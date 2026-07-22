Αντιμετώπιση τσιμπημάτων κουνουπιών: Σάλιο, αλοιφή, θερμότητα ή παγοκύστη; - Γιατρός εξηγεί

Snapshot Τα τσιμπήματα κουνουπιών προκαλούν φαγούρα λόγω της αντίδρασης του ανοσοποιητικού συστήματος στην πρωτεΐνη του σάλιου του εντόμου.

Η εφαρμογή δροσιστικής αλοιφής, παγοκύστης ή σάλιου μπορεί να μειώσει τον κνησμό, ενώ η θερμότητα περίπου 51°C για λίγα δευτερόλεπτα μπορεί να διασπάσει τις ερεθιστικές ουσίες.

Δεν πρέπει να ξύνεται το τσίμπημα για να αποφευχθεί ο κίνδυνος φλεγμονής και μόλυνσης από βακτήρια.

Σε περίπτωση μεγάλου, κόκκινου και ζεστού οιδήματος ή άλλων σοβαρών συμπτωμάτων, απαιτείται ιατρικός έλεγχος.

Η προστασία από τα κουνούπια επιτυγχάνεται με μακριά ρούχα, ενσωμάτωση μπατζακιών στις κάλτσες, καπέλο και χρήση αντικουνουπικών σπρέι που πρέπει να ανανεώνονται συχνά. Snapshot powered by AI

Κανένα καλοκαίρι δεν περνά χωρίς τα μικρά εξογκώματα σε χέρια και πόδια από τα τσιμπήματα κουνουπιών. Είναι ενοχλητικά, επειδή η φαγούρα μάς τα υπενθυμίζει συνεχώς. Γιατρός εξηγεί στο γερμανικό Focus τι μπορεί να βοηθήσει.

Μια ήρεμη καλοκαιρινή βραδιά δίπλα στη θάλασσα ή τη λίμνη θα μπορούσε να είναι απόλυτα χαλαρωτική, αν δεν υπήρχαν τα κουνούπια που πετούν γύρω μας αναζητώντας το επόμενο «γεύμα αίματος».

Όταν καταφέρουν να μας τσιμπήσουν, το καταλαβαίνουμε αμέσως.

«Όταν το κουνούπι τσιμπά, εισάγει στον οργανισμό μια πρωτεΐνη, στην οποία αντιδρά το σώμα», εξηγεί η Γκαμπριέλε Γκροτ, επικεφαλής ιατρός του Κέντρου Επειγόντων και Επείγουσας Ιατρικής της Schön Klinik Hamburg-Eilbek.

Το ανοσοποιητικό σύστημα αναγνωρίζει αυτή την πρωτεΐνη ως ξένη ουσία και απελευθερώνει ισταμίνη για να την αντιμετωπίσει. Αυτό προκαλεί ερεθισμό στις νευρικές απολήξεις και τότε αισθανόμαστε:

«Κάτι με φαγουρίζει!».

Σύμφωνα με τη γιατρό, οι αντιδράσεις στα τσιμπήματα κουνουπιών διαφέρουν σημαντικά από άνθρωπο σε άνθρωπο.

«Σε κάποιους δεν φαίνεται σχεδόν τίποτα, ενώ άλλοι αντιδρούν έντονα ακόμη και σε ένα μόνο τσίμπημα, με οίδημα, δηλαδή συσσώρευση υγρού στην περιοχή».

Μια μεγάλη διόγκωση μπορεί επίσης να οφείλεται στο γεγονός ότι μια συγκεκριμένη περιοχή του δέρματος έχει δεχθεί πολλά τσιμπήματα.

Το κρύο βοηθά

Τι μπορεί να κάνει κάποιος όταν τον έχουν τσιμπήσει κουνούπια και αισθάνεται έντονη φαγούρα;

Χρήσιμη είναι μια δροσιστική, αντιαλλεργική αλοιφή, όπως συμβουλεύει η Γκροτ. Αυτή μπλοκάρει τους υποδοχείς ισταμίνης στο δέρμα και μειώνει τον κνησμό.

Εναλλακτικά, μπορεί να εφαρμοστεί στην περιοχή μια παγοκύστη τυλιγμένη σε πετσέτα. Αν δεν υπάρχει τίποτα διαθέσιμο, «λίγο σάλιο πάνω στο τσίμπημα δεν κάνει κακό, καθώς η υγρασία δροσίζει επίσης την περιοχή», αναφέρει η γιατρός.

Μπορεί επίσης να δοκιμαστεί το αντίθετο: η θερμότητα. Οι ειδικές συσκευές αντιμετώπισης τσιμπημάτων απελευθερώνουν θερμότητα και τοποθετούνται για λίγα δευτερόλεπτα πάνω στο δέρμα. Στόχος είναι να διασπαστούν οι ερεθιστικές ουσίες από το σάλιο του εντόμου και να περιοριστεί η φαγούρα.

Το γερμανικό ίδρυμα Stiftung Warentest αναφέρει μελέτη σύμφωνα με την οποία η μέθοδος λειτουργεί όταν εφαρμόζεται θερμοκρασία περίπου 51 βαθμών Κελσίου για πέντε δευτερόλεπτα στο σημείο του τσιμπήματος.

Μην ξύνετε το τσίμπημα

Όσο έντονη κι αν είναι η φαγούρα, το ξύσιμο με τα νύχια δεν αποτελεί καλή λύση, ακόμη κι αν προσωρινά ο πόνος μειώνει την αίσθηση του κνησμού.

«Στα χέρια μας υπάρχουν πάντα βακτήρια. Αν ξύσουμε το τσίμπημα και ανοίξει η πληγή, μπορούν να εισχωρήσουν και να προκαλέσουν φλεγμονή», προειδοποιεί η Γκροτ.

Αυτό μπορεί να συμβεί, για παράδειγμα, αν στρεπτόκοκκοι περάσουν στο δέρμα. Τότε το σημείο του τσιμπήματος μπορεί να πρηστεί σημαντικά και να συνοδεύεται από πυρετό, ρίγη και αίσθημα αδιαθεσίας. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται ιατρικός έλεγχος.

Γενικά, όποιος ανησυχεί από την εικόνα ενός τσιμπήματος καλό είναι να ζητήσει τη γνώμη γιατρού.

«Αν έχω ένα τσίμπημα μεγέθους παλάμης, που είναι κόκκινο και ζεστό, πρέπει οπωσδήποτε να πάω στον γιατρό», λέει η Γκροτ.

Η γιατρός συνιστά επίσης να μην εκτίθενται τα τσιμπήματα στην έντονη ηλιακή ακτινοβολία, καθώς η υπεριώδης ακτινοβολία προκαλεί επιπλέον ερεθισμό στο δέρμα.

Βάλτε τα μπατζάκια μέσα στις κάλτσες

Το καλύτερο είναι να μην επιτρέψουμε εξαρχής στα κουνούπια να έχουν πρόσβαση στο «γεύμα» τους.

Μια καλή αρχή είναι να αφήνουμε όσο το δυνατόν λιγότερα σημεία του σώματος ακάλυπτα, φορώντας μακριά ρούχα. Όσοι θέλουν να προστατευτούν περισσότερο μπορούν ακόμη και να βάζουν τα μπατζάκια μέσα στις κάλτσες και να φορούν καπέλο, ώστε να προστατεύουν και το τριχωτό της κεφαλής.

Υπάρχουν επίσης αντικουνουπικά σπρέι, με δραστικές ουσίες τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν στο δέρμα και στα ρούχα για να κρατούν τα έντομα μακριά.

«Ιδιαίτερα όταν κάποιος ιδρώνει πολύ, πρέπει να τα ανανεώνει αρκετές φορές την ημέρα», συμβουλεύει η Γκροτ, καθώς διαφορετικά η προστατευτική τους δράση μειώνεται.

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