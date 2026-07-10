Τουρκία: Προκλητική ανάρτηση για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί - «Σύμβολο της άλωσης»

Ο υπουργός Πολιτισμού της Τουρκίας πανηγυρίζει για την 6η μαύρη επέτειο από τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, μια απόφαση που αποτελεί ανοικτή πρόκληση προς όλο τον πολιτισμένο κόσμο που αναγνωρίζει τη μοναδική αξία και την οικουμενικότητα του μνημείου

Newsbomb

Τουρκία: Προκλητική ανάρτηση για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί - «Σύμβολο της άλωσης»
People break their fast after dusk during the Muslim holy fasting month of Ramadan, outside the iconic Byzantine-era Hagia Sophia mosque, in Istanbul, Turkey, Wednesday, Feb. 25, 2026.(AP Photo/Emrah Gurel)
Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved
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  • Ο υπουργός Πολιτισμού της Τουρκίας, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, γιόρτασε την 6η επέτειο της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί με προκλητική ανάρτηση που αναφέρεται στην «κληρονομιά του Πορθητή» και την «Άλωση».
  • Η ανάρτηση χρησιμοποίησε ρητορική που ενισχύει τον τουρκικό εθνικισμό και περιέγραψε την Αγία Σοφία ως «σύμβολο της Άλωσης» και «μοναδική παρακαταθήκη του Φατίχ Σουλτάν Μεχμέτ».
  • Ο Ερσόι τόνισε ότι συνεχίζονται εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης για να διαφυλαχθεί η Αγία Σοφία και να παραδοθεί στις επόμενες γενιές στην αυθεντική της μορφή.
  • Η επαναλειτουργία της Αγίας Σοφίας ως χώρου λατρείας έγινε με πρωτοβουλία του προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον οποίο ο υπουργός ευχαρίστησε δημόσια.
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Με ανιστόρητες και εθνικιστικές αναφορές στην «κληρονομιά του Πορθητή» και την «Άλωση», ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, επέλεξε να σηματοδοτήσει τη συμπλήρωση της έκτης χρονιάς από τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας, μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, σε τέμενος, σε μια προκλητική ανάρτηση.

Η Αγία Σοφία, πέραν της ιστορικής και συναισθηματικής αξίας για τους Έλληνες και το συμβολισμό της για τους απανταχού Χριστιανούς, είναι μνημείο που ανήκει σε όλη την ανθρωπότητα, ενταγμένη από το 1985 στον κατάλογο των προστατευόμενων μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού της Τουρκίας, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, επανέφερε στο προσκήνιο την ανιστόρητη και μισαλλόδοξη ρητορική της Άγκυρας γύρω από το μνημείο, κάνοντας λόγο για «σύμβολο της Άλωσης» και για «μοναδική παρακαταθήκη του Φατίχ Σουλτάν Μεχμέτ», σε μια αναφορά που στόχο έχει να ενισχύει τον τουρκικό εθνικισμό.

Ο Τούρκος υπουργός αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι συμπληρώνεται ακόμη μία επέτειος από την «ιστορική ημέρα» κατά την οποία, με την υπογραφή του προέδρου της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, η Αγία Σοφία άνοιξε ξανά για λατρευτική χρήση.

Χαρακτηρίζοντας την Αγία Σοφία «σύμβολο της Άλωσης», ο Τούρκος υπουργός δήλωσε:

«Στην Αγία Σοφία, την ανεκτίμητη παρακαταθήκη του Πορθητή Σουλτάνου Μωάμεθ, συνεχίζουμε με μεγάλη ευαισθησία τις πιο εκτεταμένες εργασίες αποκατάστασης στην ιστορία της Τουρκικής Δημοκρατίας, ώστε να διαφυλάξουμε αυτή την ιερή κληρονομιά και να την παραδώσουμε στις επόμενες γενιές με τρόπο που να ανταποκρίνεται στην αυθεντική της μορφή. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου προς τον πρόεδρό μας, κ. Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος πρωτοστάτησε στην επαναλειτουργία της Αγίας Σοφίας ως χώρου λατρείας».

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