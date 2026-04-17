«Απερισκεψία χωρίς κακή πρόθεση»: Συγγενής συλληφθέντων που άνοιξαν ελληνική σημαία στην Αγιά Σοφιά

Η υπόθεση των δύο Ελλήνων που συνελήφθησαν στην Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης, έπειδη άνοιξαν για λίγα δευτερόλεπτα την ελληνική σημαία, έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην οικογένειά τους, η οποία, διατηρώντας χαμηλούς τόνους, ζητά να υπάρξουν άμεσες ενέργειες για την επιστροφή τους στην Ελλάδα.

Ayasofya Camii’nde, montlarına sakladıkları “Ya Ortodoks öl ya da öl” yazılı bayrağı açan 2 Yunan turist tutuklandı.



Πρόκειται για μια 42χρονη που διαμένει σε χωριό της Σπάρτης και για τον εξάδελφό της από την Αυστραλία, που επισκέφτηκε την πατρίδα του και μαζί έκαναν το ταξίδι που επιθυμούσαν, στην Κωνσταντινούπολη.

Το Newsbomb επικοινώνησε με συγγενικό τους πρόσωπο στη Σπάρτη που θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του, ο οποίος μας τόνισε την κρισιμότητα της κατάστασης, καθώς η 42χρονη γυναίκα έχει πίσω της μια δύσκολη προσωπική διαδρομή, καθώς για περίπου δέκα χρόνια ήταν κατάκοιτη, δεν μπορούσε να περπατήσει και επανήλθε έπειτα από μακρά περίοδο φυσικοθεραπειών.

Όπως μας αναφέρει η κίνησή τους δεν είχε σκοπό να προκαλέσει, αλλά να εκφράσει την περηφάνια τους για την καταγωγή και την πίστη τους. Όπως λέει, η γυναίκα είναι αυτοδημιούργητη, διατηρεί γραφείο στη Σπάρτη και χαρακτηρίζεται από το περιβάλλον της ως καλός χαρακτήρας, με αγάπη για την παράδοση, «λίγο αγαθή» όμως, όπως σημειώνει. Ο εξάδελφός της, ως Έλληνας της διασποράς, έχει ιδιαίτερα αισθήματα για την ελληνική ιστορία και σίγουρα δεν φανταζόταν ότι θα ήταν κάτι κακό, παράνομο ή προκλητικό αυτό που έκαναν.

«Δεν έχουν μπλεχτεί σε καμία εθνικιστική οργάνωση ούτε είχε δώσει ποτέ δικαιώματα η εξαδέλφη μου», τονίζει ο συγγενής της στο Newsbomb.

Η οικογένεια εκφράζει φόβους για το πώς θα αντιμετωπιστούν οι δύο κρατούμενοι μέσα στις φυλακές, με τον συγγενή να λέει χαρακτηριστικά πως τον ανησυχεί ιδιαίτερα ο κίνδυνος εκφοβισμού ή κακομεταχείρισης, καθώς μπορεί οι Τούρκοι να τους τιμωρήσουν για παραδειγματισμό.

Παράλληλα, απευθύνει έκκληση προς την κυβέρνηση και το υπουργείο Εξωτερικών να κινηθούν άμεσα, ώστε να επιστρέψουν οι δύο συλληφθέντες στη χώρα. «Το σημαντικό είναι να μην τους βασανίσουν», αναφέρει, εκφράζοντας επίσης την εκτίμηση ότι πρόκειται για μια απερίσκεπτη κίνηση που, όπως λέει, έχει ήδη επιφέρει τις συνέπειές της, με όλο αυτό που ήδη περνάνε τα δύο εξαδέλφια.

«Δεν αξίζει να τιμωρηθούν έτσι», σημειώνει, ενώ προσθέτει ότι από ότι γνωρίζει, η αυστραλιανή κυβέρνηση έχει προβεί σε διπλωματικές κινήσεις με τον πρέσβη της χώρας στην Άγκυρα, καθώς ο άνδρας είναι Αυστραλός πολίτης.

Η υπόθεση παραμένει ιδιαίτερα ευαίσθητη, με την οικογένεια να ελπίζει ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση κι ότι το θέμα θα διευθετηθεί, χωρίς να δημιουργηθούν περιπλοκές, όπως τότε με τη σύλληψη των δύο στρατιωτών στον Έβρο. «Πρόκειται για εντελώς διαφορετική περίπτωση που μπορεί να λυθεί πολύ πιο εύκολα, καθώς επρόκειτο απλά για μια πράξη απερισκεψίας χωρίς κακή πρόθεση», τονίζει ο συγγενής.

