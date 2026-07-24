Διακοπές νερού την Παρασκευή (24/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Πού θα σημειωθούν σήμερα Παρασκευή 24 Ιουλίου, διακοπές στην υδροδότηση.

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Διακοπές νερού την Παρασκευή (24/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
ΕΛΛΑΔΑ
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Έκτακτες Διακοπές Υδροδότησης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της ΕΥΔΑΠ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Παρασκευή, σε κάποιες περιοχές της Αττικής.

  • ΑΙΓΑΛΕΩ
    Θεμιστοκλέους και Άγγ. Σικελιανού
  • ΑΧΑΡΝΕΣ (ΓΕΡΟΒΟΥΝΟ)
    Αγ.Άννης και Σάμου
  • ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ)
    Παλαμηδίου και 2ας Μεραρχίας
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