Πιερρακάκης: «Παρακολουθούμε τις τιμές στην αμόλυβδη και θα παρέμβουμε αν χρειαστεί»

Snapshot Ο Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε ότι «παρακολουθούμε τις τιμές της αμόλυβδης βενζίνης και θα παρέμβουμε αν κριθεί απαραίτητο».

Έχει ληφθεί οριζόντιο μέτρο για το ντίζελ λόγω της πληθωριστικής του επίδρασης στην οικονομία.

Ο πληθωρισμός αντιμετωπίζεται με στοχευμένα μέτρα, όπως για λιπάσματα και καύσιμα, σύμφωνα με την κατεύθυνση της Κομισιόν.

Η πτώση των τιμών του πετρελαίου δεν αναμένεται γρήγορη λόγω γεωπολιτικών και ενεργειακών παραγόντων.

Περίπου 830 εκατ. ευρώ διοχετεύονται στην κοινωνία μέσω μέτρων στήριξης, με έμφαση σε ενοικιαστές, συνταξιούχους και οικογένειες, ενώ η ΔΕΘ θα παρουσιάσει τον σχεδιασμό για περαιτέρω μέτρα.

«Είμαστε πάνω από το πρόβλημα, βλέπουμε που είναι η τιμή της βενζίνης. Ανάλογα θα πράξουμε, ανάλογα δηλαδή με το πρόβλημα και σε συνάρτηση με το τι έχουμε μπροστά μας».

Αυτό δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, προσθέτοντας ότι στο πλαίσιο των στοχευμένων μέτρων, το ένα οριζόντιο που έχει ληφθεί, αφορά στο ντίζελ. Αυτό έγινε, σύμφωνα με τον υπουργό, διότι αυτό δρα πληθωριστικά στην οικονομία.

Ο ίδιος είπε ότι ο πληθωρισμός αποτελεί πρόβλημα και η Ελλάδα επιλέγει, όπως και η Κομισιόν ως κατεύθυνση, μέτρα τα οποία είναι στοχευμένα, παραμετροποιημένα, όπως για τα λιπάσματα, όπως για την αμόλυβδη. Ειδικά για το ντίζελ, πρόσθεσε πως έχει αξιολογηθεί ότι «θέλουμε ένα οριζόντιο μέτρο γιατί περνάει στον πληθωρισμό γρηγορότερα. Είναι στις εφοδιαστικές αλυσίδες, είναι στις επιχειρήσεις. 'Αρα, ξεκινήσαμε κάνοντας αυτό και το αξιολογούμε με βάση που είναι οι τιμές του πετρελαίου. Όταν ερχόμουν εδώ ήταν στα 95 (δολάρια ανά βαρέλι)».

Σχετικά δε με μια πιθανή αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου, ο υπουργός δεν εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος, δηλώνοντας ότι «αν με ρωτάτε, αν θα πέσει γρήγορα στα 70, σας απαντώ ειλικρινά και κάθετα ότι δεν πιστεύω ότι θα πέσει γρήγορα. Γιατί, το λέω αυτό; Γιατί το τι θα συμβεί στην αξιολόγηση έχει να κάνει με το βάθος της ζημιάς που έχει συντελεστεί, τις ενεργειακές υποδομές της περιοχής, έχει να κάνει με το καθεστώς που θα υπάρχει μετά στα Στενά, το αν οι αγορές θα ενσωματώσουν στην τιμή στοιχεία ρίσκου τέτοια που θα σηκώσουν την τιμή λίγο παραπάνω. 'Αρα, θα δούμε πτώση, αν ανοίξουν τα Στενά, δεν θα δούμε τόση πτώση, τόσο γρήγορα. Όλα αυτά λοιπόν πρέπει να τα συμπεριλάβουμε στην αξιολόγησή μας και στο πως θα αντιδράσουμε ως Ελλάδα και ως ευρωπαϊκές κοινωνίες».

«Περίπου 830 εκατ. ευρώ διοχετεύονται στην κοινωνία»

Για τα μέτρα στήριξης των πολιτών, ο κ. Πιερρακάκης επανέλαβε ότι είναι περίπου 830 εκατ. ευρώ, τα οποία διοχετεύονται στην κοινωνία. Προσθέτοντας ότι «αυτό το οποίο κοιτάζουμε είναι ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος να στηρίξεις την κοινωνία. Είτε πάμε στα συγκεκριμένα μέτρα είτε ευρύτερα, στηρίζεις την κοινωνία από τα χρήματα που έχεις, όχι από αυτά που δεν έχεις. Ο διαθέσιμος δημοσιονομικός χώρος, ιδανικά με μόνιμα μέτρα πριν πάμε στα άμεσα μέτρα της ενέργειας διοχετεύεται στην κοινωνία. Είδατε τα μέτρα που ανακοινώσαμε. Διευρύναμε το πόσο στηρίζουμε τον κόσμο στα ενοίκια, πάμε στο 86% των ενοικιαστών, αυξήσαμε την περίμετρο για τους συνταξιούχους, τα 300 ευρώ που πηγαίνουν στους συνταξιούχους και διευρύναμε επίσης την περίμετρο. Έχουμε και κάποια μέτρα, τα οποία είναι στοχευμένα. Τα 150 ευρώ για παράδειγμα που πάνε στο 80% των οικογενειών, στόχος είναι να δοθούν τον Ιούνιο. Αυτό είναι ένα μέτρο προσωρινό, το οποίο αφορά την συγκεκριμένη συγκυρία..».

Τέλος, σχετικά με τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ τον προσεχή Σεπτέμβριο, ο υπουργός δήλωσε ότι «με την Κομισιόν πλέον διαπραγματευόμαστε χώρο, διαπραγματευόμαστε ποσό, το οποίο πρέπει να γυρίσει πίσω στην κοινωνία, υπό αυτή την έννοια η ΔΕΘ είναι αυτή που ήταν. Κάνουμε έναν βέλτιστο σχεδιασμό ως προς το περιεχόμενο, συζητάει το οικονομικό επιτελείο και όσο θα πλησιάζουμε προς τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού τον Σεπτέμβριο θα είναι πιο σαφές το περίγραμμα».

