Διακοπές νερού την Παρασκευή (24/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου, διακοπές στην υδροδότηση.
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.
- ΑΙΓΑΛΕΩ
Θεμιστοκλέους και Άγγ. Σικελιανού
- ΑΧΑΡΝΕΣ (ΓΕΡΟΒΟΥΝΟ)
Αγ.Άννης και Σάμου
- ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ)
Παλαμηδίου και 2ας Μεραρχίας
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