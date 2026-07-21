Ένωση στο σαφράνι (κρόκος) στοχεύει σε μία από τις πιο συχνές παθήσεις του ήπατος στον κόσμο

Κρόκος (σφράνι) και λιπώδης νόσος του ήπατος: Τι ανέδειξε μια νέα μελέτη.

Newsbomb

Ένωση στο σαφράνι (κρόκος) στοχεύει σε μία από τις πιο συχνές παθήσεις του ήπατος στον κόσμο
ΥΓΕΙΑ
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Μια νέα εργαστηριακή και πειραματική μελέτη έδειξε, ότι μια ένωση που προέρχεται από τον κρόκο, η κροκίνη II (crocin II), μπορεί να βοηθήσει στην μείωση του λίπους στο ήπαρ σε άτομα με στεατωτική νόσο του ήπατος η οποία σχετίζεται με μεταβολική δυσλειτουργία, μια πάθηση γνωστή από τα αρχικά της MASLD (metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease).

Αυτός είναι ο σύγχρονος όρος για τη λιπώδη νόσο του ήπατος, όταν αυτή συνδέεται με μεταβολικούς παράγοντες κινδύνου, όπως η παχυσαρκία, η αντίσταση στην ινσουλίνη, ο διαβήτης τύπου 2, τα υψηλά τριγλυκερίδια και η υπέρταση.

Το εύρημα είναι πολλά υποσχόμενο, αλλά ΔΕΝ αποτελεί απόδειξη, ότι η κατανάλωση κρόκου ή η λήψη συμπληρωμάτων κρόκου θεραπεύει την λιπώδη νόσο του ήπατος στους ανθρώπους. Η έρευνα έγινε σε κύτταρα και ποντίκια, όχι σε ανθρώπους ασθενείς.

Τι διαπίστωσε η νέα μελέτη

Οι ερευνητές εξέτασαν 70 μικρά μόρια, που βρίσκονται στον κρόκο και ταυτοποίησαν την κροκίνη II ως το ισχυρότερο υποψήφιο μόριο για σύνδεση με την ANGPTL8, μια πρωτεΐνη που παράγεται από το ήπαρ και εμπλέκεται στον μεταβολισμό του λίπους και τη φλεγμονή.

Σε πειράματα σε κύτταρα, η κροκίνη II φάνηκε να βοηθά στη διάσπαση της ANGPTL8 μέσω του συστήματος αυτοφαγίας-λυσοσώματος του κυττάρου, δηλαδή της εσωτερικής οδού ανακύκλωσης του κυττάρου. Όταν αυτό το σύστημα καθαρισμού μπλοκαρίστηκε, η ένωση δεν λειτουργούσε πλέον με τον ίδιο τρόπο.

Στη συνέχεια, η ομάδα δοκίμασε την Crocin II σε αρσενικά ποντίκια, που τράφηκαν με δίαιτα υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, ώστε να τους προκληθεί MASLD. Σε σύγκριση με ποντίκια που δεν είχαν υποβληθεί σε θεραπεία, εκείνα που έλαβαν κροκίνη ΙΙ είχαν λιγότερο λίπος στο ήπαρ, χαμηλότερα ηπατικά ένζυμα, βελτιωμένα λιπίδια στο αίμα και καλύτερους δείκτες αντίστασης στην ινσουλίνη. Οι ερευνητές ανέφεραν επίσης ότι δεν υπήρχε εμφανής βλάβη στα νεφρά, την καρδιά ή τον σπλήνα κατά τη διάρκεια της σύντομης περιόδου μελέτης.

Γιατί έχει σημασία η πρωτεΐνη ANGPTL8;

Η πρωτεΐνη ANGPTL8 μελετάται, επειδή φαίνεται να επηρεάζει τα τριγλυκερίδια, τον χειρισμό της χοληστερόλης και τη φλεγμονή. Στη MASLD, αυτές οι οδοί έχουν σημασία, επειδή το ήπαρ εκτίθεται σε υπερβολικό λίπος, μεταβολικό στρες και φλεγμονώδη σήματα.

Βοηθώντας στην αποικοδόμηση της ANGPTL8 αντί να την μπλοκάρει απλώς, η Crocin II πιθανώς συνιστά μια νέα στρατηγική ανάπτυξης φαρμάκων. Η ευρύτερη ιδέα είναι ότι ορισμένες φυσικές ενώσεις θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως σημεία εκκίνησης για φάρμακα που στοχεύουν συγκεκριμένες πρωτεΐνες ασθενειών.

Δηλαδή το σαφράνι μπορεί να θεραπεύσει την λιπώδη νόσο του ήπατος;

Όχι! Η μελέτη δοκίμασε την καθαρή Crocin II με ένεση σε ζώα. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό από την κοινή προσθήκη κρόκου στο φαγητό ή την λήψη ενός σχετικού συμπληρώματος χωρίς ιατρική συνταγή.

Το μαγειρικό σαφράνι περιέχει πολλές ενώσεις και η δόση που απορροφάται από την διατροφή δεν είναι η ίδια με μια ελεγχόμενη πειραματική θεραπεία. Τα συμπληρώματα ποικίλλουν επίσης σε ισχύ, καθαρότητα και ασφάλεια. Μερικά μπορεί να αλληλεπιδράσουν με φάρμακα ή να μην είναι ασφαλή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή σε άτομα με ηπατική νόσο.

Προς το παρόν, το σαφράνι θα πρέπει να θεωρείται απλά ως ενδιαφέρον πεδίο έρευνας για την καταπολέμηση της MASLD, όχι ως σπιτική θεραπεία.

κροκος σαφρανι

Τι πρέπει να κάνουν τα άτομα με λιπώδη νόσο του ήπατος;

Η αποδεδειγμένη προσέγγιση παραμένει ο έλεγχος του μεταβολικού κινδύνου. Αυτό σημαίνει:

  • σταδιακή απώλεια βάρους όταν χρειάζεται
  • τακτική σωματική δραστηριότητα
  • λιγότερα ζαχαρούχα ποτά και υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα
  • καλύτερος έλεγχος του διαβήτη
  • διαχείριση της χοληστερόλης και της αρτηριακής πίεσης
  • περιορισμός ή αποφυγή του αλκοόλ

Τα άτομα με λιπώδες ήπαρ θα πρέπει επίσης να ρωτήσουν τον γιατρό τους εάν χρειάζονται αξιολόγηση ίνωσης. Ο κύριος κίνδυνος δεν είναι μόνο το λίπος στο ήπαρ, αλλά η εξέλιξη σε στεατοηπατίτιδα που σχετίζεται με μεταβολική δυσλειτουργία (MASH) και σε φλεγμονή, ουλές, κίρρωση ή καρκίνο του ήπατος.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι η MASLD το ίδιο με την MASH;

Όχι. Η MASLD σημαίνει υπερβολικό λίπος στο ήπαρ που συνδέεται με μεταβολική δυσλειτουργία. Η MASH είναι μια πιο σοβαρή μορφή με φλεγμονή του ήπατος και βλάβη των κυττάρων, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε ίνωση.

Πρέπει να πάρω συμπληρώματα σαφράνι για την υγεία του ήπατος;

Όχι με βάση αυτήν την μελέτη. Όποιος έχει ηπατική νόσο θα πρέπει να ρωτήσει γιατρό πριν χρησιμοποιήσει συμπληρώματα, επειδή ορισμένα προϊόντα μπορούν να βλάψουν το ήπαρ ή να επηρεάσουν τη θεραπεία.

Τι πρέπει να ρωτήσω τον γιατρό μου εάν έχω λιπώδες ήπαρ;

Ρωτήστε εάν έχετε σημάδια ίνωσης, εάν ο διαβήτης ή η χοληστερόλη χρειάζονται αυστηρότερο έλεγχο και εάν οι αλλαγές στον τρόπο ζωής, η φαρμακευτική αγωγή και η εξειδικευμένη ηπατική εξέταση είναι κατάλληλες.

Συμπέρασμα

Νέα έρευνα υποδηλώνει ότι η κροκίνη II, μια ένωση που προέρχεται από το σαφράνι, μπορεί να μειώσει τις αλλαγές στο λιπώδες ήπαρ στα κύτταρα, στοχεύοντας την πρωτεΐνη ANGPTL8 και προωθώντας την διάσπασή της. Είναι μια ενδιαφέρουσα πρώιμη ανακάλυψη, όχι μια ανθρώπινη θεραπεία.

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