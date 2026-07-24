Άνδρες ή γυναίκες; Ποιοι αποβάλλουν περισσότερα αέρια καθημερινά σύμφωνα με νέα μελέτη

Snapshot Η εφαρμογή «Chart Your Fart» κατέγραψε 360.192 αποβολές αερίων από 6.400 συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 14 ετών.

Ο μέσος όρος αποβολής αερίων είναι περίπου 5 φορές την ημέρα, με τους άνδρες και τα άτομα 26-45 ετών να παρουσιάζουν ελαφρώς υψηλότερα επίπεδα.

Η παραγωγή αερίων παρουσιάζει αιχμές μετά το πρωινό, το μεσημεριανό και κυρίως το βράδυ, περίπου μία ώρα μετά το δείπνο.

Η αποβολή αερίων είναι φυσιολογική, αλλά η υπερβολική συχνότητα μπορεί να υποδηλώνει τροφικές ευαισθησίες ή υποκείμενες παθήσεις όπως το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου.

Παράγοντες όπως το κάπνισμα, η τσίχλα, τα ανθρακούχα ποτά και τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες αυξάνουν τη φυσιολογική παραγωγή αερίων. Snapshot powered by AI

Μια πρωτότυπη επιστημονική μελέτη από την Αυστραλία επιχειρεί να δώσει απάντηση σε ένα ερώτημα που, αν και συνοδεύεται συχνά από αμηχανία, αποτελεί βασικό δείκτη της υγείας του πεπτικού μας συστήματος: Πόσες φορές την ημέρα αποβάλλουμε αέρια και πού βρίσκεται το όριο μεταξύ του φυσιολογικού και του υπερβολικού;

Η εφαρμογή «Chart Your Fart»

Προκειμένου να συλλέξουν ακριβή δεδομένα, οι ερευνητές έπρεπε να βρουν έναν διακριτικό τρόπο καταγραφής. Ενώ άλλες ερευνητικές ομάδες στις ΗΠΑ πειραματίστηκαν με «έξυπνα» εσώρουχα με αισθητήρες ή επεμβατικές μεθόδους, η αυστραλιανή ομάδα ανέπτυξε την εφαρμογή για κινητά «Chart Your Fart».

Στη μελέτη συμμετείχαν 6.400 άτομα ηλικίας από 14 ετών και άνω (εξαιρέθηκαν όσοι είχαν κάνει πρόσφατα μεγάλες αλλαγές στη διατροφή τους). Οι συμμετέχοντες κατέγραφαν άμεσα και διακριτικά κάθε αποβολή αερίων, συγκεντρώνοντας συνολικά δεδομένα για 360.192 περιπτώσεις.

Ποιοι αποβάλλουν τα περισσότερα αέρια

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο μέσος όρος ανερχόταν σε 5 φορές την ημέρα. Ωστόσο, ο διάμεσος αριθμός ήταν 3,8, γεγονός που σημαίνει ότι μια μικρότερη ομάδα ατόμων με αυξημένη παραγωγή αερίων ανέβαζε τη συνολική διακύμανση.

Φύλο: Οι άνδρες σημείωσαν ελαφρώς υψηλότερο μέσο όρο σε σχέση με τις γυναίκες (5,2 έναντι 4,8 φορές την ημέρα).

Ηλικία: Οι ηλικίες 26-45 ετών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη συχνότητα (λίγο πάνω από 5 φορές), ενώ οι νεότεροι (14-25 ετών) είχαν τον χαμηλότερο μέσο όρο (4,4 φορές).

Οι ώρες αιχμής: Η παραγωγή αερίων αυξάνεται σταδιακά μέσα στη μέρα, παρουσιάζοντας μικρές εξάρσεις μετά το πρωινό (6:00 - 8:00) και το μεσημεριανό (14:00 - 16:00), ενώ φτάνει στο αιχμή της το βράδυ (20:00 - 22:00), περίπου μία ώρα μετά τη λήψη του δειπνού.

Σημαντικά τα ευρήματα

Ο αριθμός που κατέγραψε η συγκεκριμένη μελέτη είναι χαμηλότερος από παλαιότερες ερευνητικές εκτιμήσεις (οι οποίες έκαναν λόγο για 14 έως 23 φορές), κυρίως επειδή η εφαρμογή κατέγραφε δεδομένα μόνο όσο οι συμμετέχοντες ήταν ξύπνιοι, χάνοντας την δραστηριότητα κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Η αποβολή αερίων αποτελεί απολύτως φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού. Ωστόσο, η υπερβολική συχνότητα μπορεί να αποτελεί ένδειξη τροφικών ευαισθησιών (όπως στη λακτόζη ή τη γλουτένη) ή υποκείμενων παθήσεων, όπως το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, ο υποθυρεοειδισμός ή η βακτηριακή υπερανάπτυξη στο λεπτό έντερο. Παράλληλα, συνήθειες όπως η τσίχλα, τα ανθρακούχα ποτά, αλλά και τροφές πλούσιες σε φυτικές ίνες (όπως τα όσπρια και το μπρόκολο) αυξάνουν φυσιολογικά την παραγωγή αερίων.

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