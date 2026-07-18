Ιός Δυτικού Νείλου: Τι συμβαίνει εάν σας τσιμπήσει κουνούπι;

Snapshot Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται από τσιμπήματα μολυσμένων κουνουπιών και συνήθως προκαλεί ήπια συμπτώματα ή καθόλου συμπτώματα.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, ο ιός μπορεί να προκαλέσει σοβαρή νευρολογική νόσο όπως μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα ή οξεία χαλαρή παράλυση.

Τα προειδοποιητικά σημάδια σοβαρής νόσου περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, σοβαρό πονοκέφαλο, δυσκαμψία αυχένα, σύγχυση, μυϊκή αδυναμία και παράλυση, και απαιτούν άμεση ιατρική φροντίδα.

Οι ηλικιωμένοι και άτομα με εξασθενημένη ανοσία ή άλλες σοβαρές παθήσεις διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής νόσου.

Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία ή εμβόλιο για τον ιό, και η πρόληψη μέσω αποφυγής τσιμπημάτων κουνουπιών και μείωσης των εστιών αναπαραγωγής των κουνουπιών είναι η καλύτερη προστασία. Snapshot powered by AI

Ο ιός του Δυτικού Νείλου είναι μια λοίμωξη που μεταδίδεται από κουνούπια και συχνά δεν προκαλεί καθόλου συμπτώματα. Όταν εμφανίζονται συμπτώματα, συνήθως μοιάζουν με γριπώδη ασθένεια, αλλά σε σπάνιες περιπτώσεις ο ιός μπορεί να επηρεάσει τον εγκέφαλο, τον νωτιαίο μυελό και τα νεύρα.

Η λοίμωξη μεταδίδεται συχνότερα από τσιμπήματα μολυσμένων κουνουπιών, ειδικά κατά τους θερμότερους μήνες, όταν η δραστηριότητα των κουνουπιών είναι υψηλότερη.

Τι συμβαίνει μετά από ένα τσίμπημα κουνουπιού;

Μετά από ένα τσίμπημα μολυσμένου κουνουπιού, τα συμπτώματα συνήθως ξεκινούν μέσα σε λίγες ημέρες, αλλά μπορεί να χρειαστούν έως και δύο εβδομάδες για να εμφανιστούν. Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν ποτέ ότι έχουν μολυνθεί επειδή το ανοσοποιητικό σύστημα ελέγχει τον ιό χωρίς να προκληθεί αισθητή ασθένεια.

Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, αυτά συνήθως είναι:

Πυρετός

Πονοκέφαλος

Πόνοι στο σώμα

Πόνος στις αρθρώσεις

Κόπωση

Έμετος ή διάρροια

Εξάνθημα

Οι περισσότεροι με ήπια νόσο του Δυτικού Νείλου αναρρώνουν πλήρως, αλλά η κόπωση και η αδυναμία μπορεί να διαρκέσουν εβδομάδες ή και μήνες.

Πότε ο ιός του Δυτικού Νείλου γίνεται σοβαρός;

Ο ιός του Δυτικού Νείλου γίνεται σοβαρός όταν επηρεάζει το κεντρικό νευρικό σύστημα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα ή μια αδυναμία που μοιάζει με πολιομυελίτιδα και ονομάζεται οξεία χαλαρή παράλυση.

Τα προειδοποιητικά σημάδια έκτακτης ανάγκης είναι:

Υψηλός πυρετός

Σοβαρός πονοκέφαλος

Δυσκαμψία στον αυχένα

Σύγχυση ή αποπροσανατολισμός

Τρέμουλο ή σπασμοί

Μυϊκή αδυναμία

Αλλαγές στην όραση

Μούδιασμα

Παράλυση

Δυσκολία να παραμείνεις ξύπνιος

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτά τα συμπτώματα χρήζουν επείγουσας ιατρικής φροντίδας. Η σοβαρή νόσος του Δυτικού Νείλου είναι ασυνήθιστη, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε νοσηλεία, μακρά ανάρρωση, μόνιμα νευρολογικά προβλήματα ή θάνατο.

Ποιος διατρέχει μεγαλύτερο κίνδυνο σοβαρής ασθένειας;

Οποιοσδήποτε μπορεί να κολλήσει τον ιό του Δυτικού Νείλου, αλλά η σοβαρή ασθένεια είναι πιο πιθανή σε ηλικιωμένους και σε άτομα με ορισμένες ιατρικές παθήσεις. Ο κίνδυνος είναι υψηλότερος σε άτομα με:

εξασθενημένη ανοσία

καρκίνο

διαβήτη

υπέρταση

νεφρική νόσο

ανοσοκαταστολή λόγω μεταμόσχευσης οργάνων

Η ηλικία έχει επίσης σημασία. Οι ηλικιωμένοι ενήλικες είναι πιο πιθανό να εμφανίσουν νευρολογικές επιπλοκές εάν μολυνθούν.

Πώς διαγιγνώσκεται ο ιός του Δυτικού Νείλου;

Οι γιατροί μπορεί να υποψιαστούν τον ιό του Δυτικού Νείλου με βάση τα συμπτώματα, την έκθεση στα κουνούπια, την εποχή και την τοπική δραστηριότητα του ιού. Οι εξετάσεις αίματος ή οι εξετάσεις εγκεφαλονωτιαίου υγρού μπορούν να βοηθήσουν στην επιβεβαίωση της λοίμωξης, ειδικά όταν υπάρχουν νευρολογικά συμπτώματα.

Οι εξετάσεις είναι πιο σημαντικές όταν η ασθένεια είναι σοβαρή, ασυνήθιστη, επίμονη ή εμπλέκει το νευρικό σύστημα. Οι ήπιες περιπτώσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν με βάση τα συμπτώματα και την κλινική κρίση του γιατρού.

Πώς αντιμετωπίζεται ο ιός του Δυτικού Νείλου;

Δεν υπάρχει συγκεκριμένο φάρμακο, που να σκοτώνει τον ιό του Δυτικού Νείλου. Τα αντιβιοτικά δεν λειτουργούν επειδή πρόκειται για ιογενή λοίμωξη.

Η ήπια ασθένεια συνήθως αντιμετωπίζεται με ανάπαυση, υγρά και ανακούφιση από τον πόνο ή τον πυρετό. Η σοβαρή ασθένεια μπορεί να απαιτεί νοσοκομειακή περίθαλψη, ενδοφλέβια υγρά, υποστήριξη αναπνοής, έλεγχο των επιληπτικών κρίσεων, αποκατάσταση και θεραπεία επιπλοκών.

Μην καθυστερείτε τη φροντίδα εάν εμφανιστούν νευρολογικά συμπτώματα. Η έγκαιρη ιατρική αξιολόγηση είναι σημαντική, παρόλο που η θεραπεία είναι υποστηρικτική.

Μπορεί να προληφθεί ο ιός του Δυτικού Νείλου;

Η καλύτερη πρόληψη είναι η αποφυγή τσιμπημάτων κουνουπιών. Χρησιμοποιήστε εντομοαπωθητικό, φορέστε μακριά μανίκια και παντελόνια όταν τα κουνούπια είναι ενεργά και διατηρήστε τις σήτες παραθύρων και θυρών σε καλή κατάσταση.

Αφαιρέστε το στάσιμο νερό από κουβάδες, πιατάκια φυτών, υδρορροές και άλλα δοχεία όπου μπορούν να αναπαραχθούν τα κουνούπια. Όταν οι τοπικές υγειονομικές αρχές αναφέρουν δραστηριότητα του Δυτικού Νείλου, λάβετε επιπλέον προφυλάξεις από το σούρουπο μέχρι την αυγή, όταν πολλά κουνούπια που μεταδίδουν τον ιό είναι ενεργά.

Συμπέρασμα

Οι περισσότερες λοιμώξεις από τον ιό του Δυτικού Νείλου είναι ήπιες, αλλά η ασθένεια μπορεί να γίνει σοβαρή όταν επηρεάζει τον εγκέφαλο, τον νωτιαίο μυελό ή τα νεύρα. Ο πυρετός με πονοκέφαλο και πόνους στο σώμα μπορεί να είναι διαχειρίσιμος, αλλά η σύγχυση, η δυσκαμψία του αυχένα, το τρέμουλο, η αδυναμία και η παράλυση είναι επείγοντα προειδοποιητικά σημάδια.

Επειδή δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεραπεία ή εμβόλιο για τον άνθρωπο, η πρόληψη παραμένει η ισχυρότερη προστασία: αποφύγετε τα τσιμπήματα κουνουπιών, μειώστε τα στάσιμα νερά και δράστε γρήγορα εάν εμφανιστούν σοβαρά συμπτώματα.

Πηγές:

cdc.gov

who.int