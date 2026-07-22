Παραλήρημα για την «Οδύσσεια»: Fans ταξιδεύουν χιλιάδες χιλιόμετρα για να τη δουν σε IMAX 70mm

Η νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν μετατρέπει το IMAX 70mm σε εμπειρία-προορισμό, με τους σινεφίλ να ταξιδεύουν και να πληρώνουν ακριβά για την απόλυτη προβολή

Ανθή Κουρεντζή

Παραλήρημα για την «Οδύσσεια»: Fans ταξιδεύουν χιλιάδες χιλιόμετρα για να τη δουν σε IMAX 70mm
LIFESTYLE
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Sergio Estrada ξόδεψε 500 δολάρια για να δει την Οδύσσεια όπως την είχε οραματιστεί ο σκηνοθέτης Κρίστοφερ Νόλαν: σε φιλμ IMAX 70 χιλιοστών.

Έχοντας μετανιώσει για περισσότερο από μία δεκαετία που δεν είχε δει το Interstellar στο γιγαντιαίο, καθηλωτικό αυτό format, ο 34χρονος δάσκαλος από το Ελ Πάσο του Τέξας αγόρασε τέσσερα εισιτήρια για τη νέα ταινία του Νόλαν έναν ολόκληρο χρόνο νωρίτερα.

Τα εισιτήρια κόστισαν συνολικά 80 δολάρια, όμως η βενζίνη και η διαμονή μέσω Airbnb ανέβασαν το συνολικό κόστος περίπου στα 500 δολάρια, καθώς η κοντινότερη αίθουσα που πρόβαλλε την ταινία σε IMAX 70mm βρισκόταν στο Τέμπι της Αριζόνα.

THE ODYSSEY

Ο Κρίστοφερ Νόλαν στα γυρίσματα της ταινίας «Οδύσσεια» / AP

Για τον ίδιο, η υπέρβαση άξιζε τον κόπο.

«Το συγκρίνω με την πρώτη φορά που είδα από κοντά ένα άγαλμα του Μιχαήλ Άγγελου», είπε. «Μπορείς να δεις τις πτυχώσεις στο δέρμα, τις λεπτομέρειες στο χέρι — και το μέγεθος του έργου — κάτι που με έκανε να σταματήσω και να εκτιμήσω τη γλυπτική και τη δεξιοτεχνία πίσω από αυτή».

Η Οδύσσεια είναι η πρώτη ταινία μεγάλου μήκους που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX φιλμ. Παρότι υπάρχουν περισσότερες από 1.500 αίθουσες IMAX σε όλο τον κόσμο, οι περισσότερες χρησιμοποιούν ψηφιακή προβολή. Μόλις 41 κινηματογράφοι παγκοσμίως διαθέτουν τον εξοπλισμό για να προβάλλουν την ταινία σε IMAX 70mm, το φορμά με την υψηλότερη ανάλυση στον κινηματογράφο.

Πρόκειται για μια καθηλωτική εμπειρία, για την οποία οι σινεφίλ είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν ακριβά. Αναζητούν εισιτήρια σε πλατφόρμες μεταπώλησης και στο Reddit, ενώ ταξιδεύουν ακόμη και από τη μία άκρη του κόσμου στην άλλη για να δουν την ταινία όπως ακριβώς την ήθελε ο Νόλαν.

οδύσσεια

Ο Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέας στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

«Αυτή η ταινία γυρίστηκε για αυτό το φορμά. Είναι σαν να πηγαίνεις να δεις τη Μόνα Λίζα από κοντά, αντί για μια αναπαραγωγή της», δήλωσε η Kaylin Bergeson, η οποία πέταξε από το Ορλάντο στη Νέα Υόρκη για να παρακολουθήσει την ταινία σε πρωινή προβολή στις 07:00 στο Lincoln Square, αμέσως μόλις βγήκε στις αίθουσες.

Καθώς η 33χρονη δεν μπορούσε να λείψει από τη δουλειά της, πήγε κατευθείαν από τη νυχτερινή βάρδια στην εταιρεία παραγωγής όπου εργάζεται στο αεροδρόμιο. Έμεινε άυπνη για περισσότερες από 24 ώρες. Όπως εκτιμά, το ταξίδι θα της είχε κοστίσει περίπου 300 δολάρια, αν δεν είχε χρησιμοποιήσει πόντους.

«Όλοι πιστεύουν ότι είμαι τρελή», είπε.

Η ταινία ήταν η αγαπημένη της για τη χρονιά και σκοπεύει να τη δει ξανά. Ήταν «οπτικά εντυπωσιακή», ανέφερε, και «άξιζε απολύτως να τη δει κανείς σε IMAX, αν έχει τη δυνατότητα».

Η ταινία φέρεται να είχε προϋπολογισμό παραγωγής 250 εκατομμυρίων δολαρίων. Το γεγονός ότι γυρίστηκε εξ ολοκλήρου σε IMAX απαίτησε την ανάπτυξη μιας νέας, πιο αθόρυβης κάμερας, πέρα από το ήδη υψηλό κόστος της εργασίας με φιλμ μεγάλου φορμά. Ο Nolan έχει δηλώσει ότι για την παραγωγή χρησιμοποιήθηκαν 2,1 εκατομμύρια πόδια φιλμ IMAX, ποσότητα που, σύμφωνα με εκτίμηση του Variety, αντιστοιχεί σε περισσότερα από 3 εκατομμύρια δολάρια μόνο για το ακατέργαστο φιλμ.

Σε ένα καλοκαίρι γεμάτο must-see γεγονότα με εντυπωσιακά ακριβές τιμές εισιτηρίων — από την πορεία των Knicks στα playoffs μέχρι το Παγκόσμιο Κύπελλο — η Οδύσσεια εντάσσεται απόλυτα στο ίδιο κλίμα. Όπως μια συναυλία ή ένας τελικός πρωταθλήματος, η Οδύσσεια αντιμετωπίζεται ως μια σπάνια, χρονικά περιορισμένη εμπειρία, όπου η σωστή θέση, η σωστή οθόνη και η σωστή προβολή έχουν σημασία.

Ο Νόλαν έδειξε πόσο ισχυρό μπορεί να είναι αυτό το μοντέλο με την προηγούμενη ταινία του, το Oppenheimer, που μαζί με την Barbie μετέτρεψαν μια απλή έξοδο στο σινεμά στο πολιτιστικό φαινόμενο του Barbenheimer. Οι περιορισμένες προβολές του Oppenheimer σε IMAX 70mm έγιναν από μόνες τους προορισμός.

Ο Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέας στην ταινία «Οδύσσεια», σε σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν

Ο Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέας στην ταινία «Οδύσσεια», σε σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν / AP

Με την Οδύσσεια, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης έκανε το ίδιο το format ακόμη μεγαλύτερο κομμάτι του θεάματος.

Η πρώτη παρτίδα εισιτηρίων IMAX 70mm για την ταινία εξαντλήθηκε έναν ολόκληρο χρόνο πριν από την κυκλοφορία της. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, η ταινία έκανε άνοιγμα με εισπράξεις 124,5 εκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ και τον Καναδά, με τις προβολές IMAX να αντιστοιχούν σχεδόν στο ένα τέταρτο του συνόλου.

Η ζήτηση έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες, δήλωσε εκπρόσωπος της IMAX στο Bloomberg, με προβολές σε ορισμένες τοποθεσίες να είναι sold out για πέντε εβδομάδες. Στη Νέα Υόρκη, ο κινηματογράφος Lincoln Square πρόσθεσε προβολές στις 02:00 και στις 06:00 τα ξημερώματα, προκειμένου να ανταποκριθεί στη ζήτηση.

Η Bismah Zabih και ο σύζυγός της ξόδεψαν 1.200 δολάρια για ένα ταξίδι Σαββατοκύριακου στη Νέα Υόρκη, ώστε να δουν το έπος του Nolan με τον πιο επικό τρόπο. Θα μπορούσαν να είχαν ταξιδέψει από την πόλη τους, την Τάμπα, σε έναν κινηματογράφο IMAX στο Μαϊάμι, όμως η αίθουσα Lincoln Square διαθέτει ακόμη μεγαλύτερη οθόνη.

«Φτάνει μέχρι την οροφή», είπε. «Δεν υπάρχει αρχή και τέλος· σε περιβάλλει. Έτσι, χάνεσαι στην ιστορία, χάνεσαι μέσα στην ταινία».

Film Review - The Odyssey

Ο Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέας στην ταινία «Οδύσσεια», σε σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν / Πηγή: AP

Για όσους δεν είχαν προνοήσει εγκαίρως, η εξασφάλιση ενός εισιτηρίου για προβολή IMAX δεν είναι ούτε εύκολη ούτε φθηνή υπόθεση. Στο Reddit, εκατοντάδες χρήστες έχουν αναρτήσει μηνύματα στο r/NYCmovies, προσπαθώντας να βρουν θέσεις.

Ο ανταγωνισμός, όμως, είναι σκληρός. Ο 27χρονος Joshua Joseph από το Νιου Τζέρσεϊ, επικοινώνησε με αρκετούς χρήστες στο Reddit. Ένας φάνηκε αρχικά να ανταποκρίνεται, όμως στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Ο Christopher Louie ανέφερε ότι, όταν ανάρτησε την Κυριακή ένα εισιτήριο προς πώληση στο Reddit, έλαβε πέντε απαντήσεις μέσα σε 15 λεπτά. Τελικά το πούλησε για 60 δολάρια, δηλαδή στη διπλάσια τιμή από εκείνη που είχε πληρώσει, αν και υποψιάζεται ότι θα μπορούσε να είχε ζητήσει πολύ περισσότερα.

Για τον Husnain Ramzan, το «κόλπο» που λειτούργησε ήταν να ταξιδέψει σε μια μικρότερη πόλη. Ο 26χρονος ξόδεψε 300 λίρες για να πετάξει από το Λονδίνο στο Μάντσεστερ. Το Ηνωμένο Βασίλειο διαθέτει μόλις τρεις αίθουσες IMAX 70mm και ο ίδιος δεν ήθελε να μπει στη μάχη για εισιτήρια στο Λονδίνο.

«Άξιζε πέρα για πέρα», είπε ο Ramzan. «Θα το έκανα ξανά ένα εκατομμύριο φορές».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πτώση στη Wall Street στη σκιά της κλιμάκωσης ΗΠΑ - Ιράν

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Τον τραυμάτισε με ψαλίδι στο χέρι και αφέθηκε με περιοριστικούς όρους ελεύθερος μέχρι τη δίκη

23:47ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Μάντσεστερ Σίτι «έδεσε» τον Φιλ Φόντεν με νέο συμβόλαιο έως το 2030

23:44ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Νέος Αρχιεπίσκοπος Καναδά ο Νέας Ιερσέης Απόστολος

23:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σταύρος Ξαρχάκος και Γιάννης Κότσιρας ετοιμάζονται για ένα ακόμη «Ταξίδι στο Φως» - Βίντεο

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Καμένα Βούρλα: Φωτιά κοντά σε πρατήριο καυσίμων – Άμεση η επέμβαση της Πυροσβεστικής

23:38ΚΟΣΜΟΣ

Έμπολα: Ξεπέρασαν τους 1.000 οι νεκροί στο Κονγκό – Συναγερμός για την ταχύτερη επιδημία που έχει καταγραφεί

23:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κασσελάκης κατά Φάμελλου: «Όλα για την καρέκλα είναι – Όσοι έμειναν στον ΣΥΡΙΖΑ, γλυτώνουν ώρες ανούσιας φλυαρίας»

23:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημόσια συγγνώμη Άδωνι Γεωργιάδη για το περιστατικό με τον 87χρονο στο Ιπποκράτειο – «Αν γίνει καταγγελία, θα διατάξω ΕΔΕ»

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ουρές από τις 3 το πρωί στο Αστυνομικό Μέγαρο για ένα... διαβατήριο

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Ποιος είναι ο 28χρονος που συνελήφθη και ομολόγησε

23:22ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 23 Ιουλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Κάλυμνος: Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στον Άγιο Σάββα

23:13LIFESTYLE

Παραλήρημα για την «Οδύσσεια»: Fans ταξιδεύουν χιλιάδες χιλιόμετρα για να τη δουν σε IMAX 70mm

23:07ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Ρούμπιο θα συναντηθεί αύριο με τον Λαβρόφ για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μεθυσμένος οδηγός έπεσε σε τρία οχήματα, τραυμάτισε έναν άνδρα και χάλασε μια πρόταση γάμου

22:54ΚΟΣΜΟΣ

Σπάνια ανακάλυψη στο Κονγκό: Νέο είδος μαϊμούς εντοπίστηκε έπειτα από έρευνες δεκαετιών

22:47ΚΟΣΜΟΣ

Ανακάλυψη-σταθμός στο σύμπαν: Επιστήμονες εντόπισαν το πρώτο «εξω-φεγγάρι»

22:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

CNBC: Το μεγάλο στοίχημα του Μπέρνχαμ για τη βρετανική οικονομία - Κόβει τον ΦΠΑ στο ρεύμα

22:26LIFESTYLE

Στη Μύκονο η Σοφία Βεργκάρα: Ο ξέφρενος χορός σε γνωστό στέκι του νησιού - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:24ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος και ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου

23:27ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Ποιος είναι ο 28χρονος που συνελήφθη και ομολόγησε

14:03ΚΟΣΜΟΣ

'Ελον Μασκ: Λέει «ναι» σε πρόταση 100 εκατ.δολαρίων για να γυριστεί η «Οδύσσεια» στα ελληνικά με σκηνοθέτη τον Μελ Γκίμπσον

23:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημόσια συγγνώμη Άδωνι Γεωργιάδη για το περιστατικό με τον 87χρονο στο Ιπποκράτειο – «Αν γίνει καταγγελία, θα διατάξω ΕΔΕ»

21:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Καλλιάνος: Έρχεται «βουτιά» του υδραργύρου έως 10°C και ισχυρές καταιγίδες - Συναγερμός για 4 περιοχές την Παρασκευή

18:06ΕΛΛΑΔΑ

Μυρτώ της Πάρου – «Θα σπρώχνω το καρότσι σου με όλη τη δύναμή μου»: Η συγκινητική ανάρτηση της μητέρας της

21:44ΚΟΣΜΟΣ

Μπρους Γουίλις: Σπάνια δημόσια εμφάνιση εν μέσω της μάχης με μετωποκροταφική άνοια

16:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Γιατί δεν έδρασαν ακόμη οι καταβάτες άνεμοι - Το φαινόμενο Foehn, ο γνωστός Λίβας

14:56WHAT THE FACT

Ένα γιγάντιο «φαράγγι» άνοιξε στον Ήλιο - Τι σημαίνει αυτό για τον πλανήτη μας

22:47ΚΟΣΜΟΣ

Ανακάλυψη-σταθμός στο σύμπαν: Επιστήμονες εντόπισαν το πρώτο «εξω-φεγγάρι»

18:31ΚΑΙΡΟΣ

Καύσωνας: Έφτασε στους 43,5°C η θερμοκρασία - Οι 8 πιο θερμές περιοχές

19:07ΕΛΛΑΔΑ

Ελίζα Βόζενμπεργκ για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου: «Είχε δεχθεί απειλές για τη ζωή του»

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Γιου Τινγκ: Εντοπίστηκε το κινητό της στο κέντρο της Αθήνας

23:30ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ουρές από τις 3 το πρωί στο Αστυνομικό Μέγαρο για ένα... διαβατήριο

20:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταύρος Γεωργίου: Βίντεο με πρόσωπο να κινείται κοντά στον ποινικολόγο – Άνδρας με λευκά μαλλιά και χαρτοφύλακα στο «στόχαστρο» των Αρχών

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Κάλυμνος: Φωτιά τώρα σε δασική έκταση στον Άγιο Σάββα

13:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αλέξης Σταμάτης: Το σπαρακτικό μήνυμα της Μπέτυς Αρβανίτη για τον γιο της - «Μεγαλώσαμε μαζί»

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Από τις υποθέσεις Άλεξ κι Άννυς στη 17Ν και στην εξαφάνιση Άνθη - Οι μεγάλες υποθέσεις που χειρίστηκε ο δολοφονημένος ποινικολόγος

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Δικαστική ανατροπή σε υπόθεση χάκερ που «άδειασαν» το e-banking ζευγαριού - Το Πρωτοδικείο υποχρεώνει την τράπεζα να αποζημιώσει τα θύματα

22:18ΚΟΣΜΟΣ

UFO: «Παρουσία εξωγήινων» κρύβεται σε παραποιημένες φωτογραφίες της Σελήνης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ