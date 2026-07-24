Το «μυστικό όπλο» του Ματ Ντέιμον στην Οδύσσεια: Ποια είναι η κασκαντέρ πίσω από τις σκηνές δράσης

Η Devyn Dalton φωτίζει τον αθέατο κόσμο των stuntwomen και αποδεικνύει πως η πραγματική δύναμη του σινεμά συχνά βρίσκεται πίσω από την κάμερα

Ανθή Κουρεντζή

Το «μυστικό όπλο» του Ματ Ντέιμον στην Οδύσσεια: Ποια είναι η κασκαντέρ πίσω από τις σκηνές δράσης
LIFESTYLE
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  • Η Devyn Dalton είναι η κασκαντέρ που υποδύθηκε τον Οδυσσέα στις σκηνές μάχης της ταινίας «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν.
  • Η Dalton ξεκίνησε καριέρα ως κασκαντέρ το 2011 και ειδικεύεται σε motion capture, υποκριτική και πολεμικές τέχνες.
  • Διατηρεί αυστηρή σωματική προετοιμασία καθημερινά για να είναι πάντα έτοιμη για απαιτητικούς ρόλους κασκαντέρ.
  • Ο Ματ Ντέιμον αναγνώρισε δημόσια τη συμβολή της Dalton, υπογραμμίζοντας τη σημασία των γυναικών κασκαντέρ στον κινηματογράφο.
  • Η Dalton προωθεί την ενδυνάμωση γυναικών με δυνατά σώματα και επιδιώκει να ανοίξει δρόμο για τις γυναίκες στον χώρο των κασκαντέρ.
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Αν είδατε την κινηματογραφική μεταφορά της Οδύσσειας από τον Κρίστοφερ Νόλαν και αναρωτηθήκατε τι έκανε ο Ματ Ντέιμον στο γυμναστήριο για να αποκτήσει τόσο εντυπωσιακούς δικεφάλους, μάλλον κάνετε τη λάθος ερώτηση.

Όταν ο Οδυσσέας έδινε μάχη με τους Λαιστρυγόνες στο δεκαετές ταξίδι του, εκείνη που βρισκόταν στην πρώτη γραμμή της δράσης ήταν στην πραγματικότητα η Devyn Dalton: μια κασκαντέρ ύψους 1,35 μ., η οποία, σύμφωνα με τον Ντέιμον, «είχε τα πιο εντυπωσιακά χέρια που έχω δει ποτέ».

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Η Dalton, γεννημένη στον Καναδά, είναι ηθοποιός, κασκαντέρ, motion-capture artist, voice actor και χορεύτρια. Μιλώντας στη New York Post, είπε ότι ήταν πάντα ερωτευμένη με την κίνηση και την αφήγηση, βρίσκοντας τελικά τον τρόπο να συνδυάσει και τα δύο σε μια εκτενή και εντυπωσιακή καριέρα.

«Συχνά λένε stuntman, αλλά τι γίνεται με τις stuntwomen; Ήταν μια πολύ μακρά διαδρομή για να ανοίξει ο δρόμος», δήλωσε η 34χρονη.

Η μικροσκοπική αλλά πανίσχυρη ηθοποιός έκανε τα πρώτα της βήματα στον κόσμο των κασκαντέρ αμέσως μετά το λύκειο, κερδίζοντας το 2011 τον ρόλο της Cornelia στο Rise of the Planet of the Apes.

ο πλανήτης των πιθήκων

Εκεί μυήθηκε στον κόσμο του motion capture, περνώντας τρεις εβδομάδες εντατικής «εκπαίδευσης πιθήκου» για έναν σωματικά απαιτητικό ρόλο, που απαιτούσε να υποδύεται τον χαρακτήρα της κινούμενη συνεχώς στα τέσσερα.

Αν και παραδέχθηκε πόσο δύσκολο ήταν να αποδώσει τα ωμά συναισθήματα ενός πιθήκου διατηρώντας ταυτόχρονα τόσο αυστηρή σωματική κίνηση, είπε ότι ο συνδυασμός υποκριτικής και σωματικότητας είναι «το αγαπημένο της πράγμα».

Η Dalton συνέχισε να ξεχωρίζει ενσαρκώνοντας και τον Caesar σε ορισμένες σκηνές του Rise.

Καθώς η καριέρα της εξελισσόταν, η Dalton δεν σταμάτησε ποτέ να προπονείται. Το να είναι κανείς stunt double σημαίνει ότι πρέπει να προσθέτει διαρκώς νέες δεξιότητες στο οπλοστάσιό του, από πολεμικές τέχνες μέχρι κινηματογραφικές μάχες και χειρισμό όπλων.

«Σωματικά, είμαι πάντα έτοιμη, γιατί μπορεί να χτυπήσει το τηλέφωνο και πρέπει να είσαι σε ετοιμότητα», δήλωσε στη New York Post. «Μερικές φορές έχεις ειδοποίηση μόλις μιας εβδομάδας».

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Η Dalton εξήγησε ότι πηγαίνει καθημερινά στο γυμναστήριο, είτε πρόκειται για yoga, προπόνηση με βάρη, μποξ ή εξάσκηση με όπλα, ακόμη και όταν δεν έχει γυρίσματα. Ο λόγος είναι απλός: ποτέ δεν ξέρει πότε θα δεχθεί κλήση για δουλειά και πρέπει να παραμένει διαρκώς σε φόρμα κασκαντέρ.

Η συμμετοχή της σε έναν μεγάλο ρόλο στην Οδύσσεια αποτέλεσε την κορύφωση πολυετούς εμπειρίας και μιας φήμης που κέρδισε με κόπο. Η Dalton, η οποία έχτισε την καριέρα της από το μηδέν, χωρίς διασυνδέσεις στη βιομηχανία, τόνισε ότι η εμπιστοσύνη είναι το πιο πολύτιμο κεφάλαιο στον χώρο της.

«Ευκαιρίες σαν κι αυτή έρχονται όταν έχεις χτίσει εμπιστοσύνη και μια ισχυρή φήμη μέσα στη βιομηχανία. Δεν συμβαίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Χρειάζεται πολύς χρόνος και πέρασα ολόκληρη την καριέρα μου προετοιμαζόμενη γι’ αυτό», εξήγησε.

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Με περισσότερα από 60 acting credits στο ενεργητικό της, ανάμεσά τους το The Last of Us και το Godzilla, η Dalton έχει αποδείξει ότι πρόκειται για ένα αφοσιωμένο και πολυσχιδές ταλέντο.

Όταν ήρθε η πρόταση για την Οδύσσεια, μπήκε αμέσως στο γυμναστήριο με προπονητή, προκειμένου να ενισχύσει τη δύναμή της και να τελειοποιήσει τις δεξιότητές της στις σκηνές μάχης. Αν και, όσο η προώθηση της ταινίας βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν μπορεί ακόμη να αποκαλύψει τα μυστικά των γυρισμάτων, ελπίζει σύντομα να μοιραστεί περισσότερο backstage υλικό στα social media.

Η Dalton αποκάλυψε πάντως ότι το ύψος της αποτέλεσε ένα από τα δυνατά της στοιχεία.

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Οι σκηνές στις οποίες βρέθηκε απέναντι σε κασκαντέρ ύψους άνω των 2 μέτρων δημιούργησαν φυσικά την αίσθηση της «αναγκαστικής προοπτικής» στις μάχες — ή, όπως προτιμά να το αποκαλεί η ίδια, την «κινηματογραφική μαγεία». Ναι, είναι εκείνη που εμφανίζεται και στην προωθητική φωτογραφία της ταινίας.

Παρότι οι σκηνές ήταν σωματικά απαιτητικές, η εξαιρετική φυσική της κατάσταση τη βοήθησε καθοριστικά. Την ίδια στιγμή, το γεγονός ότι βρέθηκε στον ίδιο χώρο με stars πρώτης γραμμής την ανάγκασε, όπως λέει, να ανεβάσει επίπεδο και να λειτουργήσει με απόλυτη ακρίβεια.

«Είμαι πραγματικά συγκινημένη που ο Ματ Ντέιμον μίλησε δημόσια για το πώς λειτουργεί όλο αυτό», δήλωσε η Dalton στη New York Post, εκφράζοντας τη χαρά της που στρέφονται πλέον τα φώτα και στις γυναίκες κασκαντέρ. «Ήταν καιρός να βγουν περισσότερες πληροφορίες προς τα έξω γι’ αυτόν τον κόσμο».

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Μετά τη γνωριμία του με την Dalton, ο Ματ Ντέιμον αποκάλυψε στο podcast «Happy Sad Confused» ότι «την αγκάλιασε και την ευχαρίστησε για όλη τη δουλειά που είχε κάνει». Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός επισήμανε ότι υπάρχουν πολλές σκηνές στην ταινία όπου οι γίγαντες φαίνονται να δεσπόζουν απειλητικά πάνω από εκείνον, ενώ στην πραγματικότητα δεσπόζουν πάνω από την Dalton.

Η κασκαντέρ εξέφρασε στη New York Post την ευγνωμοσύνη της όχι μόνο για τον ρόλο της στην ταινία, αλλά και για το γεγονός ότι μπορεί να λειτουργήσει ως αφορμή ώστε να αναδειχθούν γυναίκες με δυνατά, ισχυρά σώματα, τα οποία επιτέλους αρχίζουν να εκτιμώνται.

Στον χώρο της, όπως είπε, η εικόνα του σώματος αποτελεί τεράστιο εμπόδιο. Ωστόσο, το να μπορεί να ενσαρκώνει τόσο εντυπωσιακούς χαρακτήρες ως γυναίκα είναι για εκείνη βαθιά ενδυναμωτικό.

«Υπήρξαν πολλές γυναίκες που άνοιξαν δρόμους, όμως αυτή είναι πάντα μια συνεχιζόμενη μάχη», δήλωσε η Dalton στη New York Post. «Ελπίζω να συνεχίσω να ανοίγω τον δρόμο προς αυτή την κατεύθυνση».

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