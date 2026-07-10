Ένα τσίμπημα σφήκας συνήθως δεν είναι επικίνδυνο εκτός αν εμφανιστούν αυτά τα συμπτώματα

Τι να κάνετε μετά από τσίμπημα σφήκας: Πρώτες βοήθειες, πρήξιμο και σημάδια αλλεργίας.

Newsbomb

Ένα τσίμπημα σφήκας συνήθως δεν είναι επικίνδυνο εκτός αν εμφανιστούν αυτά τα συμπτώματα
Bigstock®
ΕΥ ΖΗΝ
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Ένα τσίμπημα σφήκας συνήθως προκαλεί ξαφνικό πόνο, ερυθρότητα, κνησμό και πρήξιμο γύρω από το σημείο του τσιμπήματος.

Οι περισσότερες αντιδράσεις είναι ήπιες και βελτιώνονται με απλές πρώτες βοήθειες, αλλά ένα τσίμπημα σφήκας μπορεί να είναι επικίνδυνο εάν προκαλέσει σοβαρή αλλεργική αντίδραση.

Τι πρέπει να κάνετε αμέσως μετά από ένα τσίμπημα σφήκας

  1. Απομακρυνθείτε από την περιοχή, επειδή οι σφήκες μπορούν να τσιμπήσουν περισσότερες από μία φορές και μπορεί να βρίσκονται ακόμα κοντά
  2. Πλύνετε απαλά την περιοχή του τσιμπήματος με σαπούνι και νερό
  3. Εάν φαίνεται κεντρί, αφαιρέστε το προσεκτικά, αν και οι σφήκες συνήθως δεν το αφήνουν πίσω τους όπως μπορούν οι μέλισσες
  4. Εφαρμόστε μια κρύα κομπρέσα ή μια τυλιγμένη παγοκύστη για 10-20 λεπτά, για να μειώσετε τον πόνο και το πρήξιμο
  5. Εάν το τσίμπημα είναι σε ένα χέρι ή πόδι, σηκώστε το άκρο όποτε είναι δυνατόν
  6. Αποφύγετε το ξύσιμο, το σφίξιμο ή το κόψιμο του δέρματος. Αυτά μπορούν να επιδεινώσουν τον ερεθισμό ή να αυξήσουν τον κίνδυνο μόλυνσης

Πώς μπορείτε να ανακουφίσετε τον πόνο, τον κνησμό και το πρήξιμο

Ο πόνος και το πρήξιμο συχνά υποχωρούν σε διάστημα λίγων ωρών. Για την ενόχληση, απλά αναλγητικά φάρμακα μπορεί να βοηθήσουν εάν είναι ασφαλή για εσάς και χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την ετικέτα.

Για κνησμό ή τοπικό ερεθισμό, ένας φαρμακοποιός μπορεί να συστήσει ένα από του στόματος αντισταμινικό ή μια ήπια κρέμα υδροκορτιζόνης για μικρό χρονικό διάστημα. Μην χρησιμοποιείτε κρέμα στεροειδών σε πληγωμένο ή μολυσμένο δέρμα, εκτός εάν σας το συστήσει.

Μια μεγαλύτερη τοπική αντίδραση μπορεί να προκαλέσει πρήξιμο που εξαπλώνεται πέρα από το σημείο του τσιμπήματος και επιδεινώνεται σε διάστημα 1-2 ημερών. Αυτό μπορεί να φαίνεται ανησυχητικό, αλλά δεν αποτελεί πάντα επείγουσα ανάγκη εάν δεν υπάρχουν συμπτώματα αλλεργίας σε ολόκληρο το σώμα. Η ιατρική συμβουλή εξακολουθεί να είναι λογική εάν το πρήξιμο είναι σοβαρό, επώδυνο, κοντά στο μάτι ή περιορίζει την κίνηση.

Πότε ένα τσίμπημα σφήκας αποτελεί επείγουσα ανάγκη;

Καλέστε αμέσως το 166 εάν τα συμπτώματα υποδηλώνουν αναφυλαξία. Πρόκειται για μια σοβαρή αλλεργική αντίδραση που μπορεί να αναπτυχθεί γρήγορα μετά από ένα τσίμπημα.

Τα προειδοποιητικά σημάδια είναι:

  • Δυσκολία στην αναπνοή ή συριγμός
  • Πρήξιμο στα χείλη, τη γλώσσα, τον λαιμό ή το πρόσωπο
  • Σφίξιμο στον λαιμό ή στο στήθος
  • Ζάλη, λιποθυμία ή σύγχυση
  • Εκτεταμένη κνίδωση ή έξαψη
  • Ταχύς καρδιακός παλμός
  • Ναυτία, έμετος ή κοιλιακές κράμπες
  • Αιφνίδια αδυναμία ή κατάρρευση

Εάν στο άτομο έχει συνταγογραφηθεί επινεφρίνη, χρησιμοποιήστε την αμέσως σύμφωνα με τις οδηγίες και καλέστε το 166. Τα συμπτώματα μπορεί να επιστρέψουν μετά την αρχική βελτίωση.

Πότε πρέπει να επικοινωνήσετε με γιατρό

Επικοινωνήστε με γιατρό εάν υπάρχει:

  • πόνος, ερυθρότητα και πρήξιμο που επιδεινώνονται μετά τις πρώτες δύο ημέρες
  • πύον
  • πυρετός
  • κόκκινες ραβδώσεις
  • αυξανόμενη θερμότητα
  • εξαπλούμενη ευαισθησία

Αυτά μπορεί να υποδηλώνουν λοίμωξη.

Η ιατρική συμβουλή είναι επίσης σημαντική μετά από τσιμπήματα στο στόμα ή τον λαιμό, πολλαπλά τσιμπήματα, ένα τσίμπημα σε ένα μικρό παιδί ή οποιοδήποτε τσίμπημα σε κάποιον με γνωστή σοβαρή αλλεργία σε τσιμπήματα εντόμων.

σφηκα τραβαει το κεντρι μετα απο τσιμπημα

Πώς μπορείτε να αποφύγετε ένα ακόμη τσίμπημα σφήκας

  1. Μην χτυπάτε τις σφήκες για να τις διώξετε, επειδή οι απότομες κινήσεις μπορεί να τις προκαλέσουν
  2. Καλύψτε γλυκά ποτά και φαγητό σε εξωτερικούς χώρους
  3. Κρατήστε τα δοχεία κλειστά
  4. Φορέστε παπούτσια σε εξωτερικούς χώρους
  5. Αποφύγετε τα έντονα αρώματα όταν τρώτε σε εξωτερικούς χώρους

Εάν υπάρχει φωλιά κοντά στο σπίτι σας, μην προσπαθήσετε να την αφαιρέσετε μόνοι σας. Η επαγγελματική αφαίρεση είναι ασφαλέστερη.

Συχνές Ερωτήσεις

Πρέπει να βάλω ξίδι ή μαγειρική σόδα σε ένα τσίμπημα σφήκας;

Κρύες κομπρέσες, σαπούνι και νερό, αναλγητικά και αντισταμινικά είναι πιο αξιόπιστα. Οι σπιτικές θεραπείες μπορεί να ερεθίσουν το δέρμα και δεν πρέπει να καθυστερήσουν την επείγουσα περίθαλψη εάν εμφανιστούν συμπτώματα αλλεργίας.

Πόσο καιρό παραμένει πρησμένο ένα τσίμπημα σφήκας;

Ήπιο πρήξιμο μπορεί να βελτιωθεί μέσα σε λίγες ώρες. Το μεγαλύτερο τοπικό πρήξιμο μπορεί να διαρκέσει αρκετές ημέρες. Ζητήστε συμβουλή εάν το πρήξιμο είναι σοβαρό, εξαπλώνεται γρήγορα ή συνοδεύεται από πυρετό ή πύον.

Μπορείτε να γίνω αλλεργικός ενώ με έχει ξανατσιμπήσει σφήκα παλιότερα χωρίς πρόβλημα;

Ναι. Ο κίνδυνος αλλεργίας μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Μια παρελθούσα ήπια αντίδραση δεν εγγυάται ότι κάθε μελλοντικό τσίμπημα θα είναι ήπιο.

Συμπέρασμα

Μετά από ένα τσίμπημα σφήκας, απομακρυνθείτε, πλύνετε την περιοχή, εφαρμόστε μια κρύα κομπρέσα και αντιμετωπίστε τον πόνο ή τον κνησμό με ασφαλείς μη συνταγογραφούμενες επιλογές. Τα περισσότερα τσιμπήματα βελτιώνονται χωρίς ιατρική περίθαλψη.

Η προτεραιότητα είναι η αναγνώριση των σημαδιών κινδύνου. Η δυσκολία στην αναπνοή, το πρήξιμο στον λαιμό ή στο πρόσωπο, η εκτεταμένη κνίδωση, η λιποθυμία και η κατάρρευση θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως επείγουσα περίπτωση.

Πηγές:
mayoclinic.org (1)
mayoclinic.org (2)
clevelandclinic.org
nhs.uk
hopkinsmedicine.org

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