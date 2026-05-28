Γιατί στη Βρετανία πνίγονται κατά τη διάρκεια του καύσωνα - Τι συνιστούν οι ειδικοί

Την Τρίτη, το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε την πιο ζεστή ημέρα του Μαΐου με θερμοκρασίες που έφτασαν τους 35,1 °C στο Λονδίνο

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Γιατί στη Βρετανία πνίγονται κατά τη διάρκεια του καύσωνα - Τι συνιστούν οι ειδικοί
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα πρωτόγνωρος καύσωνας πλήττει το Ηνωμένο Βασίλειο, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο μετεωρολογικό ρεκόρ για τον μήνα Μάιο, με αποτέλεσμα να έχουν χάσει τη ζωή τους αρκετοί άνθρωποι, στην προσπάθεια τους να δροσιστούν.

Σύμφωνα με το BBC, τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό, ανάμεσά στους οποίους είναι και ο 12χρονος Τζούνιορ Σλέιτερ, ο οποίος άφησε την τελευταία του ανάσα σε ένα ποτάμι στο Λάνκασαϊρ το απόγευμα της Τρίτης. Ένας 60χρονος άνδρας και μια 70χρονη γυναίκα έχασαν επίσης τη ζωή τους με παρόμοιο τρόπο.

Έτσι, η Royal Life Saving Society, μια βρετανική φιλανθρωπική οργάνωση για την πρόληψη του πνιγμού, εξέδωσε μια ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία δίνει οδηγίες στους πολίτες για το τι να κάνουν εάν θέλουν να κολυμπήσουν.

«Δυστυχώς, με τον καιρό να γίνεται πιο ζεστός, έχει παρατηρηθεί αύξηση στον αριθμό των πνιγμών», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η οργάνωση προειδοποίησε όσους θέλουν να κολυμπήσουν ότι η θερμοκρασία του νερού παραμένει ακόμη πολύ χαμηλή, παρά την αύξηση της θερμοκρασίας του αέρα, ενώ τόνισε ότι το «ψυχρό σοκ»,το οποίο προκαλείται από το κρύο νερό μπορεί να δυσκολέψει τα άτομα στο κολύμπι και να κάνει πιο δύσκολη την έξοδο από το νερό.

Το ψυχρό σοκ είναι μια ακούσια φυσιολογική αντίδραση που εμφανίζεται όταν το σώμα βυθίζεται ξαφνικά στο νερό. Το σοκ αυτό προκαλεί το κλείσιμο των αιμοφόρων αγγείων στο δέρμα, γεγονός που αυξάνει την αντίσταση στη ροή του αίματος και, ως αποτέλεσμα, αναγκάζει την καρδιά να εργαστεί πιο έντονα και αυξάνει την αρτηριακή πίεση.

Σύμφωνα με την οργάνωση, οποιαδήποτε θερμοκρασία κάτω από τους 15 βαθμούς Κελσίου ορίζεται ως κρύο νερό.

Μιλώντας στο BBC την Τετάρτη το πρωί, ο Jim Bridge ειδικός σε θέματα ασφαλείας στο νερό, προέτρεψε όσους δυσκολεύονται να κολυμπήσουν μέσα στο νερό, απλά να προσπαθούν να «επιπλέουν».

Σύμφωνα με τον ίδιο, αν νιώσετε ότι δυσκολεύεστε, ενώ κολυμπάτε, κάντε τα εξής:

  • Ξαπλώστε ανάσκελα στο νερό με το κεφάλι σας προς τα πίσω. Να φροντίσετε τα αυτιά σας να είναι βυθισμένα
  • Χρησιμοποιείστε τα χέρια και τα πόδια σας για να σταθεροποιηθείτε
  • Ηρεμήστε και αφήστε την αναπνοή σας να επανέλθει σε φυσιολογικό ρυθμό.

«Τότε και μόνο τότε, που θα έχετε συνηθίσει το νερό και η αναπνοή σας θα είναι σταθερή, μπορείτε να φωνάξετε για βοήθεια ή να συνεχίσετε το κολύμπι προς την στεριά»

Την Τρίτη, το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε την πιο ζεστή ημέρα του Μαΐου με θερμοκρασίες που έφτασαν τους 35,1 °C στο Λονδίνο, και ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 34 °C σε άλλες περιοχές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:22ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Κανένα αμερικανικό αεροσκάφος δεν καταρρίφθηκε στο Ιράν

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Κάθειρξη 15 ετών σε 21χρονο που σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ

01:34ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ρολάν Γκαρός : Ήττα κι αποκλεισμός για τον Τσιτσιπά από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι

01:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Πανελλαδικό Δίκτυο Ψυχολογικής Υποστήριξης για τους Υποψηφίους – Δωρεάν γραμμή 155

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανησυχία από το Βερολίνο για τις εξελίξεις στην Τουρκία

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καταρρίφθηκε «αμερικανικό αεροσκάφος» στην Μπουσέρ – Προειδοποιητικά πυρά σε πλοία στο Ορμούζ

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Άγρια επίθεση με πέτρες σε γυναίκα στη μέση του δρόμου

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Φορτηγό ξήλωσε εναέρια πινακίδα και έπεσε σε μάντρα - Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ένα μικρό ταλέντο με μεγάλη ψυχή που ξεσήκωσε όλο το κέντρο - Δείτε βίντεο

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Ντόναλντ Νιούχαουζ, ο μεγιστάνας πίσω από την αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης

23:29LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Ραγίζει καρδιές η Κέλλυ Κελεκίδου - «Καλέ μου άγγελε, που πας;»

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 19χρονος επιτέθηκε πισώπλατα σε φύλακα στο Ίδρυμα Ανηλίκων - Τον χτύπησε στο κεφάλι

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Φωτιά σε επιχείρηση

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Βρέθηκε αδημοσίευτη επιστολή -Τι έγραφε για τον Κάρολο και τον μήνα του μέλιτος

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης: «Ήχοι έκρηξης ακούστηκαν στα Στενά του Ορμούζ»

23:17ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γυναίκα έπεσε σε λακκούβα και έκανε 40 ράμματα

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 29 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Οι 42 «γαμπροί της Ευτυχίας» - Διάλεξαν νύφη, ντύθηκαν για γάμο, αλλά έμειναν στο ράφι

22:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 94-77: «Ερυθρόλευκο» το πρώτο… βήμα

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρή χαλαζόπτωση στην Αρκαδία: Χιονισμένο τοπίο θυμίζουν οι δρόμοι στα Τρόπαια Γορτυνίας - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:34TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

21:40ΚΟΣΜΟΣ

«Αν το βάλεις στα πόδια, θα σε σκοτώσω»: Συγκλονίζει την Ιταλία ο ομαδικός βιασμός τουρίστριας από συμμορία μεταναστών - 72 μαρτυρικές ώρες

15:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για τη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις, ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και 1 δισ. για στήριξη ΜΜΕ επιχειρήσεων - Τα σχέδια Μητσοτάκη

20:23ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη: Αυτή είναι η δικαστής που οι θορυβώδεις ερωτικές επαφές με τον αστυνομικό εραστή της αναστάτωσαν τις δικαστικές αίθουσες

11:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Επιμένει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος για τον Κορινθιακό - Η ανησυχητική ακολουθία των προσεισμών

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Έρχεται επικίνδυνο 24ώρο» - Προειδοποίηση Κλέαρχου Μαρουσάκη

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Θανατώθηκε η Happy η ελεφαντίνα - Απέδειξε ότι τα θηλαστικά μπορούν να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη

20:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτοί είναι οι πιστολέρο της Πατησίων - Ναρκωτικά, ληστείες, δολοφονίες στο «βιογραφικό» τους

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Όχημα εμβόλισε άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ - Τους εγκατέλειψε

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανησυχία από το Βερολίνο για τις εξελίξεις στην Τουρκία

22:14LIFESTYLE

Άννα Βίσση σε Τραϊανό Δέλλα: «Ακόμα και στην απουσία της να συνεχίσεις να τη νιώθεις στο πλευρό σου»

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καταρρίφθηκε «αμερικανικό αεροσκάφος» στην Μπουσέρ – Προειδοποιητικά πυρά σε πλοία στο Ορμούζ

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 29 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:27ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (28/5): Ένας τυχερός κέρδισε 1.148.489 στην πρώτη κατηγορία

07:59ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στην πιο θανατηφόρα φυλακή του κόσμου: Ο λόγος που δεν σβήνουν ποτέ τα φώτα

20:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτό είναι το επιτελείο του κόμματος Καρυστιανού: Τα 6 πρόσωπα που συγκροτούν τον στενό πυρήνα

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ