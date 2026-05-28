Γιατί στη Βρετανία πνίγονται κατά τη διάρκεια του καύσωνα - Τι συνιστούν οι ειδικοί

Ένα πρωτόγνωρος καύσωνας πλήττει το Ηνωμένο Βασίλειο, καταρρίπτοντας κάθε προηγούμενο μετεωρολογικό ρεκόρ για τον μήνα Μάιο, με αποτέλεσμα να έχουν χάσει τη ζωή τους αρκετοί άνθρωποι, στην προσπάθεια τους να δροσιστούν.

Σύμφωνα με το BBC, τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πνιγμό, ανάμεσά στους οποίους είναι και ο 12χρονος Τζούνιορ Σλέιτερ, ο οποίος άφησε την τελευταία του ανάσα σε ένα ποτάμι στο Λάνκασαϊρ το απόγευμα της Τρίτης. Ένας 60χρονος άνδρας και μια 70χρονη γυναίκα έχασαν επίσης τη ζωή τους με παρόμοιο τρόπο.

Έτσι, η Royal Life Saving Society, μια βρετανική φιλανθρωπική οργάνωση για την πρόληψη του πνιγμού, εξέδωσε μια ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία δίνει οδηγίες στους πολίτες για το τι να κάνουν εάν θέλουν να κολυμπήσουν.

«Δυστυχώς, με τον καιρό να γίνεται πιο ζεστός, έχει παρατηρηθεί αύξηση στον αριθμό των πνιγμών», αναφέρεται στην ανακοίνωση.



Η οργάνωση προειδοποίησε όσους θέλουν να κολυμπήσουν ότι η θερμοκρασία του νερού παραμένει ακόμη πολύ χαμηλή, παρά την αύξηση της θερμοκρασίας του αέρα, ενώ τόνισε ότι το «ψυχρό σοκ»,το οποίο προκαλείται από το κρύο νερό μπορεί να δυσκολέψει τα άτομα στο κολύμπι και να κάνει πιο δύσκολη την έξοδο από το νερό.

Το ψυχρό σοκ είναι μια ακούσια φυσιολογική αντίδραση που εμφανίζεται όταν το σώμα βυθίζεται ξαφνικά στο νερό. Το σοκ αυτό προκαλεί το κλείσιμο των αιμοφόρων αγγείων στο δέρμα, γεγονός που αυξάνει την αντίσταση στη ροή του αίματος και, ως αποτέλεσμα, αναγκάζει την καρδιά να εργαστεί πιο έντονα και αυξάνει την αρτηριακή πίεση.

Σύμφωνα με την οργάνωση, οποιαδήποτε θερμοκρασία κάτω από τους 15 βαθμούς Κελσίου ορίζεται ως κρύο νερό.

Μιλώντας στο BBC την Τετάρτη το πρωί, ο Jim Bridge ειδικός σε θέματα ασφαλείας στο νερό, προέτρεψε όσους δυσκολεύονται να κολυμπήσουν μέσα στο νερό, απλά να προσπαθούν να «επιπλέουν».

Σύμφωνα με τον ίδιο, αν νιώσετε ότι δυσκολεύεστε, ενώ κολυμπάτε, κάντε τα εξής:

Ξαπλώστε ανάσκελα στο νερό με το κεφάλι σας προς τα πίσω. Να φροντίσετε τα αυτιά σας να είναι βυθισμένα

Χρησιμοποιείστε τα χέρια και τα πόδια σας για να σταθεροποιηθείτε

Ηρεμήστε και αφήστε την αναπνοή σας να επανέλθει σε φυσιολογικό ρυθμό.

«Τότε και μόνο τότε, που θα έχετε συνηθίσει το νερό και η αναπνοή σας θα είναι σταθερή, μπορείτε να φωνάξετε για βοήθεια ή να συνεχίσετε το κολύμπι προς την στεριά»

Την Τρίτη, το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε την πιο ζεστή ημέρα του Μαΐου με θερμοκρασίες που έφτασαν τους 35,1 °C στο Λονδίνο, και ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 34 °C σε άλλες περιοχές.

Διαβάστε επίσης