιο του 2007 από το θέρετρο Πράια ντα Λουζ, στην Πορτογαλία. Εκείνη την περίοδο ζούσε σε απόσταση περίπου 10 λεπτών οδικώς από το σημείο της εξαφάνισης.

Παράλληλα, εκκρεμεί σε βάρος του η εκτέλεση επταετούς ποινής κάθειρξης για τον βιασμό μιας 72χρονης Αμερικανίδας, έγκλημα που διαπράχθηκε σε περιοχή κοντά στο σημείο όπου εξαφανίστηκε η Μαντλίν. Αν και καταδικάστηκε τον Δεκέμβριο του 2019, έχει ασκήσει έφεση και η ποινή δεν μπορεί να εκτελεστεί μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι προβλεπόμενες δικαστικές διαδικασίες.

Ο 49χρονος είχε επίσης καταδικαστεί το 2011 σε φυλάκιση 21 μηνών για συμμετοχή σε κύκλωμα διακίνησης κάνναβης προς εύπορους πελάτες.