Αγία Σοφία: 6 χρόνια μετά την μετατροπή σε τζαμί - Νέο βιβλίο με πρόλογο Ερντογάν

Η πρώτη μουσουλμανική προσευχή πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουλίου 2020, προκαλώντας διεθνείς αντιδράσεις

Μάνος Χατζηγιάννης

Αγία Σοφία: 6 χρόνια μετά την μετατροπή σε τζαμί - Νέο βιβλίο με πρόλογο Ερντογάν
ΚΟΣΜΟΣ
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Σαν σήμερα πριν από 6 χρόνια η Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης μετατράπηκε σε τζαμί μετά από πρωτοβουλία του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και σχετική δικαστική απόφαση που ακύρωσε το καθεστώς του μουσείου που ίσχυε από το 1934.

Η πρώτη μουσουλμανική προσευχή πραγματοποιήθηκε στις 24 Ιουλίου 2020, προκαλώντας διεθνείς αντιδράσεις.

Σήμερα, η προεδρία επικοινωνιών της Τουρκίας θα διοργανώσει το πρόγραμμα με τίτλο «Σύμβολο της Κατάκτησης, Καρδιά του Πολιτισμού: Ο Διαχρονικός Ναός της Αγίας Σοφίας».

Επίσης έχει εκδοθεί ένα ειδικό βιβλίο με αφορμή την σημερινή 6η επέτειο. Το έργο με τίτλο «Η Σφραγίδα της Κατάκτησης: Ayasofya-i Kebîr Câmi-i Şerîfi», έχει προλογίσει ο ίδιος ο Ερντογάν και θα είναι διαθέσιμο στα βιβλιοπωλεία από σήμερα.

biblio.jfif

Χρονολόγιο και Απόφαση

10 Ιουλίου 2020: Το Συμβούλιο της Επικρατείας της Τουρκίας ακύρωσε την απόφαση του 1934 του Κεμάλ Ατατούρκ. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπέγραψε το διάταγμα μετατροπής.

24 Ιουλίου 2020: Έγινε η πρώτη ισλαμική προσευχή στο μνημείο παρουσία του Ερντογάν.

Αλλαγές στο Μνημείο

Χριστιανικά ψηφιδωτά καλύφθηκαν ή κρύβονται κατά τη διάρκεια των ισλαμικών προσευχών.

Ο χώρος πλέον λειτουργεί ως ισλαμικό τέμενος, ενώ παραμένει ανοιχτός και σε επισκέπτες με ειδικούς κανόνες εισόδου.

Η UNESCO, η Ελλάδα, οι ΗΠΑ και άλλες χώρες εξέφρασαν έντονη ανησυχία και καταδίκασαν την απόφαση. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και άλλες χριστιανικές εκκλησίες χαρακτήρισαν την κίνηση άδικη και ζημιογόνα για τον διαθρησκευτικό διάλογο.

Ακόμη πανηγυρίζουν οι Τούρκοι

Μιλώντας στα μικρόφωνα του A Haber για την 6η επέτειο της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τέμενος, Τούρκοι πολίτες μοιράστηκαν τα συναισθήματά τους.

Περιέγραψαν την πνευματική σημασία της επαναλειτουργίας της Αγίας Σοφίας για λατρεία με φράσεις όπως:

«Η πνευματική ατμόσφαιρα είναι απίστευτα όμορφη»,

«Αυτή η υπερηφάνεια είναι απερίγραπτη»

«Οι προσευχές μας έχουν εισακουστεί».

«Οι Αλυσίδες Έσπασαν, η Αγία Σοφία Άνοιξε»

Το Newsbomb βρέθηκε στις αρχές του 2026 στην Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης και κατέγραψε τις πρόσφατες εργασίες που γίνονταν.

Χρονολόγιο της Αγίας Σοφίας

537: Ο Βυζαντινός αυτοκράτορας Ιουστινιανός χτίζει την Αγία Σοφία ως καθεδρικό ναό στην τότε Κωνσταντινούπολη.

1453: Ο Οθωμανός Σουλτάνος ​​Μωάμεθ Β '(Μωάμεθ ο Κατακτητής) μετατρέπει την Αγία Σοφία σε τζαμί αφού κατέλαβε την Κωνσταντινούπολη από τους Βυζαντινούς.

1453-1934: Η Αγία Σοφία παραμένει τζαμί.

7 Ιουνίου 1931: Το υπουργικό συμβούλιο της νεοσύστατης ακόμη Τουρκικής Δημοκρατίας υπογράφει διάταγμα για την αποκατάσταση ανεκτίμητων ψηφιδωτών τοιχογραφιών στην Αγία Σοφία. Το διάταγμα έδωσε τη δουλειά στον Thomas Whittemore, έναν αμερικανό βυζαντινό ειδικό.

25 Αυγούστου 1934: Ο Τούρκος υπουργός Παιδείας Abidin Özmen γράφει μια επιστολή στον Πρωθυπουργό İsmet İnönü για να του ενημερώσει ότι είχε λάβει προφορική εντολή από τον Atatürk για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε μουσείο.

24 Νοεμβρίου 1934: Το τουρκικό υπουργικό συμβούλιο υπογράφει διάταγμα ότι η Αγιά Σοφιά «δεν είναι τζαμί»

1980: Ο Τούρκος πρωθυπουργός Süleyman Demirel επιτρέπει μουσουλμανικές προσευχές σε παράρτημα της Αγίας Σοφίας.

1981: Η στρατιωτική χούντα απαγορεύει τις μουσουλμανικές προσευχές στην Αγία Σοφία.

1985 Η Αγιά Σοφιά συμπειρλαμβάνεται στον κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς μαζί με Ιστορικές Περιοχές της Κωνσταντινούπολης (Historic Areas of Istanbul)

1991: Ο Πρωθυπουργός Süleyman Demirel ανοίγει εκ νέου το παράρτημα των μουσουλμανικών προσευχών.

2005-2020: Το Συμβούλιο της Επικρατείας απορρίπτει τρεις αιτήσεις για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

9 Ιουλίου 2020: Το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφαίνεται υπέρ της τέταρτης αίτησης να γίνει η Αγία Σοφία τζαμί.

24 Ιουλίου 2020: Η Αγία Σοφία ανοίγει ως τζαμί, έχοντας ελληνικό όνομα και ορθόδοξες τοιχογραφίες στους τοίχους της, έστω και κρυμμένες...

Ο Κεμάλ και το μουσείο

Το ζήτημα της αλλαγής του καθεστώτος της Αγίας Σοφίας είναι άνω των 80 ετών. Το 1934, ο ιδρυτής της σύγχρονης Τουρκίας, Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ, υπέγραψε ένα διάταγμα για τη μετατροπή της Σόφιας σε μουσείο, δηλαδή, έναν μη θρησκευτικό ιστορικό χώρο μιας νέας κοσμικής δημοκρατίας. Με αυτό το βήμα, φυσικά, εξόργισε τα υπέρ-ισλαμικά τμήματα του πληθυσμού, των οποίων η φωνή δεν εισακούστηκε. Η κατάσταση ήταν διαφορετική.

“Εκδίκηση” προσπάθησε να πάρει το φιλο-ισλαμικό Κόμμα Πρόνοιας το 1994. Έστειλε νομοσχέδιο στο κοινοβούλιο για να επανεξετάσει το καθεστώς της Αγίας Σοφίας, αλλά απορρίφθηκε. Μια νέα απόπειρα το 2005 έγινε από το τοπικό ίδρυμα για την προστασία της ιστορικής κληρονομιάς, και αυτό συνέβη στην αρχή της ηγεσίας του διαδόχου του Κόμματος Πρόνοιας - του κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AKP) Ερντογάν.

Το Τουρκικό Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε στη συνέχεια την αγωγή. Το 2018, η ίδια οργάνωση άσκησε έφεση στο Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο αρνήθηκε να εξετάσει το αίτημα, επικαλούμενο έλλειψη εξουσίας για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος.

Και τέλος, το 2020 το ίδιο ίδρυμα απευθύνθηκε στο Κρατικό Συμβούλιο και κέρδισε. Ο νόμος του Ατατούρκ καταργήθηκε....

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