Νέο voucher 2.000 ευρώ από το EUIPO: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και ποια προϊόντα αφορά

Snapshot Το νέο Voucher 5 του EUIPO παρέχει χρηματοδότηση έως 2.000 ευρώ για την καταχώριση γεωγραφικών ενδείξεων βιοτεχνικών και βιομηχανικών προϊόντων.

Δικαιούχοι είναι ομάδες παραγωγών στην ΕΕ με τουλάχιστον ένα μικρομεσαίο μέλος, μεμονωμένοι παραγωγοί, καθώς και τοπικές ή περιφερειακές αρχές.

Το πρόγραμμα καλύπτει προϊόντα που συνδέονται με συγκεκριμένη περιοχή και τοπική παράδοση, όπως κεραμικά, υφαντά, προϊόντα ξύλου, μεταλλικά αντικείμενα και κοσμήματα.

Το Voucher 5 εντάσσεται στο πρόγραμμα SME Fund 2026 και αφορά δαπάνες καταχώρισης γεωγραφικών ενδείξεων πέρα από τα αγροτικά προϊόντα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω της ιστοσελίδας του EUIPO. Snapshot powered by AI

Από τις 30 Ιουνίου 2026 βρίσκεται σε ισχύ το νέο Voucher 5 του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), το οποίο προσφέρει χρηματοδότηση έως 2.000 ευρώ για την καταχώριση γεωγραφικών ενδείξεων βιοτεχνικών και βιομηχανικών προϊόντων.

Το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο απευθύνεται σε ομάδες παραγωγών και, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, σε μεμονωμένους παραγωγούς που επιθυμούν να κατοχυρώσουν την ονομασία ενός προϊόντος που συνδέεται με συγκεκριμένο τόπο, τοπική παράδοση ή ιδιαίτερη τεχνογνωσία.

Το Voucher 5 εντάσσεται στο πρόγραμμα SME Fund 2026 του EUIPO και καλύπτει δαπάνες που σχετίζονται με τη διαδικασία καταχώρισης γεωγραφικής ένδειξης, με ανώτατο ποσό ενίσχυσης τα 2.000 ευρώ.

Οι δικαιούχοι του Voucher 5

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν ομάδες παραγωγών εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον τουλάχιστον ένα από τα μέλη τους είναι μικρομεσαία επιχείρηση.

Το πρόγραμμα μπορεί επίσης να αφορά μεμονωμένους παραγωγούς που πληρούν τις προϋποθέσεις για την καταχώριση γεωγραφικής ένδειξης, καθώς και τοπικές ή περιφερειακές αρχές και άλλους αρμόδιους φορείς που έχουν το δικαίωμα να ενεργήσουν για την προστασία της ονομασίας ενός προϊόντος.

Ποια προϊόντα αφορά

Το νέο ευρωπαϊκό σύστημα επεκτείνει την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων πέρα από τα αγροτικά προϊόντα και τα τρόφιμα. Αφορά βιοτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα των οποίων η ποιότητα, η φήμη ή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά συνδέονται με την περιοχή όπου παράγονται.

Στην κατηγορία αυτή μπορούν να ενταχθούν, μεταξύ άλλων, κεραμικά, υφαντά, προϊόντα ξύλου, μεταλλικά αντικείμενα, μάρμαρα, κοσμήματα και άλλες τοπικές δημιουργίες που βασίζονται σε παραδοσιακές τεχνικές ή εξειδικευμένη τεχνογνωσία.

Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας καλεί τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς και τις ομάδες παραγωγών να εξετάσουν τη δυνατότητα αξιοποίησης του Voucher 5 και να υποβάλουν αίτηση μέσω του προγράμματος του EUIPO.

Υποβολή αίτησης στο https://www.euipo.europa.eu/el/sme-corner/sme-fund/2026/how-to-apply-cigi