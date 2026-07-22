Παραλήρημα για την «Οδύσσεια»: Fans ταξιδεύουν χιλιάδες χιλιόμετρα για να τη δουν σε IMAX 70mm

Ο Sergio Estrada ξόδεψε 500 δολάρια για να δει την Οδύσσεια όπως την είχε οραματιστεί ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν: σε φιλμ IMAX 70 χιλιοστών.

Έχοντας μετανιώσει για περισσότερο από μία δεκαετία που δεν είχε δει το Interstellar στο γιγαντιαίο, καθηλωτικό αυτό format, ο 34χρονος δάσκαλος από το Ελ Πάσο του Τέξας αγόρασε τέσσερα εισιτήρια για τη νέα ταινία του Νόλαν έναν ολόκληρο χρόνο νωρίτερα.

Τα εισιτήρια κόστισαν συνολικά 80 δολάρια, όμως η βενζίνη και η διαμονή μέσω Airbnb ανέβασαν το συνολικό κόστος περίπου στα 500 δολάρια, καθώς η κοντινότερη αίθουσα που πρόβαλλε την ταινία σε IMAX 70mm βρισκόταν στο Τέμπι της Αριζόνα.

Ο Κρίστοφερ Νόλαν στα γυρίσματα της ταινίας «Οδύσσεια» / AP

Για τον ίδιο, η υπέρβαση άξιζε τον κόπο.

«Το συγκρίνω με την πρώτη φορά που είδα από κοντά ένα άγαλμα του Μιχαήλ Άγγελου», είπε. «Μπορείς να δεις τις πτυχώσεις στο δέρμα, τις λεπτομέρειες στο χέρι — και το μέγεθος του έργου — κάτι που με έκανε να σταματήσω και να εκτιμήσω τη γλυπτική και τη δεξιοτεχνία πίσω από αυτή».

Η Οδύσσεια είναι η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX φιλμ. Παρότι υπάρχουν περισσότερες από 1.500 αίθουσες IMAX σε όλο τον κόσμο, οι περισσότερες χρησιμοποιούν ψηφιακή προβολή. Μόλις 41 κινηματογράφοι παγκοσμίως διαθέτουν τον εξοπλισμό για να προβάλλουν την ταινία σε IMAX 70mm, το φορμά με την υψηλότερη ανάλυση στον κινηματογράφο.

Πρόκειται για μια καθηλωτική εμπειρία, για την οποία οι σινεφίλ είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν ακριβά. Αναζητούν εισιτήρια σε πλατφόρμες μεταπώλησης και στο Reddit, ενώ ταξιδεύουν ακόμη και από τη μία άκρη του κόσμου στην άλλη για να δουν την ταινία όπως ακριβώς την ήθελε ο Νόλαν.

Ο Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέας στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

«Αυτή η ταινία γυρίστηκε για αυτό το φορμά. Είναι σαν να πηγαίνεις να δεις τη Μόνα Λίζα από κοντά, αντί για μια αναπαραγωγή της», δήλωσε η Kaylin Bergeson, η οποία πέταξε από το Ορλάντο στη Νέα Υόρκη για να παρακολουθήσει την ταινία σε πρωινή προβολή στις 07:00 στο Lincoln Square, αμέσως μόλις βγήκε στις αίθουσες.

Καθώς η 33χρονη δεν μπορούσε να λείψει από τη δουλειά της, πήγε κατευθείαν από τη νυχτερινή βάρδια στην εταιρεία παραγωγής όπου εργάζεται στο αεροδρόμιο. Έμεινε άυπνη για περισσότερες από 24 ώρες. Όπως εκτιμά, το ταξίδι θα της είχε κοστίσει περίπου 300 δολάρια, αν δεν είχε χρησιμοποιήσει πόντους.

«Όλοι πιστεύουν ότι είμαι τρελή», είπε.

Η ταινία ήταν η αγαπημένη της για τη χρονιά και σκοπεύει να τη δει ξανά. Ήταν «οπτικά εντυπωσιακή», ανέφερε, και «άξιζε απολύτως να τη δει κανείς σε IMAX, αν έχει τη δυνατότητα».

Η ταινία φέρεται να είχε προϋπολογισμό παραγωγής 250 εκατομμυρίων δολαρίων. Το γεγονός ότι γυρίστηκε εξ ολοκλήρου σε IMAX απαίτησε την ανάπτυξη μιας νέας, πιο αθόρυβης κάμερας, πέρα από το ήδη υψηλό κόστος της εργασίας με φιλμ μεγάλου φορμά. Ο Nolan έχει δηλώσει ότι για την παραγωγή χρησιμοποιήθηκαν 2,1 εκατομμύρια πόδια φιλμ IMAX, ποσότητα που, σύμφωνα με εκτίμηση του Variety, αντιστοιχεί σε περισσότερα από 3 εκατομμύρια δολάρια μόνο για το ακατέργαστο φιλμ.

Σε ένα καλοκαίρι γεμάτο must-see γεγονότα με εντυπωσιακά ακριβές τιμές εισιτηρίων — από την πορεία των Knicks στα playoffs μέχρι το Παγκόσμιο Κύπελλο — η Οδύσσεια εντάσσεται απόλυτα στο ίδιο κλίμα. Όπως μια συναυλία ή ένας τελικός πρωταθλήματος, η Οδύσσεια αντιμετωπίζεται ως μια σπάνια, χρονικά περιορισμένη εμπειρία, όπου η σωστή θέση, η σωστή οθόνη και η σωστή προβολή έχουν σημασία.

Ο Νόλαν έδειξε πόσο ισχυρό μπορεί να είναι αυτό το μοντέλο με την προηγούμενη ταινία του, το Oppenheimer, που μαζί με την Barbie μετέτρεψαν μια απλή έξοδο στο σινεμά στο πολιτιστικό φαινόμενο του Barbenheimer. Οι περιορισμένες προβολές του Oppenheimer σε IMAX 70mm έγιναν από μόνες τους προορισμός.

Ο Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέας στην ταινία «Οδύσσεια», σε σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν / AP

Με την Οδύσσεια, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης έκανε το ίδιο το format ακόμη μεγαλύτερο κομμάτι του θεάματος.

Η πρώτη παρτίδα εισιτηρίων IMAX 70mm για την ταινία εξαντλήθηκε έναν ολόκληρο χρόνο πριν από την κυκλοφορία της. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, η ταινία έκανε άνοιγμα με εισπράξεις 124,5 εκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ και τον Καναδά, με τις προβολές IMAX να αντιστοιχούν σχεδόν στο ένα τέταρτο του συνόλου.

Η ζήτηση έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες, δήλωσε εκπρόσωπος της IMAX στο Bloomberg, με προβολές σε ορισμένες τοποθεσίες να είναι sold out για πέντε εβδομάδες. Στη Νέα Υόρκη, ο κινηματογράφος Lincoln Square πρόσθεσε προβολές στις 02:00 και στις 06:00 τα ξημερώματα, προκειμένου να ανταποκριθεί στη ζήτηση.

Η Bismah Zabih και ο σύζυγός της ξόδεψαν 1.200 δολάρια για ένα ταξίδι Σαββατοκύριακου στη Νέα Υόρκη, ώστε να δουν το έπος του Nolan με τον πιο επικό τρόπο. Θα μπορούσαν να είχαν ταξιδέψει από την πόλη τους, την Τάμπα, σε έναν κινηματογράφο IMAX στο Μαϊάμι, όμως η αίθουσα Lincoln Square διαθέτει ακόμη μεγαλύτερη οθόνη.

«Φτάνει μέχρι την οροφή», είπε. «Δεν υπάρχει αρχή και τέλος· σε περιβάλλει. Έτσι, χάνεσαι στην ιστορία, χάνεσαι μέσα στην ταινία».

Ο Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέας στην ταινία «Οδύσσεια», σε σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν / Πηγή: AP

Για όσους δεν είχαν προνοήσει εγκαίρως, η εξασφάλιση ενός εισιτηρίου για προβολή IMAX δεν είναι ούτε εύκολη ούτε φθηνή υπόθεση. Στο Reddit, εκατοντάδες χρήστες έχουν αναρτήσει μηνύματα στο r/NYCmovies, προσπαθώντας να βρουν θέσεις.

Ο ανταγωνισμός, όμως, είναι σκληρός. Ο 27χρονος Joshua Joseph από το Νιου Τζέρσεϊ, επικοινώνησε με αρκετούς χρήστες στο Reddit. Ένας φάνηκε αρχικά να ανταποκρίνεται, όμως στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Ο Christopher Louie ανέφερε ότι, όταν ανάρτησε την Κυριακή ένα εισιτήριο προς πώληση στο Reddit, έλαβε πέντε απαντήσεις μέσα σε 15 λεπτά. Τελικά το πούλησε για 60 δολάρια, δηλαδή στη διπλάσια τιμή από εκείνη που είχε πληρώσει, αν και υποψιάζεται ότι θα μπορούσε να είχε ζητήσει πολύ περισσότερα.

Για τον Husnain Ramzan, το «κόλπο» που λειτούργησε ήταν να ταξιδέψει σε μια μικρότερη πόλη. Ο 26χρονος ξόδεψε 300 λίρες για να πετάξει από το Λονδίνο στο Μάντσεστερ. Το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει μόλις τρεις αίθουσες IMAX 70mm και ο ίδιος δεν ήθελε να μπει στη μάχη για εισιτήρια στο Λονδίνο.

«Άξιζε πέρα για πέρα», είπε ο Ramzan. «Θα το έκανα ξανά ένα εκατομμύριο φορές».

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