Τουρκία: Ζευγάρι Ρώσων συνελήφθη γιατί διάβασε τη Βίβλο μέσα στην Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης

Η κόγχη του Ιερού Βήματος, με την παράσταση της Παναγίας Βρεφοκρατούσας. Εκατέρωθέν της έχουν τοποθετηθεί πινακίδες με αποσπάσματα από το κοράνι.

Snapshot Ένα ζευγάρι Ρώσων συνελήφθη στην Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης για την ανάγνωση της Αγίας Γραφής, με την κατηγορία της υποκίνησης μίσους σύμφωνα με το άρθρο 216 του τουρκικού Ποινικού Κώδικα.

Το ζευγάρι κρατήθηκε σε κέντρο κράτησης αλλοδαπών και αναμένεται η απέλασή τους, με τη διοικητική κράτηση να μπορεί να διαρκέσει έως και 12 μήνες.

Το Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη και η ρωσική πρεσβεία είναι σε επαφή με τον δικηγόρο του ζευγαριού και χειρίζονται την υπόθεση.

Δύο Έλληνες καταδικάστηκαν σε 10μηνη φυλάκιση με πενταετή αναστολή για το άνοιγμα σημαίας με βυζαντινό δικέφαλο αετό και συνθήματα στην Αγία Σοφία τον Απρίλιο.

Η Αγία Σοφία λειτουργεί πλέον ως τζαμί, και οι ενέργειες που αφορούν την έκφραση θρησκευτικών ή πολιτιστικών συμβόλων εντός του χώρου αντιμετωπίζονται αυστηρά από τις τουρκικές αρχές. Snapshot powered by AI

Ένα ζευγάρι Ρώσων συνελήφθη χθες στην Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολης, επειδή διάβαζε εντός του - πλέον- τζαμιού την Αγία Γραφή.

Το ζευγάρι τοποθετήθηκε σε κέντρο κράτησης για αλλοδαπούς πριν απελαθεί από τη χώρα. Αυτό ανέφερε ο 32χρονος Ιγκόρ, σύμφωνα με την «Ostorozhno Novosti».

Σύμφωνα με τον άνδρα, αυτός και η σύζυγός του, Βικτόρια, είχαν ταξιδέψει από τη Μόσχα για διακοπές και επισκέφθηκαν και το ναό σύμβολο. Όταν ο Ιγκόρ έβγαλε την Αγία Γραφή, το ζευγάρι περικυκλώθηκε από αστυνομικούς, συνοδεύτηκε έξω και μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής Φατίχ.

Ο Ρώσος είπε ότι κρατήθηκαν χωριστά, δεν είχαν φάει τίποτα για πολύ μεγάλο διάστημα και ένιωθαν πολύ αδιάθετοι.

Έχουν πλέον μεταφερθεί σε κέντρο κράτησης αλλοδαπών στην περιοχή Arnavutköy.

Σύμφωνα με τους τουρκικούς κανονισμούς, η διοικητική κράτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι μήνες, αλλά η περίοδος αυτή παρατείνεται για άλλους έξι μήνες εάν η απέλαση δεν μπορεί να ολοκληρωθεί λόγω έλλειψης εγγράφων ή μη συνεργασίας του αλλοδαπού.

Την τύχη των κρατουμένων χειρίζεται το Γενικό Προξενείο της Ρωσίας στην Κωνσταντινούπολη.

Η υπηρεσία Τύπου της Ρωσικής Πρεσβείας διευκρίνισε ότι οι διπλωμάτες βρίσκονται σε επαφή με τον δικηγόρο του ζευγαριού. Το ζευγάρι είναι ύποπτο για παραβίαση του άρθρου 216 του τουρκικού Ποινικού Κώδικα («υποκίνηση μίσους ή εχθρότητας»).

? ?? Russian tourists have landed in a major scandal in Turkey — a married couple was arrested for reading the Bible inside Hagia Sophia



The couple insist they had no idea it was forbidden to read the Bible inside the mosque.



Just minutes after they opened the book, security… pic.twitter.com/ap7mCCwKqe — NEXTA (@nexta_tv) July 15, 2026

Αγία Σοφία: Ποινή φυλάκισης με αναστολή για τους Έλληνες που άνοιξαν ελληνική σημαία

Υπενθυμίζεται ότι σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με πενταετή αναστολή καταδικάστηκαν περί τα τέλη Μαϊου από δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης δύο Έλληνες, μετά το περιστατικό στην Αγία Σοφία τον περασμένο Απρίλιο, όταν ανήρτησαν σημαία με βυζαντινό δικέφαλο αετό και φράση «Ορθοδοξία ή θάνατος».

Την ετυμηγορία της για την υπόθεση εξέδωσε δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης, επιβάλλοντας ποινή φυλάκισης 10 μηνών στους δύο Έλληνες που είχαν συλληφθεί στην Αγία Σοφία στις 9 Απριλίου.

Η ποινή συνοδεύεται από πενταετή αναστολή.

Η υπόθεση αφορούσε περιστατικό που σημειώθηκε στο εσωτερικό της Αγίας Σοφίας. Οι δύο Έλληνες, μέλη πενταμελούς τουριστικής ομάδας, είχαν μεταβεί στο μνημείο κατά τη διάρκεια επίσκεψής τους στην Κωνσταντινούπολη.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στον επάνω όροφο της Αγίας Σοφίας, ένας από τους δύο άνοιξε σημαία που έφερε τον βυζαντινό δικέφαλο αετό και τη φράση «Ορθοδοξία ή θάνατος», ενώ στη συνέχεια φωτογραφήθηκαν μαζί.

Πρόκειται για μια 42χρονη που διαμένει σε χωριό της Σπάρτης και για τον εξάδελφό της από την Αυστραλία, που επισκέφτηκε την πατρίδα του και μαζί έκαναν το ταξίδι που επιθυμούσαν, στην Κωνσταντινούπολη.